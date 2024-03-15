Более половины трудоустроенных украинцев живут в Польше в 2-3-местных комнатах, - исследование

Каждый второй трудоустроенный в Польше гражданин Украины (53%) проживает в 2-х или 3-х местных комнатах.

Об этом свидетельствует первое в Польше исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов "Работник из Украины – жилье в Польше", проведенного Миграционной платформой EWL, RentLito и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

20% респондентов сказали, что проживают в комнате сами. Почти столько же – 19% – делят комнату с четырьмя людьми.

4% иммигрантов в Польше проживают в 6-местных комнатах.

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"В 2015-2020 годах наиболее распространенными комнатами для работников были "6-местные", часто оборудованные двухъярусными кроватями, а арендаторами чаще всего были мужчины. Однако после пандемии COVID-19 и российской агрессии против Украины ситуация стала меняться. Для сравнения, в 2023 году востребованными были 2- и 3-местные комнаты, преимущественно "семейные" номера с миникухней, а в более дорогом варианте - отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в помещениях воспринимаются уже вне нормы", - прокомментировала результаты исследования председатель правления RentLito Мария Домбровская.

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При этом 61% работающих в Польше украинцев готовы доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах.

Решающее значение имеют качество и соседи. Чистота является важным положительным фактором для 96% респондентов. Также на общую оценку места жительства трудоустроенными украинцами оказывают влияние соседи по комнате (95%). Среди других факторов респонденты все равно часто указывали безопасный район (92%), расстояние от рабочего места (92%) и возможность проживания с семьей (88%).

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"Украинцы придают большое значение общим условиям жизни в стране пребывания - большинство респондентов (87%) хотели бы, чтобы они походили на условия дома, даже включая планировку квартиры, ее размер и даже дизайн интерьера. Приспособление дома к личным вкусам, включая декорации и кухонное оборудование, может помочь создать среду, напоминающую окружение на родине", - рассказывает Мария Домбровская.

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Опрос "Работник из Украины - жилье в Польше" проводился с 13 ноября по 21 декабря 2023 года EWL Group, RentLito и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета. Всего в исследовании приняли участие 312 граждан Украины, работающих в Польше.