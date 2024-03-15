Отработанное ядерное топливо - сейчас самая важная проблема на ЗАЭС, - Галущенко

Важнейшей проблемой на Запорожской АЭС сейчас является вопрос ядерного топлива, поскольку срок его эксплуатации истекает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформу заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Ядерное топливо сейчас – самай важная проблема. Что с ним делать? Его срок эксплуатации – шесть лет. Сверх этого срока, предусмотренного заводом-производителем, нельзя просто так эксплуатировать топливо дальше", - сказал Галущенко.

По словам министра, для продления эксплуатации нужно получить от завода-производителя подтверждение, что это безопасно.

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"На сегодняшний день у нас есть два типа топлива на Запорожской АЭС: российской компании ТВЭЛ и американской Westinghouse. Завод должен взять на себя ответственность за безопасную эксплуатацию сверх установленного срока", - отметил Галущенко.

В то же время он оценивает вероятность того, что производитель согласится, "как очень минимальную".

"Соответственно, если согласия на продление эксплуатации нет, то нужно это отработанное топливо – а оно находится в активных зонах всех шести реакторов – как-то забрать. Как это сделать? Какой персонал это сделает? И самый сложный вопрос: где будет храниться отработанное ядерное топливо? То есть проблемных вопросов очень много. Но вот эта ситуация с ядерным топливом очень серьезная. И таких вопросов со временем будет все больше и больше", - заявил министр энергетики.

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