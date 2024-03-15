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Одесу атакували, ймовірно, двома ракетами "Іскандер-М", - ОК "Південь"

одеса

Росіяни атакували Одесу вдень 15 березня, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

 Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Одесу атакували вдень, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". Попередньо, було дві ракети", -  повідомила речниця Сил оборони півдня України.

Зруйновано 3-поверхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Одеси загинули 14 осіб, 46 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14 годину відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Автор: 

Одеса (5496) ракети (4057) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+20
Значит был стукачок, такие ракеты без наводки не пускают
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15.03.2024 15:54
+15
Правильно латвійський президент сказав: тільки руйнація рашки врятує, інакше це буде тривати довго
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15.03.2024 15:57
+12
Треба Атакамсами по мАсквє їбанути. От тоді було б справедливо.
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15.03.2024 15:56
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Треба Хаймерсом по Білгороду їбанути.
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15.03.2024 15:46 Відповісти
Треба Атакамсами по мАсквє їбанути. От тоді було б справедливо.
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15.03.2024 15:56 Відповісти
Правильно латвійський президент сказав: тільки руйнація рашки врятує, інакше це буде тривати довго
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15.03.2024 15:57 Відповісти
Згадую новину про тьотку наводчицю 70 років. СБУ її переписку з кураторами оприлюднило. Вона навіть з дому особливо не виходила і вде через 5 хвилин знал де хто і скільки. А СБУ та військовим не соромно за це, що якась стара дурепа так легко дізнається про військові таємниці? Чи мало безлюдних місць в Одесі, де це реально можна сховати і де наводчик не буде ходити, тому що побоїться, що його у безлюдному місці помітять. А ця свиноматка просто пила чай і виглядала у вікно, або по вулиці ходила. Що це за таємниця, коли усі собаки навкруги знають через 5 хвилин?
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15.03.2024 15:53 Відповісти
Так наші таємниці із стола зелі відразу потрапляють на стіл путіну. Слова самого зелі.
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15.03.2024 16:23 Відповісти
Та то само собою. Як сирській прийшов - взагалі почалися дивні приколи.
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15.03.2024 16:25 Відповісти
Так. До нього Одесу ніколи не обстрілювали.
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15.03.2024 17:49 Відповісти
Чому не збили ? ……… Смерть рашистським нелюдам!
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15.03.2024 16:25 Відповісти
Якщо вона все знала через свое вiкно, то ii будинок увiйшов у щонайменше 10 приватних будинків Джерело:
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15.03.2024 17:04 Відповісти
А є ще "ідейні". Самі не жили і другим не дамо, "за путіна пАмру"
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15.03.2024 18:42 Відповісти
Значит был стукачок, такие ракеты без наводки не пускают
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15.03.2024 15:54 Відповісти
куди вони цілили? в рекреаційний об'єкт, або просто кудись, а потом, коли приїдуть рятувальники, вже по них... це, навіть, в голові не вкладається...
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15.03.2024 16:00 Відповісти
рекреаційний об'єкт - это санаторий по простому, значит получили инфу что там могут быть или на отдыхе военные или может какой то штаб. Чо гадать?
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15.03.2024 16:13 Відповісти
РашСМІ писали що ракетами вгатили по центру реабілітації пілотів ЗСУ..Якщо так, то це дуже і дуже сумно..Навідників треба знайти та на кол на палю..
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15.03.2024 17:44 Відповісти
Уже другая версия у казламордых - попали в цех по производству беспилотных катеров.
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15.03.2024 18:28 Відповісти
Загинули ТРОЄ топ- чиновників Одеси, соупадєніє ...чи?
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15.03.2024 16:07 Відповісти
...чи мітили у "патріота" Труханова з Квіваловим разом взятим по їх же координатам. Перетрусіть всіх бо таке безкарно залишити не можна хай хвиля батальону "ЦунамІ" знесе зрадників з Одеси.
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15.03.2024 17:13 Відповісти
Тем более в суточном дожде небо уже с неделю( с космоса ничего не видно).
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15.03.2024 17:06 Відповісти
На жаль, такими ракетами б'ють по військовим....
Людям чи об'єктам - казати не будемо.....
Рятувальники, медики та місцеві жителі - то вже причепом....
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15.03.2024 16:21 Відповісти
Сумнівно, що це були іскандери, бо летіли по звуку як літаки, схоже на горизонтальний політ, а не балістику. Експерти уточнять.
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15.03.2024 16:32 Відповісти
Якщо сумнівно-тоді не обганяй на повороті свої слухові ілюзії
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15.03.2024 17:23 Відповісти
Зеля каждый раз обещает мощно отомстить, и каждый раз ничего не происходит. Ракеты надо было делать, а не сериалы снимать.
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16.03.2024 02:07 Відповісти
 
 