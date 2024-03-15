Ракетный удар по Одессе: количество погибших выросло до 20 (обновлено)

Число погибших вследствие ракетного удара российских захватчиков днем 15 марта по Одессе возросло до 20 человек. Известно о 73 раненых.

Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага. Среди жертв и пострадавших — местные жители, медики, сотрудники ГСЧС", – отметил он.

Как отметил Костин, второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.

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Правоохранители и прокуроры фиксируют последствия еще одного коварного военного преступления агрессора. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В 19:20: В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 20.

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.