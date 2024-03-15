В Беларуси строят жилье для расселения "вагнеровцев", - Центр нацсопротивления
В Беларуси строят жилье для террористов из расформированного ЧВК "Вагнер", оставшихся в республике.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"По сообщениям местных, девятиэтажное здание возводится в населенном пункте Цель, возле которого расположен полигон, где в свое время находились террористы из "Вагнера".
В настоящее время там осталось до 300 боевиков, занимающихся обучением военнослужащих Беларуси. Между тем, военные палатки в лагере в районе села Цель продолжают разбирать и вывозить", - говорится в сообщении.
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Михайло Коротков
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Anatoliy Panchenko #420291
показать весь комментарий15.03.2024 22:12 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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