Украина вернула тела еще 100 павших защитников
Тела ста погибших украинских военнослужащих возвращены на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших Защитников Украины. ... Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.
Тела наших защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні !!
Смерть москалям !