УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9042 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 616 5

Україна повернула тіла ще 100 полеглих захисників

обмін

Тіла ста загиблих українських військовослужбовців повернено на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих Оборонців України. ... Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна повернула тіла 58 загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Автор: 

обмін (1197) військовослужбовці (4803)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пам'ятаймо Українців, які віддали власне ЖИТТЯ, за нашу волю, свободу та Україну !! Низький уклін, Родам Захисників! Пам'ятаймо про них ЩОДЕННО! Кари, московитам, страшної кари!!
Слава Україні !!
показати весь коментар
15.03.2024 12:26 Відповісти
Царство небесне. Дякуюємо. Низький уклін
показати весь коментар
15.03.2024 12:30 Відповісти
Героям Слава !
Смерть москалям !
показати весь коментар
15.03.2024 13:08 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
15.03.2024 13:28 Відповісти
Страшна цифра!!!!!!!!! Царство небесне воїнам!!! Співчуття рідним!!!
показати весь коментар
15.03.2024 15:45 Відповісти
 
 