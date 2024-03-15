16 березня оголошено днем жалоби в Одесі

В Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих…", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14 годину відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі.

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