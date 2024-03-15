РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5942 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
3 143 20

Швеция передаст Украине 9 гидроциклов

швеція

Правительство Швеции приняло решение о передаче Украине девяти гидроциклов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Швеции.

"Правительство решило поручить Береговой охране передать водные мотоциклы Украине. Гидроциклы - это то, что пользуется спросом в Украине, и, по данным Береговой охраны, гидроциклы могут быть немедленно переданы Украине в подарок", - говорится в сообщении.

В общей сложности, планируют передать девять гидроциклов, предварительно на них демонтируют служебное оборудование.

Читайте также: Швеция предоставит 30 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Автор: 

помощь (7863) Швеция (1011)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Це для батальйону "Мальдіви"?
показать весь комментарий
15.03.2024 15:07
+7
Дарма питаєш). Кожен українець знає, що то 9 потенційних SeaBaby чи Magura.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:10
+7
Ніт. Це для шапіто "Гундосний Віслюк". Дєрьмак і 5-6 "ефективних менеджерів будуть драпака давати до Туреччини. Один залишать Віслюку. Та він не впорається, без писаря Литвина. Мразотна картина олією.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Загалом планують передати дев'ять гідроциклів, попередньо, на них демонтують службове обладнання" -бентежуся запитати ***** вони нам?
показать весь комментарий
15.03.2024 15:06 Ответить
Дарма питаєш). Кожен українець знає, що то 9 потенційних SeaBaby чи Magura.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:10 Ответить
Слушне зауваження.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:32 Ответить
Ти ніколи не був у плавнях будь-якого лиману чи водосховища Дніпровського каскаду? А Чорноморського заповідника? У деяких місцях лише на гідроциклах пройти можна Це непогана штука для патрулювання в подібних місцях
показать весь комментарий
15.03.2024 15:15 Ответить
Це для батальйону "Мальдіви"?
показать весь комментарий
15.03.2024 15:07 Ответить
Даремний стьоб. Це для переробки під морські дрони
показать весь комментарий
15.03.2024 15:12 Ответить
Дай бог, если так. Маловато, лучше бы с сотню...
показать весь комментарий
15.03.2024 19:10 Ответить
Ніт. Це для шапіто "Гундосний Віслюк". Дєрьмак і 5-6 "ефективних менеджерів будуть драпака давати до Туреччини. Один залишать Віслюку. Та він не впорається, без писаря Литвина. Мразотна картина олією.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:15 Ответить
Вони не знають турецької мови, зате знають російську.
показать весь комментарий
15.03.2024 17:52 Ответить

...тільки шоб зебілам-Тюмошонкам в Міноборони не дісталося - тьолок і гнучких хлопчиків катати
показать весь комментарий
15.03.2024 15:08 Ответить
Чудово! Тимошенко вже давно хотів на такому покататися по Київському морю.
показать весь комментарий
15.03.2024 15:14 Ответить
И за это СПАСИБО!
показать весь комментарий
15.03.2024 15:27 Ответить
Тільки Тимошенко з ОПУ не кажіть, поки він в Умерова підробляє…
Бо пропадуть ці гідроцикли, десь у нетрях канцелярії ОПУ, як і 650 партій ГумДопомоги… Шмигаль з Даниловим, можуть на синє око, про це відглаголити, якусь галіматню…
Пильнуймо Україну, 20 травня на порозі…
показать весь комментарий
15.03.2024 15:28 Ответить
Дякую! Сподіваюсь вони не попадуть в руки зеленим крадіям
показать весь комментарий
15.03.2024 15:34 Ответить
И пару "бананов"
показать весь комментарий
15.03.2024 15:37 Ответить
Краще БТР. А квадроциклів ми можемо і в Києві на Дніпрі позбирати коли потеплішає.

-Куме, я кожух знайшов.
- То бери
-Так в ньому чоловік.
- То витряси
показать весь комментарий
15.03.2024 15:46 Ответить
Там стоять високоякісні водомети, компактні надійні потужні двигуни і багато чого ще.
Треба подякувати, а не скалити зуби.
показать весь комментарий
15.03.2024 17:28 Ответить
Один вопрос, на х.я....
показать весь комментарий
15.03.2024 17:30 Ответить
Ну Квартал рассчитывал вообще-то на яхты...Ну ладно,жареному коню,как говорится...
показать весь комментарий
15.03.2024 17:56 Ответить
 
 