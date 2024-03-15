Справжня солідарність з Україною – менше слів, більше боєприпасів, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед зустріччю з лідерами Німеччини й Франції – Олафом Шольцом і Емманюелем Макроном – пояснив, що вкладає в поняття "справжньої солідарності з Україною".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням допис Туска в мережі X.
"Справжня солідарність з Україною? Менше слів, більше боєприпасів", – написав прем'єр Польщі в день саміту з Німеччиною та Францією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Франції, Німеччини та Польщі зібралися у Берліні, щоб обговорити питання, які стосуються підтримки України.
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