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Новости Война
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Украина вернула тела еще 100 павших защитников

обмін

Тела ста погибших украинских военнослужащих возвращены на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших Защитников Украины. ... Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Тела наших защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обмен (1415) военнослужащие (6179)


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Пам'ятаймо Українців, які віддали власне ЖИТТЯ, за нашу волю, свободу та Україну !! Низький уклін, Родам Захисників! Пам'ятаймо про них ЩОДЕННО! Кари, московитам, страшної кари!!
Слава Україні !!
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15.03.2024 12:26 Ответить
Царство небесне. Дякуюємо. Низький уклін
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15.03.2024 12:30 Ответить
Героям Слава !
Смерть москалям !
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15.03.2024 13:08 Ответить
Дякую!
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15.03.2024 13:28 Ответить
Страшна цифра!!!!!!!!! Царство небесне воїнам!!! Співчуття рідним!!!
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15.03.2024 15:45 Ответить
 
 