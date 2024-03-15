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Новости
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Финляндия планирует запретить просителям убежища въезд с территории РФ

фінляндія

Финляндия планирует принять временное законодательство, которое позволит ее пограничным органам блокировать просителей убежища, желающих въехать с территории России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили в правительстве Финляндии.

Как отмечается, Финляндия уже закрыла все пункты пропуска на своей 1340-километровой границе с Россией из-за роста числа прибывающих, не имеющих действительных документов для въезда в Европейский Союз. Однако искатели убежища продолжают прибывать, и правительство считает, что их количество может значительно возрасти весной и с повышением температуры.

Хельсинки обвиняет Москву в направлении мигрантов к границе, но Кремль отрицает это.

"Финляндия была объектом инструментальной миграции... Российские власти не только не вмешались в это явление, но и способствовали этому", - заявил премьер-министр Петтери Орпо.

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Предложенный закон будет направлен для комментариев, а затем - в парламент для рассмотрения, сказал Орпо, добавив, что правительство надеется, что он будет одобрен как можно скорее.

"Финляндия должна быть готова к тому, что Россия будет оказывать длительное давление", – говорится в заявлении МВД.

В пограничной службе Финляндии заявили, что более 1 300 искателей убежища из таких стран как Йемен, Сомали и Сирия въехали с территории России с августа по декабрь прошлого года. До этого периода это количество составляло в среднем всего одного человека в день.

В феврале министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что у власти есть информация о том, что тысячи людей находятся на российской стороне в ожидании поездки в Финляндию.

Читайте также: Мы не можем открыть границу с Россией, готовятся меры против незаконного проникновения, - премьер Финляндии Орпо

Напомним, Финляндия в прошлом году отказалась от своей давней позиции военной внеблоковости и вступила в НАТО в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Автор: 

россия (96095) Финляндия (982) приют (39)


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Топ комментарии
+4
Московіти і так добряче загадили, прикордоння з Фінляндією!!
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15.03.2024 15:30
+3
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15.03.2024 15:29
+3
Знають фіни-
Знають фінки..
Притули русню до стінки...
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15.03.2024 15:37
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15.03.2024 15:29 Ответить
Московіти і так добряче загадили, прикордоння з Фінляндією!!
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15.03.2024 15:30 Ответить
правильно! Одні шпигуни лізуть під виглядом "аппазіції" та "політичних переслідуванців"
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15.03.2024 15:32 Ответить
А чого ні? Там, ось, заступник Мільчакова притулок запросив, та це схвалили. Депортувати не бажають...
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15.03.2024 15:36 Ответить
Знають фіни-
Знають фінки..
Притули русню до стінки...
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15.03.2024 15:37 Ответить
Поставить вздовж кордону дистанційно керовані турелі зі старими добрими MG, та при спробі бруднозадих мавп з єменів та інших ******, оператор фінської ДПС легким порухом руки натискає таку собі кнопатшку і непрохані людиноподібні примати перетворюються з членів на багаточлени, а далі фарш... І все, на цьому потік мігрантів припиниться... ніби й не було 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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15.03.2024 15:37 Ответить
Все шо прет от русни - это уже законсервированное.
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15.03.2024 15:44 Ответить
Скоро ходаки підуть
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15.03.2024 15:50 Ответить
По законам Финляндии ходаков не пускают, только на колесах.
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15.03.2024 16:29 Ответить
 
 