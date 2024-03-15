Ракетный удар по Одессе: количество погибших выросло до 20 (обновлено)
Число погибших вследствие ракетного удара российских захватчиков днем 15 марта по Одессе возросло до 20 человек. Известно о 73 раненых.
Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага. Среди жертв и пострадавших — местные жители, медики, сотрудники ГСЧС", – отметил он.
Как отметил Костин, второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.
Правоохранители и прокуроры фиксируют последствия еще одного коварного военного преступления агрессора. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
В 19:20: В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 20.
Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.
В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.
В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.
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Только лишь удар по Капотне уже превратит в ад жизнь во всей 20-ти миллионной Мацкве...
Уточнение: в Капотне не только подстанция, там ещё и гигантский нефтеперегонный завод.
то підіймати білий прапор перед ****** чи ні????
стара людина....
просто має бути якесь вікове обмеження для такого сану.
бо у всіх людей такого віку вже є якісь відхилення.
і сам Папа в цьому не винуватий
винуваті закони пристолу.
мама слава Богу ще жива, їй 80.
при розмові з нею, я лиш слухаю і киваю так
других варіантів просто нема...
ні, не проходить
поняв???
Таки так. Аргентина у 1900 році по рівню
середніх зарплат знаходилась на рівні
Франції ...
В країні воює до мільйона людей. Практично в кожному будинку проживають мобілізовані/добровольці чи їх сім'ї. Вгати ракетою просто по місту обовязково серед півсотні жертв знайдуться або військові, або члени їх сімей.
А потім з вумним видом розказуй що русня пускала два іскандери щоб вбити іменно цього військового.
Їм просто треба було пообільше жертв, бо що там будуть рятувальники чи копи було очевидним.
оркам гореть в аду
Щось після звільнення Залужного і двох десятків його генералів зрадникам просто лафа пішла. Прямо якесь
зеленезеленське світло засвітило. Усі колаборанти стали такі впевнені, що їх ніхто більше не шукатиме?
В Ютубе с Одессы очень многие ведут онлайн трансляции.Там зрителей русских свиней большинство,ещё пишут комментарии.И эти одесские ютубщики отвечают им так душевно.Я одной такой написал ,так она меня сразу в бан кинула.Ходит овца по Одессе,показывает улицы,дома,рынок и мило отвечает русским *********.
Какой-то сюр.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
https://youtu.be/yXtBLIFr2mg?si=xzfu16xTvr65viB3
Якби вони влучили перед ДО... чи на площу..загиблих було значно більше.
Наводили.. чи ні..мені невідомо. Але кацапи лупили в Україні в міста...де танкові бокси (Новоград Волинський) де вже більш як 20 років не було ніяких танків. Люба кацапська ракета ..це смерть. І куди вона влетить.. ніхто не знає.
Тут нижче..є список загиблих((( Кого з них нагороджували?
Тим більш, якби він приїхав вчасно, то загинув би від обстрілу, то що, це було б краще для бригади?
А от якщо після зміни вищого військового керівництва пішли прильоти в різні частини на різних ділянках фронту, то значить, що або кроти зайшли серед новопризначених, або що ті кроти, які боялися зраджувати відкрито і нахабно, після звільнення попереднього керівництва отримали повну свободу дій.
1) атакувати дронами дальньої дії заводи із їх виробництва в коломні (московська область) та у воткінську (удмуртія);
2) завдавати ракетно-дронові удари по позиціях ОТРК, відслідковуючи місцезнаходження по радіообміну їх командно-штабних машин та/або з інших джерел цілевказання.
Я сам живу в Одесі .
Але одеситам я не довіряю з війною люди зробилися гадосні ..
Ті хто поїхали за кордон хоч не пакостять, а ці навмисно зло роблять