Одесу атакували, ймовірно, двома ракетами "Іскандер-М", - ОК "Південь"
Росіяни атакували Одесу вдень 15 березня, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Одесу атакували вдень, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". Попередньо, було дві ракети", - повідомила речниця Сил оборони півдня України.
Зруйновано 3-поверхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування.
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14 годину відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.
Топ коментарі
+20 Vlad Hof
показати весь коментар15.03.2024 15:54 Посилання
+15 Ярослав Викторович
показати весь коментар15.03.2024 15:57 Посилання
+12 irenka ko
показати весь коментар15.03.2024 15:56 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Людям чи об'єктам - казати не будемо.....
Рятувальники, медики та місцеві жителі - то вже причепом....