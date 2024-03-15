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В Беларуси строят жилье для расселения "вагнеровцев", - Центр нацсопротивления

цнс

В Беларуси строят жилье для террористов из расформированного ЧВК "Вагнер", оставшихся в республике.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщениям местных, девятиэтажное здание возводится в населенном пункте Цель, возле которого расположен полигон, где в свое время находились террористы из "Вагнера".

В настоящее время там осталось до 300 боевиков, занимающихся обучением военнослужащих Беларуси. Между тем, военные палатки в лагере в районе села Цель продолжают разбирать и вывозить", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Беларусь (7919) ЧВК Вагнер (1333) Центр национального сопротивления (576)


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Ну если есть координаты, то замечательно
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15.03.2024 18:02 Ответить
Цель має стати ціллю для наших засобів ураження.
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15.03.2024 19:08 Ответить
Щільніше їх селіть, щільніше.
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15.03.2024 22:12 Ответить
 
 