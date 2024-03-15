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Понад половина працевлаштованих українців живуть у Польщі в 2-3-місних кімнатах, - дослідження

заробітчани

Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.

Про це свідчить перше у Польщі дослідження житлової ситуації працевлаштованих мігрантів "Працівник з України - житло в Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

20% респондентів сказали, що мешкають у кімнаті самостійно. Майже стільки ж - 19% - ділять кімнату з чотирма людьми.

4% іммігрантів у Польщі проживають у 6-місних кімнатах.

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"У 2015-2020 роках найпоширенішими кімнатами для працівників були "6-місні", часто обладнані двоярусними ліжками, а орендарями найчастіше були чоловіки. Однак після пандемії COVID-19 та російської агресії проти України ситуація почала змінюватися. Для порівняння, у 2023 році найбільш затребуваними були 2- та 3-місні кімнати, переважно "сімейні" номери з мінікухнею, а в дорожчому варіанті - окремою ванною кімнатою. Двоярусні ліжка в помешканнях сприймаються вже поза нормою", - прокоментувала результати дослідження голова правління RentLito Марія Домбровська.

Також читайте: Повертатися в Україну планують лише 38% біженців у Польщі. Рік тому їх було більше половини

При цьому 61% українців, які працюють у Польщі, готові доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах.

Вирішальне значення мають якість проживання та сусіди. Чистота є важливим позитивним чинником для 96% респондентів. Також на загальну оцінку місця проживання працевлаштованими українцями впливають сусіди по кімнаті (95%). Серед інших факторів респонденти однаково часто вказували безпечний район (92%), відстань від робочого місця (92%) та можливість проживання з родиною (88%).

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"Українці надають великого значення загальним умовам життя в країні перебування - більшість респондентів (87%) хотіли б, щоб вони були схожими на умови вдома, навіть включно з плануванням квартири, її розміром і навіть дизайном інтер’єру. Пристосування будинку до особистих смаків, включаючи декорації та кухонне обладнання, може допомогти створити середовище, яке нагадує оточення на батьківщині", - розповідає Марія Домбровська.

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Опитування "Працівник з України - житло в Польщі" проводили з 13 листопада по 21 грудня 2023 року EWL Group, RentLito та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету. Загалом у дослідженні взяли участь 312 громадян України, які працюють у Польщі.

Автор: 

житло (1087) Польща (8615) українці (2547) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+5
Це дуже потрібна для нас інформація
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15.03.2024 15:30
+4
Звичайне життя,спокійне,нічого не прилетить,а значить гарний сон,а гарний сон це здоров*я
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15.03.2024 15:26
+3
В нас, в Полтаві, щоб учителю отримати однокімнатну квартиру треба стояти в черзі 25 років.
Так, що не треба про Польщу, на себе треба дивитись!
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15.03.2024 15:47
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І що то за життя у гуртожитку?
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15.03.2024 15:21 Відповісти
Звичайне життя,спокійне,нічого не прилетить,а значить гарний сон,а гарний сон це здоров*я
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15.03.2024 15:26 Відповісти
як альтернативу пропонуєш Одесу....
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15.03.2024 15:45 Відповісти
Це дуже потрібна для нас інформація
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15.03.2024 15:30 Відповісти
Лякають, щоб не їхали.
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15.03.2024 15:41 Відповісти
Це щоб поржати з заробітчан, які корчать із себе олігархів у соцмережах
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15.03.2024 16:08 Відповісти
В нас, в Полтаві, щоб учителю отримати однокімнатну квартиру треба стояти в черзі 25 років.
Так, що не треба про Польщу, на себе треба дивитись!
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15.03.2024 15:47 Відповісти
Так зєлька вже платить по 4000 штуки баксів учителям. Ти що порохобот і не бачиш?!
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15.03.2024 16:10 Відповісти
4 000 дуль від Зельки відчуваю...)))...
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15.03.2024 16:22 Відповісти
Так це звичайна рагуляча робота: 3000 злотих на якомусь комбікормовому заводі і 3 місна кімната за 500 злотих на місяць. Таких вакансій море в інтернеті
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15.03.2024 16:07 Відповісти
20% респондентов сказали, что проживают в комнате сами Источник:
Чистота является важным положительным фактором для 96% респондентов. Источник:
Иллюстрация на фото:
Если бы жил с соседями, хер бы кто дал ему раствор в комнате месить.
Он из 4-х процентов. На три пальца не грязь. Хотя роба с иголочки
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15.03.2024 18:54 Відповісти
2-3 місна кімната, мусорка, панель, "бидло", " schweine"... А є ще такий "дріб"язок", як Батьківщина (яка спливає кров"ю...), національна гідність, патріотизм. Але то х-ня. Навіть дослідниця Домбровська пише батьківщина з малої літери.
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17.03.2024 13:33 Відповісти
 
 