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Швеція передасть Україні 9 гідроциклів
Уряд Швеції ухвалив рішення щодо передачі Україні дев’яти гідроциклів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони країни.
"Уряд вирішив доручити Береговій охороні передати водні мотоцикли Україні. Гідроцикли - це те, що має попит в Україні, і, за даними Берегової охорони, гідроцикли може бути негайно передано Україні в дарунок", - йдеться в повідомленні.
Загалом планують передати дев'ять гідроциклів, попередньо, на них демонтують службове обладнання.
Топ коментарі
+7 Валерий Коломиец #502756
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+7 Dmytro Karpovych #586901
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...тільки шоб зебілам-Тюмошонкам в Міноборони не дісталося - тьолок і гнучких хлопчиків катати
Бо пропадуть ці гідроцикли, десь у нетрях канцелярії ОПУ, як і 650 партій ГумДопомоги… Шмигаль з Даниловим, можуть на синє око, про це відглаголити, якусь галіматню…
Пильнуймо Україну, 20 травня на порозі…
-Куме, я кожух знайшов.
- То бери
-Так в ньому чоловік.
- То витряси
Треба подякувати, а не скалити зуби.