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Новини Війна
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Росіяни вдарили по Одесі ракетами: Є постраждалі (оновлено)

вибух

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про пуск ракети в бік Одеси.

За даними "Суспільного", у місті пролунали вибухи.

Глава ОВА Кіпер закликав жителів перебувати в укриттях.

Згодом повітряні сили знову попередили про загрозу балістики для південних областей, після чого в Одесі пролунав повторний вибух.

Очільник ОВА Кіпер згодом повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Данні уточнюються.

Читайте: Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту: СБУ затримала у Запоріжжі агента воєнної розвідки РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29037) Одеса (5496)


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Топ коментарі
+15
Без ждунів-убивць, таке не обходиться!
Пильнуймо привладних та їх «мудрі дії»…
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15.03.2024 11:27
+6
Вата сама ж наводить, сама ж верещить ой як страшно. У моєму будинку повно вати і не здивуюся, якщо хтось з них наводить. Вони й готові наводити і майже прямо про це кажуть. ******* тварюки
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15.03.2024 11:55
+4
Вони терористи, треба повторити друге травня потворам
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15.03.2024 11:42
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Без ждунів-убивць, таке не обходиться!
Пильнуймо привладних та їх «мудрі дії»…
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15.03.2024 11:27 Відповісти
Вони терористи, треба повторити друге травня потворам
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15.03.2024 11:42 Відповісти
Давно не было страшно в Одессе...
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15.03.2024 11:36 Відповісти
Боже, тільки не житловий будинок 🙏, тільки без загиблих людей 🙏
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15.03.2024 11:49 Відповісти
На жаль, є...
Русня - сволота, має здохнути вся.
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15.03.2024 12:46 Відповісти
😭
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15.03.2024 13:01 Відповісти
Вата сама ж наводить, сама ж верещить ой як страшно. У моєму будинку повно вати і не здивуюся, якщо хтось з них наводить. Вони й готові наводити і майже прямо про це кажуть. ******* тварюки
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15.03.2024 11:55 Відповісти
Пишут о 30 пострадавших данные уточняются скорее в ,+++. Пожар вроде как жилой дом частный? Автостоянка ...автомашины ..обычные прохожие на улице... 3 минуты тревога и бум..и так 4-5 раз...
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15.03.2024 12:03 Відповісти
Зашибісь у нас "повітряні сили"! Попереджують і тут же лунають вибухи. Але найкраще у нас вище політичне і військове керівництво країни - не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Ворог нищить нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, міста і села, убиває наших людей, а зелена камарілья знімає відосіки, монологи і піариться на нашому горі і крові! У відставку мерзоту і під суд! Армія не забезпечена і країна не готова відбивати атаки ворога. І все це зроблено робиться спеціально.
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15.03.2024 12:11 Відповісти
Маєте зайву батарею "петріот"? Одесити не відмовляться, привозьте.
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15.03.2024 12:48 Відповісти
не стогни..спізнився на три роки
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15.03.2024 12:50 Відповісти
Ти так ніхера і не зрозумів. Голобородьки ведуть тебе , барана на бойню, а ти при тому ще й ******** їм хвостом і вдячно бекаєш...
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15.03.2024 20:56 Відповісти
не стогни, будь чоловіком, а не шмарклею
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15.03.2024 21:17 Відповісти
Ви будете працювати краще. Зараз буде можливість записуватись в ту частину, яка вам більше лічить. Ви будете краще. Бажаю успіху!
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15.03.2024 14:57 Відповісти
Ярема,ти з якої дупи випало?
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15.03.2024 12:30 Відповісти
 
 