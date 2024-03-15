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Настоящая солидарность с Украиной – меньше слов, больше боеприпасов, - Туск

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед встречей с лидерами Германии и Франции – Олафом Шольцом и Эмманюэлем Макроном – пояснил, что вкладывает в понятие "настоящая солидарность с Украиной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Туска в сети X.

"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", – написал премьер Польши в день саммита с Германией и Францией.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Польши собрались в Берлине, чтобы обсудить вопросы, касающиеся поддержки Украины.

Читайте также: Макрон, Шольц и Туск встретятся в Берлине, чтобы "уменьшить напряженность вокруг Украины", - Politico

Автор: 

боеприпасы (2359) Туск Дональд (762) Макрон Эмманюэль (1359) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+15
Справжня солідарність з Україною - менше слів, більше "фермерів" на кордоні, - Туск.
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15.03.2024 18:09
+13
КОРДОНИ ВІДКРИЙ - помагателі блін. Ми більше втратили чим Польша дала
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15.03.2024 18:07
+8
Своих **..тых фермеров приведи в чувство
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15.03.2024 18:13
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Ну - так -- а то вже забебали
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15.03.2024 18:05 Ответить
І скільки п р дарує, а не продає?
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15.03.2024 18:07 Ответить
КОРДОНИ ВІДКРИЙ - помагателі блін. Ми більше втратили чим Польша дала
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15.03.2024 18:07 Ответить
Справжня солідарність з Україною - менше слів, більше "фермерів" на кордоні, - Туск.
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15.03.2024 18:09 Ответить
Своих **..тых фермеров приведи в чувство
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15.03.2024 18:13 Ответить
Поки туск і його країна проявляють солідарність тільки з росією: заблокували український кордон і активно барижать з росією.
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15.03.2024 18:40 Ответить
Лицемір - їх все одно заблокують псяцькі "фермери" і мусори.
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15.03.2024 19:07 Ответить
Слова с делами сильно расходятся. Торговля с мрашкой процветает, границы блокируют. Помощнички, бл@дь...
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15.03.2024 19:59 Ответить
Від Польщі це звучить як знущання
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15.03.2024 20:58 Ответить
Він сказав «солідарність з Україною»? Здається щось він наплутав, бо поДляки більш солідарні з москалями. Принаймі зараз(
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16.03.2024 10:37 Ответить
 
 