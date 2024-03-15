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Швеция передаст Украине 9 гидроциклов
Правительство Швеции приняло решение о передаче Украине девяти гидроциклов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Швеции.
"Правительство решило поручить Береговой охране передать водные мотоциклы Украине. Гидроциклы - это то, что пользуется спросом в Украине, и, по данным Береговой охраны, гидроциклы могут быть немедленно переданы Украине в подарок", - говорится в сообщении.
В общей сложности, планируют передать девять гидроциклов, предварительно на них демонтируют служебное оборудование.
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+7 Валерий Коломиец #502756
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+7 Dmytro Karpovych #586901
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...тільки шоб зебілам-Тюмошонкам в Міноборони не дісталося - тьолок і гнучких хлопчиків катати
Бо пропадуть ці гідроцикли, десь у нетрях канцелярії ОПУ, як і 650 партій ГумДопомоги… Шмигаль з Даниловим, можуть на синє око, про це відглаголити, якусь галіматню…
Пильнуймо Україну, 20 травня на порозі…
-Куме, я кожух знайшов.
- То бери
-Так в ньому чоловік.
- То витряси
Треба подякувати, а не скалити зуби.