16 марта объявлен днем траура в Одессе

В Одессе 16 марта объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших…", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. По состоянию на 14 часов известно о 14 погибших и 46 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители.

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