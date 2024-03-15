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Новости Война
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16 марта объявлен днем траура в Одессе

одеса

В Одессе 16 марта объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших…", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. По состоянию на 14 часов известно о 14 погибших и 46 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители.

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Автор: 

обстрел (27731) Одесса (7918) траур (232)


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Топ комментарии
+9
Сумно і дуже боляче .....😪😪😪
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15.03.2024 14:19
+5
Рашиські варвари будьте прокляті до сьомого коліна ,смерть рашиським окупантам.
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15.03.2024 14:26
+5
кацапьйо хоче Одесу і весь вихід до Чорного моря за будь - яку ціну і будь-яким способом
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15.03.2024 14:41
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Сумно і дуже боляче .....😪😪😪
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15.03.2024 14:19 Ответить
Капець
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15.03.2024 14:20 Ответить
Рашиські варвари будьте прокляті до сьомого коліна ,смерть рашиським окупантам.
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15.03.2024 14:26 Ответить
Минула жалОба в Одесі була 3 березня, коли внаслідок шахедного удару в ніч з 1 на 2 березня загинуло 12 осіб, в т.ч. 5 дітей...
Щось дуже часто каспи почали вбивати одеситів... напевне, за ізик?
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15.03.2024 14:28 Ответить
Обычный терроризм.
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15.03.2024 14:33 Ответить
кацапьйо хоче Одесу і весь вихід до Чорного моря за будь - яку ціну і будь-яким способом
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15.03.2024 14:41 Ответить
не смеют, что ли, командиры
чужие изорвать мундиры...(с)
да ******* вы, наконец, по маскве , ночью, по жилым кварталам - а потом ведите себе переговоры
мудаки при власти в Украине, мудаки и предатели
война ведётся ВСЕМИ способами, в том числе путём террора населения противника
так почему же россияне устраивают террор, а жидовская власть Украины отмалчивается?
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15.03.2024 14:44 Ответить
Чим?
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15.03.2024 15:46 Ответить
Раша должна быть разрушена!
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15.03.2024 14:53 Ответить
Зробіть кацапам справжні вибори!
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15.03.2024 15:53 Ответить
СУМ,,
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15.03.2024 16:53 Ответить
 
 