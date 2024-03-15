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У Білорусі будують житло для розселення "вагнерівців", - Центр нацспротиву

цнс

У Білорусі будують житло для терористів з розформованої ПВК "Вагнер", які залишилися в республіці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями місцевих, дев’ятиповерховий будинок зводять у населеному пункті Цель, біля якого розташований полігон, де свого часу перебували терористи з "Вагнер".

Наразі там залишилося до 300 бойовиків, які займаються навчанням військовослужбовців Білорусі. Тим часом військові намети в таборі в районі села Цель продовжують розбирати і вивозити", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруських військових почали навчати російські інструктори, - Центр нацспротиву

Автор: 

Білорусь (7966) ПВК Вагнер (1541) Центр національного спротиву (826)


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Ну если есть координаты, то замечательно
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15.03.2024 18:02 Відповісти
Цель має стати ціллю для наших засобів ураження.
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15.03.2024 19:08 Відповісти
Щільніше їх селіть, щільніше.
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15.03.2024 22:12 Відповісти
 
 