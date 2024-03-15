Росіяни вдарили по Одесі ракетами: Є постраждалі (оновлено)

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуск ракети в бік Одеси.

За даними "Суспільного", у місті пролунали вибухи.

Глава ОВА Кіпер закликав жителів перебувати в укриттях.

Згодом повітряні сили знову попередили про загрозу балістики для південних областей, після чого в Одесі пролунав повторний вибух.

Очільник ОВА Кіпер згодом повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Данні уточнюються.

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