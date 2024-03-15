16 марта объявлен днем траура в Одессе
В Одессе 16 марта объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших…", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. По состоянию на 14 часов известно о 14 погибших и 46 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители.
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+9 Amber
показать весь комментарий15.03.2024 14:19 Ссылка
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Щось дуже часто каспи почали вбивати одеситів... напевне, за ізик?
чужие изорвать мундиры...(с)
да ******* вы, наконец, по маскве , ночью, по жилым кварталам - а потом ведите себе переговоры
мудаки при власти в Украине, мудаки и предатели
война ведётся ВСЕМИ способами, в том числе путём террора населения противника
так почему же россияне устраивают террор, а жидовская власть Украины отмалчивается?