Взрывы прозвучали в Одессе: Есть пострадавшие (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Одессе были слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Одессы.
По данным "Суспільного", в городе гремели взрывы.
Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях.
Впоследствии Воздушные силы снова предупредили об угрозе баллистики для южных областей, после чего в Одессе последовал повторный взрыв.
Глава ОВА Кипер впоследствии сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются.
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