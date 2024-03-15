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16 березня оголошено днем жалоби в Одесі

одеса

В Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14 годину відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі.

Читайте: У Сумах оголосили дні жалоби 14 та 15 березня за загиблими внаслідок атаки "Шахедів"

Автор: 

обстріл (29037) Одеса (5496) жалоба (168)


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Топ коментарі
+9
Сумно і дуже боляче .....😪😪😪
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15.03.2024 14:19
+5
Рашиські варвари будьте прокляті до сьомого коліна ,смерть рашиським окупантам.
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15.03.2024 14:26
+5
кацапьйо хоче Одесу і весь вихід до Чорного моря за будь - яку ціну і будь-яким способом
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15.03.2024 14:41
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Сумно і дуже боляче .....😪😪😪
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15.03.2024 14:19 Відповісти
Капець
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15.03.2024 14:20 Відповісти
Рашиські варвари будьте прокляті до сьомого коліна ,смерть рашиським окупантам.
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15.03.2024 14:26 Відповісти
Минула жалОба в Одесі була 3 березня, коли внаслідок шахедного удару в ніч з 1 на 2 березня загинуло 12 осіб, в т.ч. 5 дітей...
Щось дуже часто каспи почали вбивати одеситів... напевне, за ізик?
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15.03.2024 14:28 Відповісти
Обычный терроризм.
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15.03.2024 14:33 Відповісти
кацапьйо хоче Одесу і весь вихід до Чорного моря за будь - яку ціну і будь-яким способом
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15.03.2024 14:41 Відповісти
не смеют, что ли, командиры
чужие изорвать мундиры...(с)
да ******* вы, наконец, по маскве , ночью, по жилым кварталам - а потом ведите себе переговоры
мудаки при власти в Украине, мудаки и предатели
война ведётся ВСЕМИ способами, в том числе путём террора населения противника
так почему же россияне устраивают террор, а жидовская власть Украины отмалчивается?
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15.03.2024 14:44 Відповісти
Чим?
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15.03.2024 15:46 Відповісти
Раша должна быть разрушена!
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15.03.2024 14:53 Відповісти
Зробіть кацапам справжні вибори!
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15.03.2024 15:53 Відповісти
СУМ,,
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15.03.2024 16:53 Відповісти
 
 