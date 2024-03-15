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Новини
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Фінляндія планує заборонити прохачам притулку в’їзд із території РФ

фінляндія

Фінляндія планує ухвалити тимчасове законодавство, яке дозволить її прикордонним органам блокувати прохачів притулку, які бажають в’їхати з території з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили в уряді Фінляндії.

Як зазначається, Фінляндія вже закрила всі пункти пропуску на своєму 1340-кілометровому кордоні з Росією через зростання кількості осіб, що прибувають, які не мали дійсних документів для в’їзду до Європейського Союзу. Однак шукачі притулку продовжують прибувати, і уряд вважає, що їхня кількість може значно зрости навесні та з підвищенням температури.

Гельсінкі звинувачує Москву в направленні мігрантів до кордону, але Кремль заперечує це.

"Фінляндія була об’єктом інструментальної міграції... Російська влада не лише не втрутилася в це явище, але й сприяла цьому", - заявив прем’єр-міністр Петтері Орпо.

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Запропонований закон буде надіслано для коментарів, а потім до парламенту для розгляду, сказав Орпо, додавши, що уряд сподівається, що він буде схвалений якнайшвидше.

"Фінляндія має бути готова до того, що Росія чинитиме тривалий тиск", - йдеться в заяві МВС.

У прикордонній службі Фінляндії заявили, що понад 1300 шукачів притулку з таких країн, як Ємен, Сомалі та Сирія, в’їхали з території Росії із серпня по грудень минулого року. До цього періоду ця кількість становила в середньому лише одну людину на день.

У лютому міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що влада має інформацію про те, що тисячі людей перебувають на російському боці в очікуванні поїздки до Фінляндії.

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Нагадаємо, Фінляндія минулого року відмовилася від своєї давньої позиції військової позаблоковості та вступила до НАТО у відповідь на вторгнення Москви в Україну.

Автор: 

росія (65925) Фінляндія (1328) притулок (53)


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Топ коментарі
+4
Московіти і так добряче загадили, прикордоння з Фінляндією!!
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15.03.2024 15:30
+3
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15.03.2024 15:29
+3
Знають фіни-
Знають фінки..
Притули русню до стінки...
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15.03.2024 15:37
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15.03.2024 15:29 Відповісти
Московіти і так добряче загадили, прикордоння з Фінляндією!!
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15.03.2024 15:30 Відповісти
правильно! Одні шпигуни лізуть під виглядом "аппазіції" та "політичних переслідуванців"
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15.03.2024 15:32 Відповісти
А чого ні? Там, ось, заступник Мільчакова притулок запросив, та це схвалили. Депортувати не бажають...
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15.03.2024 15:36 Відповісти
Знають фіни-
Знають фінки..
Притули русню до стінки...
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15.03.2024 15:37 Відповісти
Поставить вздовж кордону дистанційно керовані турелі зі старими добрими MG, та при спробі бруднозадих мавп з єменів та інших ******, оператор фінської ДПС легким порухом руки натискає таку собі кнопатшку і непрохані людиноподібні примати перетворюються з членів на багаточлени, а далі фарш... І все, на цьому потік мігрантів припиниться... ніби й не було 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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15.03.2024 15:37 Відповісти
Все шо прет от русни - это уже законсервированное.
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15.03.2024 15:44 Відповісти
Скоро ходаки підуть
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15.03.2024 15:50 Відповісти
По законам Финляндии ходаков не пускают, только на колесах.
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15.03.2024 16:29 Відповісти
 
 