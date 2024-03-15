Внаслідок обстрілів радіотехнічних об’єктів на Сумщині 14 березня загинув чоловік

Росіяни вдарили по радіотехнічних об’єктах Сумщини 14 березня. Сьогодні стало відомо про загиблого внаслідок цих ударів.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, вчорашній "приліт" по радіотехнічих системах, які постраждали в Сумській області, їх 4, сьогодні знайшли одного загиблого інженера чергового, який чергував на цьому радіотехнічному обладнанні. Сьогодні зранку при роботах по евакуації знайшли його загиблим", - розповів він.

Нагадаємо, 14 березня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Тимчасово було виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.

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