Украина вернула тела еще 100 павших защитников

Тела ста погибших украинских военнослужащих возвращены на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших Защитников Украины. ... Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Тела наших защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении.

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