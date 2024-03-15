Відпрацьоване ядерне паливо зараз є найважливішою проблемою на ЗАЕС, - Галущенко

Найважливішою проблемою на Запорізькій АЕС зараз є питання ядерного палива, адже термін його експлуатації закінчується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ядерне паливо зараз - найважливіша проблема. Що з ним робити? Його термін експлуатації – шість років. Поза цим терміном, передбаченим заводом-виробником, не можна просто так експлуатувати паливо далі", - сказав Галущенко.

За словами міністра, для продовження експлуатації потрібно отримати від заводу-виробника підтвердження, що це - безпечно.

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"На сьогодні у нас є два типи палива на Запорізькій АЕС: російської компанії ТВЕЛ та американської Westinghouse. Завод має взяти на себе відповідальність за безпечну експлуатацію понад встановлений термін", - зазначив Галущенко.

Водночас він оцінює вірогідність того, що виробник дасть згоду, "як дуже мінімальну".

"Відповідно, якщо згоди на продовження експлуатації немає, то потрібно це відпрацьоване паливо – а воно знаходиться в активних зонах усіх шести реакторів – якось забрати. Як це зробити? Який персонал це зробить? І найскладніше питання: де буде зберігатися це відпрацьоване ядерне паливо? Тобто проблемних питань дуже багато. Але ось ця ситуація з ядерним паливом – дуже серйозна. І таких питань з часом буде все більше і більше", - заявив міністр енергетики.

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