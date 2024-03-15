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Новини
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Справжня солідарність з Україною – менше слів, більше боєприпасів, - Туск

туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед зустріччю з лідерами Німеччини й Франції – Олафом Шольцом і Емманюелем Макроном – пояснив, що вкладає в поняття "справжньої солідарності з Україною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням допис Туска в мережі X.

"Справжня солідарність з Україною? Менше слів, більше боєприпасів", – написав прем'єр Польщі в день саміту з Німеччиною та Францією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Франції, Німеччини та Польщі зібралися у Берліні, щоб обговорити питання, які стосуються підтримки України.

Також читайте: Макрон, Шольц та Туск зустрінуться у Берліні, щоб "зменшити напруженість навколо України", - Politico

Автор: 

боєприпаси (2294) Туск Дональд (543) Макрон Емманюель (1513) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+15
Справжня солідарність з Україною - менше слів, більше "фермерів" на кордоні, - Туск.
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15.03.2024 18:09
+13
КОРДОНИ ВІДКРИЙ - помагателі блін. Ми більше втратили чим Польша дала
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15.03.2024 18:07
+8
Своих **..тых фермеров приведи в чувство
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15.03.2024 18:13
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Ну - так -- а то вже забебали
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15.03.2024 18:05 Відповісти
І скільки п р дарує, а не продає?
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15.03.2024 18:07 Відповісти
КОРДОНИ ВІДКРИЙ - помагателі блін. Ми більше втратили чим Польша дала
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15.03.2024 18:07 Відповісти
Справжня солідарність з Україною - менше слів, більше "фермерів" на кордоні, - Туск.
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15.03.2024 18:09 Відповісти
Своих **..тых фермеров приведи в чувство
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15.03.2024 18:13 Відповісти
Поки туск і його країна проявляють солідарність тільки з росією: заблокували український кордон і активно барижать з росією.
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15.03.2024 18:40 Відповісти
Лицемір - їх все одно заблокують псяцькі "фермери" і мусори.
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15.03.2024 19:07 Відповісти
Слова с делами сильно расходятся. Торговля с мрашкой процветает, границы блокируют. Помощнички, бл@дь...
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15.03.2024 19:59 Відповісти
Від Польщі це звучить як знущання
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15.03.2024 20:58 Відповісти
Він сказав «солідарність з Україною»? Здається щось він наплутав, бо поДляки більш солідарні з москалями. Принаймі зараз(
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16.03.2024 10:37 Відповісти
 
 