Швеция передаст Украине 9 гидроциклов

Правительство Швеции приняло решение о передаче Украине девяти гидроциклов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Швеции.

"Правительство решило поручить Береговой охране передать водные мотоциклы Украине. Гидроциклы - это то, что пользуется спросом в Украине, и, по данным Береговой охраны, гидроциклы могут быть немедленно переданы Украине в подарок", - говорится в сообщении.

В общей сложности, планируют передать девять гидроциклов, предварительно на них демонтируют служебное оборудование.

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