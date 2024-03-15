Понад половина працевлаштованих українців живуть у Польщі в 2-3-місних кімнатах, - дослідження
Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.
Про це свідчить перше у Польщі дослідження житлової ситуації працевлаштованих мігрантів "Працівник з України - житло в Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
20% респондентів сказали, що мешкають у кімнаті самостійно. Майже стільки ж - 19% - ділять кімнату з чотирма людьми.
4% іммігрантів у Польщі проживають у 6-місних кімнатах.
"У 2015-2020 роках найпоширенішими кімнатами для працівників були "6-місні", часто обладнані двоярусними ліжками, а орендарями найчастіше були чоловіки. Однак після пандемії COVID-19 та російської агресії проти України ситуація почала змінюватися. Для порівняння, у 2023 році найбільш затребуваними були 2- та 3-місні кімнати, переважно "сімейні" номери з мінікухнею, а в дорожчому варіанті - окремою ванною кімнатою. Двоярусні ліжка в помешканнях сприймаються вже поза нормою", - прокоментувала результати дослідження голова правління RentLito Марія Домбровська.
При цьому 61% українців, які працюють у Польщі, готові доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах.
Вирішальне значення мають якість проживання та сусіди. Чистота є важливим позитивним чинником для 96% респондентів. Також на загальну оцінку місця проживання працевлаштованими українцями впливають сусіди по кімнаті (95%). Серед інших факторів респонденти однаково часто вказували безпечний район (92%), відстань від робочого місця (92%) та можливість проживання з родиною (88%).
"Українці надають великого значення загальним умовам життя в країні перебування - більшість респондентів (87%) хотіли б, щоб вони були схожими на умови вдома, навіть включно з плануванням квартири, її розміром і навіть дизайном інтер’єру. Пристосування будинку до особистих смаків, включаючи декорації та кухонне обладнання, може допомогти створити середовище, яке нагадує оточення на батьківщині", - розповідає Марія Домбровська.
Опитування "Працівник з України - житло в Польщі" проводили з 13 листопада по 21 грудня 2023 року EWL Group, RentLito та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету. Загалом у дослідженні взяли участь 312 громадян України, які працюють у Польщі.
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Чистота является важным положительным фактором для 96% респондентов. Источник:
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Если бы жил с соседями, хер бы кто дал ему раствор в комнате месить.
Он из 4-х процентов. На три пальца не грязь. Хотя роба с иголочки