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Новини
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Відпрацьоване ядерне паливо зараз є найважливішою проблемою на ЗАЕС, - Галущенко

заес

Найважливішою проблемою на Запорізькій АЕС зараз є питання ядерного палива, адже термін його експлуатації закінчується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ядерне паливо зараз - найважливіша проблема. Що з ним робити? Його термін експлуатації – шість років. Поза цим терміном, передбаченим заводом-виробником, не можна просто так експлуатувати паливо далі", - сказав Галущенко.

За словами міністра, для продовження експлуатації потрібно отримати від заводу-виробника підтвердження, що це - безпечно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни навряд чи зможуть запустити ЗАЕС, - Галущенко

"На сьогодні у нас є два типи палива на Запорізькій АЕС: російської компанії ТВЕЛ та американської Westinghouse. Завод має взяти на себе відповідальність за безпечну експлуатацію понад встановлений термін", - зазначив Галущенко.

Водночас він оцінює вірогідність того, що виробник дасть згоду, "як дуже мінімальну".

"Відповідно, якщо згоди на продовження експлуатації немає, то потрібно це відпрацьоване паливо – а воно знаходиться в активних зонах усіх шести реакторів – якось забрати. Як це зробити? Який персонал це зробить? І найскладніше питання: де буде зберігатися це відпрацьоване ядерне паливо? Тобто проблемних питань дуже багато. Але ось ця ситуація з ядерним паливом – дуже серйозна. І таких питань з часом буде все більше і більше", - заявив міністр енергетики.

Також читайте: МАГАТЕ наполягатиме на проведенні оцінки стану ядерного палива у реакторах Запорізької АЕС, - Гроссі

Автор: 

ядерне паливо (337) Галущенко Герман (534) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+4
як Гроссі приїде - то хай відпрацьоване йому віддадуть.
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15.03.2024 13:30
+2
Оце знайшли проблему ! Полк касапів з лопатами, і вся любов. Викопають окопи як на ЧАЕС, бліндажі і разом сховаються. З ядерними стрижнями.
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15.03.2024 13:31
+1
Там найбільша проблема раша.
Рашу приберіть і всі проблеми вирішаться.
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15.03.2024 13:59
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як Гроссі приїде - то хай відпрацьоване йому віддадуть.
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15.03.2024 13:30 Відповісти
Він не може його забрати а то всі кармани забиті грошима.
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15.03.2024 13:45 Відповісти
у руках хай несе.
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15.03.2024 14:05 Відповісти
Нехай в чай додають. У ***** в цьому досвід є, а Заходу на це, здається, глибоко *****.
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15.03.2024 14:08 Відповісти
Оце знайшли проблему ! Полк касапів з лопатами, і вся любов. Викопають окопи як на ЧАЕС, бліндажі і разом сховаються. З ядерними стрижнями.
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15.03.2024 13:31 Відповісти
Хм, я думал самая главная проблема это то, что станция орками захвачена, а тут вона как...
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15.03.2024 13:33 Відповісти
Ніяких проблем. Встановлюємо центрифуги та починаємо отримувати плутоній. Час вже розставляти все по місцях. Потрібно ЯЗ.
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15.03.2024 13:43 Відповісти
Твели ми все одно не віддамо в рашу
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15.03.2024 13:44 Відповісти
Там найбільша проблема раша.
Рашу приберіть і всі проблеми вирішаться.
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15.03.2024 13:59 Відповісти
Головна проблема приватизація обленерго під вашим кураторством
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15.03.2024 14:10 Відповісти
 
 