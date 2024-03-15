Взрывы прозвучали в Одессе: Есть пострадавшие (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Одессе были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Одессы.

По данным "Суспільного", в городе гремели взрывы.

Глава ОВА Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях.

Впоследствии Воздушные силы снова предупредили об угрозе баллистики для южных областей, после чего в Одессе последовал повторный взрыв.

Глава ОВА Кипер впоследствии сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются.

Смотрите: Будут судить одесситку, "сливавшую" спецслужбам РФ данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты, - Офис генпрокурора. ФОТО