Одессу атаковали, вероятно, двумя ракетами "Искандер-М", - ОК "Південь"
Россияне атаковали Одессу днем 15 марта, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.
"Одессу атаковали днем, вероятно, ракетой "Искандер-М". Предварительно, было две ракеты", - сообщила спикер Сил обороны юга Украины.
Разрушены 3-этажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания.
Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. По состоянию на 14 часов известно о 14 погибших и 46 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.
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Рятувальники, медики та місцеві жителі - то вже причепом....