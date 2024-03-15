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Более половины трудоустроенных украинцев живут в Польше в 2-3-местных комнатах, - исследование

заробітчани

Каждый второй трудоустроенный в Польше гражданин Украины (53%) проживает в 2-х или 3-х местных комнатах.

Об этом свидетельствует первое в Польше исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов "Работник из Украины – жилье в Польше", проведенного Миграционной платформой EWL, RentLito и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

20% респондентов сказали, что проживают в комнате сами. Почти столько же – 19% – делят комнату с четырьмя людьми.

4% иммигрантов в Польше проживают в 6-местных комнатах.

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"В 2015-2020 годах наиболее распространенными комнатами для работников были "6-местные", часто оборудованные двухъярусными кроватями, а арендаторами чаще всего были мужчины. Однако после пандемии COVID-19 и российской агрессии против Украины ситуация стала меняться. Для сравнения, в 2023 году востребованными были 2- и 3-местные комнаты, преимущественно "семейные" номера с миникухней, а в более дорогом варианте - отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в помещениях воспринимаются уже вне нормы", - прокомментировала результаты исследования председатель правления RentLito Мария Домбровская.

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При этом 61% работающих в Польше украинцев готовы доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах.

Решающее значение имеют качество и соседи. Чистота является важным положительным фактором для 96% респондентов. Также на общую оценку места жительства трудоустроенными украинцами оказывают влияние соседи по комнате (95%). Среди других факторов респонденты все равно часто указывали безопасный район (92%), расстояние от рабочего места (92%) и возможность проживания с семьей (88%).

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"Украинцы придают большое значение общим условиям жизни в стране пребывания - большинство респондентов (87%) хотели бы, чтобы они походили на условия дома, даже включая планировку квартиры, ее размер и даже дизайн интерьера. Приспособление дома к личным вкусам, включая декорации и кухонное оборудование, может помочь создать среду, напоминающую окружение на родине", - рассказывает Мария Домбровская.

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Опрос "Работник из Украины - жилье в Польше" проводился с 13 ноября по 21 декабря 2023 года EWL Group, RentLito и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета. Всего в исследовании приняли участие 312 граждан Украины, работающих в Польше.

Автор: 

жилье (911) Польша (8498) украинцы (3873) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+5
Це дуже потрібна для нас інформація
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15.03.2024 15:30
+4
Звичайне життя,спокійне,нічого не прилетить,а значить гарний сон,а гарний сон це здоров*я
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15.03.2024 15:26
+3
В нас, в Полтаві, щоб учителю отримати однокімнатну квартиру треба стояти в черзі 25 років.
Так, що не треба про Польщу, на себе треба дивитись!
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15.03.2024 15:47
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І що то за життя у гуртожитку?
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15.03.2024 15:21 Ответить
Звичайне життя,спокійне,нічого не прилетить,а значить гарний сон,а гарний сон це здоров*я
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15.03.2024 15:26 Ответить
як альтернативу пропонуєш Одесу....
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15.03.2024 15:45 Ответить
Це дуже потрібна для нас інформація
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15.03.2024 15:30 Ответить
Лякають, щоб не їхали.
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15.03.2024 15:41 Ответить
Це щоб поржати з заробітчан, які корчать із себе олігархів у соцмережах
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15.03.2024 16:08 Ответить
В нас, в Полтаві, щоб учителю отримати однокімнатну квартиру треба стояти в черзі 25 років.
Так, що не треба про Польщу, на себе треба дивитись!
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15.03.2024 15:47 Ответить
Так зєлька вже платить по 4000 штуки баксів учителям. Ти що порохобот і не бачиш?!
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15.03.2024 16:10 Ответить
4 000 дуль від Зельки відчуваю...)))...
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15.03.2024 16:22 Ответить
Так це звичайна рагуляча робота: 3000 злотих на якомусь комбікормовому заводі і 3 місна кімната за 500 злотих на місяць. Таких вакансій море в інтернеті
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15.03.2024 16:07 Ответить
20% респондентов сказали, что проживают в комнате сами Источник:
Чистота является важным положительным фактором для 96% респондентов. Источник:
Иллюстрация на фото:
Если бы жил с соседями, хер бы кто дал ему раствор в комнате месить.
Он из 4-х процентов. На три пальца не грязь. Хотя роба с иголочки
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15.03.2024 18:54 Ответить
2-3 місна кімната, мусорка, панель, "бидло", " schweine"... А є ще такий "дріб"язок", як Батьківщина (яка спливає кров"ю...), національна гідність, патріотизм. Але то х-ня. Навіть дослідниця Домбровська пише батьківщина з малої літери.
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17.03.2024 13:33 Ответить
 
 