16 березня оголошено днем жалоби в Одесі
В Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14 годину відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі.
Топ коментарі
+9 Amber
показати весь коментар15.03.2024 14:19 Посилання
+5 володимир омельянов
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+5 Міша #586334
показати весь коментар15.03.2024 14:41 Посилання
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Щось дуже часто каспи почали вбивати одеситів... напевне, за ізик?
чужие изорвать мундиры...(с)
да ******* вы, наконец, по маскве , ночью, по жилым кварталам - а потом ведите себе переговоры
мудаки при власти в Украине, мудаки и предатели
война ведётся ВСЕМИ способами, в том числе путём террора населения противника
так почему же россияне устраивают террор, а жидовская власть Украины отмалчивается?