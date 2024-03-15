В Беларуси строят жилье для расселения "вагнеровцев", - Центр нацсопротивления

В Беларуси строят жилье для террористов из расформированного ЧВК "Вагнер", оставшихся в республике.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщениям местных, девятиэтажное здание возводится в населенном пункте Цель, возле которого расположен полигон, где в свое время находились террористы из "Вагнера".

В настоящее время там осталось до 300 боевиков, занимающихся обучением военнослужащих Беларуси. Между тем, военные палатки в лагере в районе села Цель продолжают разбирать и вывозить", - говорится в сообщении.

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