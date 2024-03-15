Финляндия планирует запретить просителям убежища въезд с территории РФ

Финляндия планирует принять временное законодательство, которое позволит ее пограничным органам блокировать просителей убежища, желающих въехать с территории России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили в правительстве Финляндии.

Как отмечается, Финляндия уже закрыла все пункты пропуска на своей 1340-километровой границе с Россией из-за роста числа прибывающих, не имеющих действительных документов для въезда в Европейский Союз. Однако искатели убежища продолжают прибывать, и правительство считает, что их количество может значительно возрасти весной и с повышением температуры.

Хельсинки обвиняет Москву в направлении мигрантов к границе, но Кремль отрицает это.

"Финляндия была объектом инструментальной миграции... Российские власти не только не вмешались в это явление, но и способствовали этому", - заявил премьер-министр Петтери Орпо.

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Предложенный закон будет направлен для комментариев, а затем - в парламент для рассмотрения, сказал Орпо, добавив, что правительство надеется, что он будет одобрен как можно скорее.

"Финляндия должна быть готова к тому, что Россия будет оказывать длительное давление", – говорится в заявлении МВД.

В пограничной службе Финляндии заявили, что более 1 300 искателей убежища из таких стран как Йемен, Сомали и Сирия въехали с территории России с августа по декабрь прошлого года. До этого периода это количество составляло в среднем всего одного человека в день.

В феврале министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что у власти есть информация о том, что тысячи людей находятся на российской стороне в ожидании поездки в Финляндию.

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Напомним, Финляндия в прошлом году отказалась от своей давней позиции военной внеблоковости и вступила в НАТО в ответ на вторжение Москвы в Украину.