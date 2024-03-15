РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5713 посетителей онлайн
Новости
1 154 10

Отработанное ядерное топливо - сейчас самая важная проблема на ЗАЭС, - Галущенко

заес

Важнейшей проблемой на Запорожской АЭС сейчас является вопрос ядерного топлива, поскольку срок его эксплуатации истекает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформу заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Ядерное топливо сейчас – самай важная проблема. Что с ним делать? Его срок эксплуатации – шесть лет. Сверх этого срока, предусмотренного заводом-производителем, нельзя просто так эксплуатировать топливо дальше", - сказал Галущенко.

По словам министра, для продления эксплуатации нужно получить от завода-производителя подтверждение, что это безопасно.

Читайте также: Россияне вряд ли смогут запустить ЗАЭС, – Галущенко

"На сегодняшний день у нас есть два типа топлива на Запорожской АЭС: российской компании ТВЭЛ и американской Westinghouse. Завод должен взять на себя ответственность за безопасную эксплуатацию сверх установленного срока", - отметил Галущенко.

В то же время он оценивает вероятность того, что производитель согласится, "как очень минимальную".

"Соответственно, если согласия на продление эксплуатации нет, то нужно это отработанное топливо – а оно находится в активных зонах всех шести реакторов – как-то забрать. Как это сделать? Какой персонал это сделает? И самый сложный вопрос: где будет храниться отработанное ядерное топливо? То есть проблемных вопросов очень много. Но вот эта ситуация с ядерным топливом очень серьезная. И таких вопросов со временем будет все больше и больше", - заявил министр энергетики.

Читайте также: МИД РФ: Любые резолюции и заявления о возвращении ЗАЭС Украине рассматриваются как попытка посягательства на суверенитет России

Автор: 

ядерное топливо (176) Галущенко Герман (261) Запорожская АЭС (718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
як Гроссі приїде - то хай відпрацьоване йому віддадуть.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:30
+2
Оце знайшли проблему ! Полк касапів з лопатами, і вся любов. Викопають окопи як на ЧАЕС, бліндажі і разом сховаються. З ядерними стрижнями.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:31
+1
Там найбільша проблема раша.
Рашу приберіть і всі проблеми вирішаться.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як Гроссі приїде - то хай відпрацьоване йому віддадуть.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:30 Ответить
Він не може його забрати а то всі кармани забиті грошима.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:45 Ответить
у руках хай несе.
показать весь комментарий
15.03.2024 14:05 Ответить
Нехай в чай додають. У ***** в цьому досвід є, а Заходу на це, здається, глибоко *****.
показать весь комментарий
15.03.2024 14:08 Ответить
Оце знайшли проблему ! Полк касапів з лопатами, і вся любов. Викопають окопи як на ЧАЕС, бліндажі і разом сховаються. З ядерними стрижнями.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:31 Ответить
Хм, я думал самая главная проблема это то, что станция орками захвачена, а тут вона как...
показать весь комментарий
15.03.2024 13:33 Ответить
Ніяких проблем. Встановлюємо центрифуги та починаємо отримувати плутоній. Час вже розставляти все по місцях. Потрібно ЯЗ.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:43 Ответить
Твели ми все одно не віддамо в рашу
показать весь комментарий
15.03.2024 13:44 Ответить
Там найбільша проблема раша.
Рашу приберіть і всі проблеми вирішаться.
показать весь комментарий
15.03.2024 13:59 Ответить
Головна проблема приватизація обленерго під вашим кураторством
показать весь комментарий
15.03.2024 14:10 Ответить
 
 