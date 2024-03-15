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Швеція передасть Україні 9 гідроциклів

швеція

Уряд Швеції ухвалив рішення щодо передачі Україні дев’яти гідроциклів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони країни.

"Уряд вирішив доручити Береговій охороні передати водні мотоцикли Україні. Гідроцикли - це те, що має попит в Україні, і, за даними Берегової охорони, гідроцикли може бути негайно передано Україні в дарунок", - йдеться в повідомленні.

Загалом планують передати дев'ять гідроциклів, попередньо, на них демонтують службове обладнання.

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Автор: 

допомога (8430) Швеція (965)


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Топ коментарі
+7
Це для батальйону "Мальдіви"?
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15.03.2024 15:07
+7
Дарма питаєш). Кожен українець знає, що то 9 потенційних SeaBaby чи Magura.
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15.03.2024 15:10
+7
Ніт. Це для шапіто "Гундосний Віслюк". Дєрьмак і 5-6 "ефективних менеджерів будуть драпака давати до Туреччини. Один залишать Віслюку. Та він не впорається, без писаря Литвина. Мразотна картина олією.
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15.03.2024 15:15
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"Загалом планують передати дев'ять гідроциклів, попередньо, на них демонтують службове обладнання" -бентежуся запитати ***** вони нам?
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15.03.2024 15:06 Відповісти
Дарма питаєш). Кожен українець знає, що то 9 потенційних SeaBaby чи Magura.
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15.03.2024 15:10 Відповісти
Слушне зауваження.
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15.03.2024 15:32 Відповісти
Ти ніколи не був у плавнях будь-якого лиману чи водосховища Дніпровського каскаду? А Чорноморського заповідника? У деяких місцях лише на гідроциклах пройти можна Це непогана штука для патрулювання в подібних місцях
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15.03.2024 15:15 Відповісти
Це для батальйону "Мальдіви"?
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15.03.2024 15:07 Відповісти
Даремний стьоб. Це для переробки під морські дрони
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15.03.2024 15:12 Відповісти
Дай бог, если так. Маловато, лучше бы с сотню...
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15.03.2024 19:10 Відповісти
Ніт. Це для шапіто "Гундосний Віслюк". Дєрьмак і 5-6 "ефективних менеджерів будуть драпака давати до Туреччини. Один залишать Віслюку. Та він не впорається, без писаря Литвина. Мразотна картина олією.
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15.03.2024 15:15 Відповісти
Вони не знають турецької мови, зате знають російську.
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15.03.2024 17:52 Відповісти

...тільки шоб зебілам-Тюмошонкам в Міноборони не дісталося - тьолок і гнучких хлопчиків катати
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15.03.2024 15:08 Відповісти
Чудово! Тимошенко вже давно хотів на такому покататися по Київському морю.
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15.03.2024 15:14 Відповісти
И за это СПАСИБО!
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15.03.2024 15:27 Відповісти
Тільки Тимошенко з ОПУ не кажіть, поки він в Умерова підробляє…
Бо пропадуть ці гідроцикли, десь у нетрях канцелярії ОПУ, як і 650 партій ГумДопомоги… Шмигаль з Даниловим, можуть на синє око, про це відглаголити, якусь галіматню…
Пильнуймо Україну, 20 травня на порозі…
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15.03.2024 15:28 Відповісти
Дякую! Сподіваюсь вони не попадуть в руки зеленим крадіям
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15.03.2024 15:34 Відповісти
И пару "бананов"
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15.03.2024 15:37 Відповісти
Краще БТР. А квадроциклів ми можемо і в Києві на Дніпрі позбирати коли потеплішає.

-Куме, я кожух знайшов.
- То бери
-Так в ньому чоловік.
- То витряси
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15.03.2024 15:46 Відповісти
Там стоять високоякісні водомети, компактні надійні потужні двигуни і багато чого ще.
Треба подякувати, а не скалити зуби.
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15.03.2024 17:28 Відповісти
Один вопрос, на х.я....
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15.03.2024 17:30 Відповісти
Ну Квартал рассчитывал вообще-то на яхты...Ну ладно,жареному коню,как говорится...
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15.03.2024 17:56 Відповісти
 
 