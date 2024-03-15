Командир батальона "Цунамі" Александр Гостищев погиб в результате ракетного удара РФ по Одессе

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона "Цунамі" Александр Гостищев.

Об этом сообщил политик, воин 58-й ОМБр Евгений Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Не могу поверить... Санька, как же так... Ты с 2014-го на войне... Сначала "Дніпро-1", потом Национальная Полиция, потом - батальон "Цунамі" "Лють"... Прошел много...! Ты был достойным сыном нашей Неньки! мУ нас разные были моменты, но мы всегда уважали друг друга, дружили и всегда могли по звонку примчаться на помощь... Сегодня Украина потеряла мощного человека с Большим Добрым Сердцем!" – написал он.

Александр Гостищев в 2014 году ушел добровольцем на фронт. Впоследствии работал на должности заместителя председателя начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области.

После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года стал командиром батальона спецназначения НПУ "Цунамі", после наступательной операции в Херсонской области был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 16 погибших и 55 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

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