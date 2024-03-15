Командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев загинув внаслідок ракетного удару РФ по Одесі

Внаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

Про це повідомив політик, воїн 58 ОМБр Євген Тєрєхов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можу повірити… Санька, як же так… Ти з 2014 на війні… Спочатку Дніпро-1, потім Національна Поліція, Потім Батальйон "Цунамі" Лють… Пройшов Багато…! Ти був достойним сином нашої неньки! В нас різні були моменти, але завжди поважали один - одного, дружили і завжди могли по дзвінку примчатись на допомогу…! Сьогодні Україна втратила потужну людину, з Великим Добрим Серцем!" - зазначив він.

Олександр Гостіщев у 2014 році пішов добровольцем на фронт. Згодом обійняв осаду заступника голови начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року став командиром батальйону спецпризначення НПУ "Цунамі", а після наступальної операції на Херсонщині його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 16 загиблих та 55 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Читайте: Санду відреагувала на ракетний удар РФ по Одесі: Російська війна не знає меж. Україна потребує термінової допомоги