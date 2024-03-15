Швеція передасть Україні 9 гідроциклів

Уряд Швеції ухвалив рішення щодо передачі Україні дев’яти гідроциклів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони країни.

"Уряд вирішив доручити Береговій охороні передати водні мотоцикли Україні. Гідроцикли - це те, що має попит в Україні, і, за даними Берегової охорони, гідроцикли може бути негайно передано Україні в дарунок", - йдеться в повідомленні.

Загалом планують передати дев'ять гідроциклів, попередньо, на них демонтують службове обладнання.

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