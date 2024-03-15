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Одессу атаковали, вероятно, двумя ракетами "Искандер-М", - ОК "Південь"

одеса

Россияне атаковали Одессу днем 15 марта, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Одессу атаковали днем, вероятно, ракетой "Искандер-М". Предварительно, было две ракеты", - сообщила спикер Сил обороны юга Украины.

Разрушены 3-этажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания.

Читайте также: В результате обстрела Одессы погибли 14 человек, 46 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. По состоянию на 14 часов известно о 14 погибших и 46 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

Автор: 

Одесса (7918) ракеты (3600) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+20
Значит был стукачок, такие ракеты без наводки не пускают
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15.03.2024 15:54
+15
Правильно латвійський президент сказав: тільки руйнація рашки врятує, інакше це буде тривати довго
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15.03.2024 15:57
+12
Треба Атакамсами по мАсквє їбанути. От тоді було б справедливо.
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15.03.2024 15:56
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Треба Хаймерсом по Білгороду їбанути.
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15.03.2024 15:46 Ответить
Треба Атакамсами по мАсквє їбанути. От тоді було б справедливо.
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15.03.2024 15:56 Ответить
Правильно латвійський президент сказав: тільки руйнація рашки врятує, інакше це буде тривати довго
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15.03.2024 15:57 Ответить
Згадую новину про тьотку наводчицю 70 років. СБУ її переписку з кураторами оприлюднило. Вона навіть з дому особливо не виходила і вде через 5 хвилин знал де хто і скільки. А СБУ та військовим не соромно за це, що якась стара дурепа так легко дізнається про військові таємниці? Чи мало безлюдних місць в Одесі, де це реально можна сховати і де наводчик не буде ходити, тому що побоїться, що його у безлюдному місці помітять. А ця свиноматка просто пила чай і виглядала у вікно, або по вулиці ходила. Що це за таємниця, коли усі собаки навкруги знають через 5 хвилин?
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15.03.2024 15:53 Ответить
Так наші таємниці із стола зелі відразу потрапляють на стіл путіну. Слова самого зелі.
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15.03.2024 16:23 Ответить
Та то само собою. Як сирській прийшов - взагалі почалися дивні приколи.
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15.03.2024 16:25 Ответить
Так. До нього Одесу ніколи не обстрілювали.
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15.03.2024 17:49 Ответить
Чому не збили ? ……… Смерть рашистським нелюдам!
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15.03.2024 16:25 Ответить
Якщо вона все знала через свое вiкно, то ii будинок увiйшов у щонайменше 10 приватних будинків Джерело:
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15.03.2024 17:04 Ответить
А є ще "ідейні". Самі не жили і другим не дамо, "за путіна пАмру"
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15.03.2024 18:42 Ответить
Значит был стукачок, такие ракеты без наводки не пускают
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15.03.2024 15:54 Ответить
куди вони цілили? в рекреаційний об'єкт, або просто кудись, а потом, коли приїдуть рятувальники, вже по них... це, навіть, в голові не вкладається...
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15.03.2024 16:00 Ответить
рекреаційний об'єкт - это санаторий по простому, значит получили инфу что там могут быть или на отдыхе военные или может какой то штаб. Чо гадать?
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15.03.2024 16:13 Ответить
РашСМІ писали що ракетами вгатили по центру реабілітації пілотів ЗСУ..Якщо так, то це дуже і дуже сумно..Навідників треба знайти та на кол на палю..
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15.03.2024 17:44 Ответить
Уже другая версия у казламордых - попали в цех по производству беспилотных катеров.
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15.03.2024 18:28 Ответить
Загинули ТРОЄ топ- чиновників Одеси, соупадєніє ...чи?
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15.03.2024 16:07 Ответить
...чи мітили у "патріота" Труханова з Квіваловим разом взятим по їх же координатам. Перетрусіть всіх бо таке безкарно залишити не можна хай хвиля батальону "ЦунамІ" знесе зрадників з Одеси.
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15.03.2024 17:13 Ответить
Тем более в суточном дожде небо уже с неделю( с космоса ничего не видно).
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15.03.2024 17:06 Ответить
На жаль, такими ракетами б'ють по військовим....
Людям чи об'єктам - казати не будемо.....
Рятувальники, медики та місцеві жителі - то вже причепом....
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15.03.2024 16:21 Ответить
Сумнівно, що це були іскандери, бо летіли по звуку як літаки, схоже на горизонтальний політ, а не балістику. Експерти уточнять.
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15.03.2024 16:32 Ответить
Якщо сумнівно-тоді не обганяй на повороті свої слухові ілюзії
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15.03.2024 17:23 Ответить
Зеля каждый раз обещает мощно отомстить, и каждый раз ничего не происходит. Ракеты надо было делать, а не сериалы снимать.
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16.03.2024 02:07 Ответить
 
 