Настоящая солидарность с Украиной – меньше слов, больше боеприпасов, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск перед встречей с лидерами Германии и Франции – Олафом Шольцом и Эмманюэлем Макроном – пояснил, что вкладывает в понятие "настоящая солидарность с Украиной".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Туска в сети X.
"Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше боеприпасов", – написал премьер Польши в день саммита с Германией и Францией.
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Польши собрались в Берлине, чтобы обсудить вопросы, касающиеся поддержки Украины.
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