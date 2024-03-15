Одесу атакували, ймовірно, двома ракетами "Іскандер-М", - ОК "Південь"

Росіяни атакували Одесу вдень 15 березня, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Одесу атакували вдень, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". Попередньо, було дві ракети", - повідомила речниця Сил оборони півдня України.

Зруйновано 3-поверхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування.

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Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14 годину відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.