Україна повернула тіла ще 100 полеглих захисників

Тіла ста загиблих українських військовослужбовців повернено на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих Оборонців України. ... Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.



Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання", - йдеться в повідомленні.

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