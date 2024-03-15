У Білорусі будують житло для розселення "вагнерівців", - Центр нацспротиву
У Білорусі будують житло для терористів з розформованої ПВК "Вагнер", які залишилися в республіці.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленнями місцевих, дев’ятиповерховий будинок зводять у населеному пункті Цель, біля якого розташований полігон, де свого часу перебували терористи з "Вагнер".
Наразі там залишилося до 300 бойовиків, які займаються навчанням військовослужбовців Білорусі. Тим часом військові намети в таборі в районі села Цель продовжують розбирати і вивозити", - йдеться в повідомленні.
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Михайло Коротков
показати весь коментар15.03.2024 18:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Наталія Балун
показати весь коментар15.03.2024 19:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Anatoliy Panchenko #420291
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