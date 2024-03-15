Фінляндія планує заборонити прохачам притулку в’їзд із території РФ
Фінляндія планує ухвалити тимчасове законодавство, яке дозволить її прикордонним органам блокувати прохачів притулку, які бажають в’їхати з території з Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили в уряді Фінляндії.
Як зазначається, Фінляндія вже закрила всі пункти пропуску на своєму 1340-кілометровому кордоні з Росією через зростання кількості осіб, що прибувають, які не мали дійсних документів для в’їзду до Європейського Союзу. Однак шукачі притулку продовжують прибувати, і уряд вважає, що їхня кількість може значно зрости навесні та з підвищенням температури.
Гельсінкі звинувачує Москву в направленні мігрантів до кордону, але Кремль заперечує це.
"Фінляндія була об’єктом інструментальної міграції... Російська влада не лише не втрутилася в це явище, але й сприяла цьому", - заявив прем’єр-міністр Петтері Орпо.
Запропонований закон буде надіслано для коментарів, а потім до парламенту для розгляду, сказав Орпо, додавши, що уряд сподівається, що він буде схвалений якнайшвидше.
"Фінляндія має бути готова до того, що Росія чинитиме тривалий тиск", - йдеться в заяві МВС.
У прикордонній службі Фінляндії заявили, що понад 1300 шукачів притулку з таких країн, як Ємен, Сомалі та Сирія, в’їхали з території Росії із серпня по грудень минулого року. До цього періоду ця кількість становила в середньому лише одну людину на день.
У лютому міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що влада має інформацію про те, що тисячі людей перебувають на російському боці в очікуванні поїздки до Фінляндії.
Нагадаємо, Фінляндія минулого року відмовилася від своєї давньої позиції військової позаблоковості та вступила до НАТО у відповідь на вторгнення Москви в Україну.
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