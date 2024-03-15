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Новости Война
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Взрывы прозвучали в Одессе: Есть пострадавшие (обновлено)

вибух

Во время воздушной тревоги в Одессе были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Одессы.

По данным "Суспільного", в городе гремели взрывы.

Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях.

Впоследствии Воздушные силы снова предупредили об угрозе баллистики для южных областей, после чего в Одессе последовал повторный взрыв.

Глава ОВА Кипер впоследствии сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются.

Смотрите: Будут судить одесситку, "сливавшую" спецслужбам РФ данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

обстрел (27731) Одесса (7918)


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Топ комментарии
+15
Без ждунів-убивць, таке не обходиться!
Пильнуймо привладних та їх «мудрі дії»…
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15.03.2024 11:27
+6
Вата сама ж наводить, сама ж верещить ой як страшно. У моєму будинку повно вати і не здивуюся, якщо хтось з них наводить. Вони й готові наводити і майже прямо про це кажуть. ******* тварюки
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15.03.2024 11:55
+4
Вони терористи, треба повторити друге травня потворам
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15.03.2024 11:42
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Без ждунів-убивць, таке не обходиться!
Пильнуймо привладних та їх «мудрі дії»…
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15.03.2024 11:27 Ответить
Вони терористи, треба повторити друге травня потворам
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15.03.2024 11:42 Ответить
Давно не было страшно в Одессе...
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15.03.2024 11:36 Ответить
Боже, тільки не житловий будинок 🙏, тільки без загиблих людей 🙏
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15.03.2024 11:49 Ответить
На жаль, є...
Русня - сволота, має здохнути вся.
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15.03.2024 12:46 Ответить
😭
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15.03.2024 13:01 Ответить
Вата сама ж наводить, сама ж верещить ой як страшно. У моєму будинку повно вати і не здивуюся, якщо хтось з них наводить. Вони й готові наводити і майже прямо про це кажуть. ******* тварюки
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15.03.2024 11:55 Ответить
Пишут о 30 пострадавших данные уточняются скорее в ,+++. Пожар вроде как жилой дом частный? Автостоянка ...автомашины ..обычные прохожие на улице... 3 минуты тревога и бум..и так 4-5 раз...
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15.03.2024 12:03 Ответить
Зашибісь у нас "повітряні сили"! Попереджують і тут же лунають вибухи. Але найкраще у нас вище політичне і військове керівництво країни - не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Ворог нищить нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, міста і села, убиває наших людей, а зелена камарілья знімає відосіки, монологи і піариться на нашому горі і крові! У відставку мерзоту і під суд! Армія не забезпечена і країна не готова відбивати атаки ворога. І все це зроблено робиться спеціально.
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15.03.2024 12:11 Ответить
Маєте зайву батарею "петріот"? Одесити не відмовляться, привозьте.
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15.03.2024 12:48 Ответить
не стогни..спізнився на три роки
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15.03.2024 12:50 Ответить
Ти так ніхера і не зрозумів. Голобородьки ведуть тебе , барана на бойню, а ти при тому ще й ******** їм хвостом і вдячно бекаєш...
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15.03.2024 20:56 Ответить
не стогни, будь чоловіком, а не шмарклею
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15.03.2024 21:17 Ответить
Ви будете працювати краще. Зараз буде можливість записуватись в ту частину, яка вам більше лічить. Ви будете краще. Бажаю успіху!
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15.03.2024 14:57 Ответить
Ярема,ти з якої дупи випало?
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15.03.2024 12:30 Ответить
 
 