Внаслідок обстрілів радіотехнічних об’єктів на Сумщині 14 березня загинув чоловік
Росіяни вдарили по радіотехнічних об’єктах Сумщини 14 березня. Сьогодні стало відомо про загиблого внаслідок цих ударів.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, вчорашній "приліт" по радіотехнічих системах, які постраждали в Сумській області, їх 4, сьогодні знайшли одного загиблого інженера чергового, який чергував на цьому радіотехнічному обладнанні. Сьогодні зранку при роботах по евакуації знайшли його загиблим", - розповів він.
Нагадаємо, 14 березня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Тимчасово було виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.
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