В результате обстрелов радиотехнических объектов на Сумщине 14 марта погиб мужчина
Россияне ударили по радиотехническим объектам Сумщины 14 марта. Сегодня стало известно о погибшем в результате этих ударов.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Сумской ОВ Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, вчерашний "прилет" по радиотехническим системам, пострадавшим в Сумской области, их 4, сегодня нашли одного погибшего дежурного инженера, который дежурил на этом радиотехническом оборудовании. Сегодня утром при работах по эвакуации нашли его погибшим", - рассказал он.
Напомним, 14 марта, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам региона. Временно было виведено из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.
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