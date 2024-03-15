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Новости Война
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Ракетный удар по Одессе: количество погибших выросло до 20 (обновлено)

одеса

Число погибших вследствие ракетного удара российских захватчиков днем 15 марта по Одессе возросло до 20 человек. Известно о 73 раненых.

Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага. Среди жертв и пострадавших — местные жители, медики, сотрудники ГСЧС", – отметил он.

Как отметил Костин, второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара.

Читайте также: 16 марта объявлен днем траура в Одессе

Правоохранители и прокуроры фиксируют последствия еще одного коварного военного преступления агрессора. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В 19:20: В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 20.

Напомним, 15 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Известно о 19 погибших и 73 раненых. В числе погибших спасатели, медики и местные жители. 16 марта в Одессе объявлен днем траура.

В результате ракетного удара РФ по Одессе 15 марта погиб командир батальона НПУ "Цунами" Александр Гостищев.

В январе 2023 года Цензор.НЕТ публиковал интервью с Александром Гостищевым, рассказывающим о деоккупации Херсонщины.

Автор: 

обстрел (27731) Одесса (7918) жертвы (2092)


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Топ комментарии
+40
КАцапи зрозуміли що Одеса їм не дістанеться і діють по принципу: "Так не доставайся же ты никому!"
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15.03.2024 18:13
+32
І так, все своє існування
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15.03.2024 18:14
+30
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15.03.2024 18:13
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КАцапи зрозуміли що Одеса їм не дістанеться і діють по принципу: "Так не доставайся же ты никому!"
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15.03.2024 18:13 Ответить
І так, все своє існування
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15.03.2024 18:14 Ответить
Не только. И в прошлый раз, когда приезжал Зеля, и сегодня били по военным. Какая-то падла навела.
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15.03.2024 18:42 Ответить
По Нацполіції, МВС
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15.03.2024 23:43 Ответить
пора разрушить газовый треугольник на Ямале и подстанцию в Капотне под Москвой
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15.03.2024 20:35 Ответить
Спочатку перевішати весь ОП і МО на київських каштанах, за неорганізацію і незабезпечення оборони (Армії, ППО і ПРО) країни.
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15.03.2024 21:36 Ответить
Респект пану Вячеславу за его простые, но грамотные и очень эффективные рекомендации ударить по Капотне и Ямалу.

Только лишь удар по Капотне уже превратит в ад жизнь во всей 20-ти миллионной Мацкве...

Уточнение: в Капотне не только подстанция, там ещё и гигантский нефтеперегонный завод.
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15.03.2024 22:15 Ответить
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15.03.2024 18:13 Ответить
Вічна пам'ять. Співчуття рідним.
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15.03.2024 18:15 Ответить
а що там Папа????
то підіймати білий прапор перед ****** чи ні????
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15.03.2024 18:15 Ответить
Папа то дебіл старий. Вже не знає як виправдатись йолоп.
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15.03.2024 18:21 Ответить
не треба так...
стара людина....
просто має бути якесь вікове обмеження для такого сану.
бо у всіх людей такого віку вже є якісь відхилення.
і сам Папа в цьому не винуватий
винуваті закони пристолу.
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15.03.2024 18:51 Ответить
Ну навколо ж нього клєрків ціла куча. Невже не можуть старому рота закрити в потрібний час?
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15.03.2024 19:04 Ответить
без підгоба скажу...
мама слава Богу ще жива, їй 80.
при розмові з нею, я лиш слухаю і киваю так
других варіантів просто нема...
ні, не проходить
поняв???
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15.03.2024 19:12 Ответить
Ну твоя ж мама, дай їй Боже здоров'я, не займає таку посаду. Ти її син, повинен слухати та головою кивати...
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15.03.2024 19:29 Ответить
Понос слов - запор мислі
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15.03.2024 21:07 Ответить
Схоже так...
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16.03.2024 10:05 Ответить
Папа - типичный аргентинец. Посмотрите на историю этой страны, как "мудрый" народ, избирая во власть фриков и популистов, за 100 лет превратил развитую и передовую страну в жалкое подобие самой себя. Кого-то это все напоминает.
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15.03.2024 19:05 Ответить
Шось погані передчуття🫤
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15.03.2024 21:09 Ответить
18с49еd2
Таки так. Аргентина у 1900 році по рівню

середніх зарплат знаходилась на рівні

Франції ...
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16.03.2024 06:51 Ответить
а так як папа,по відношенні до сотень тисяч жертв рашистського геноциду українського народу - треба?
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15.03.2024 19:30 Ответить
Вік тут ні до чого. Татко ровесник Байдена та Трампа. Вони теж періодично верзуть маячню, але ж не настільки. Просто в римського татуся з х7йлом спільний бізнес, і не лише на параші, а й в Африці також. Звісно, що бабло для татка важливіше за якусь там Україну.
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15.03.2024 23:00 Ответить
Поліція та рятувальники просто приїхали на місце прильоту. А пі-дори вдарили повторно, по рятувальникам, - звідки й така кількість загиблих...
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15.03.2024 18:33 Ответить
Так і було... Другий приліт через 15-20 хвилин. Якраз рятувальники і медики доїхали до місця влучання. Прокляті двуногі виродки москолота...
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15.03.2024 21:12 Ответить
Комбати Нацполіції зазвичай не приїжджають на місце прильоту.
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15.03.2024 23:50 Ответить
Слухай, поидурок.
В країні воює до мільйона людей. Практично в кожному будинку проживають мобілізовані/добровольці чи їх сім'ї. Вгати ракетою просто по місту обовязково серед півсотні жертв знайдуться або військові, або члени їх сімей.
А потім з вумним видом розказуй що русня пускала два іскандери щоб вбити іменно цього військового.
Їм просто треба було пообільше жертв, бо що там будуть рятувальники чи копи було очевидним.
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16.03.2024 18:36 Ответить
Одесса, Николаев с вами!
оркам гореть в аду
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15.03.2024 18:25 Ответить
Удар целенаправленный.. очень большое горе. В первую очередь надеюсь, наши спецы найдут того или тех предателей, кто наводил и давал координаты для этой атаки. Враг прекрасно понимал (был осведомлён) куда он бьёт. И задача стояла нанести максимальный урон. Это не типовой удар шахедами. А ракетами, время подлёта от Крыма 2 минуты, т.е. отреагировать после объявления воздушной тревоги, за полторы минуты, почти не реально. А второй удар они редко делают, но сделали. Значит предатели и каллобаранты были задействованы буквально в то же время
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15.03.2024 18:28 Ответить
Знайдуть, заблюрять **@льнік і дадуть 12років...а треба б по іншому.
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15.03.2024 18:33 Ответить
Именно так. Уже не первый раз они бьют вполне осведомлено. Что-то много подобных ударов в последние дни. Это уже не совпадение. Есть какая-то падла на верху, которая сдает координаты.
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15.03.2024 18:45 Ответить
Та вспомни как под Одессой накрыло все руководство какой-то бригады. Проклятое место.
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15.03.2024 18:56 Ответить
Навряд чи "навєрху"... В самій Одесі колаборантів, шо тарганів на засраній кухні. 2 травня 14-го згадайте. Ше й потім кожного року приходять туди квіти покласти...
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15.03.2024 19:49 Ответить
Ну это сдали не просто располагу. Это, как и с группой на Тендровский маяк, которую ждали - кто-то навел знающий.
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15.03.2024 21:28 Ответить
Такі вже за межами країни.
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15.03.2024 21:39 Ответить
до хрена предателей придется искать и как бы в ходе расследования не выйти на самих себя
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15.03.2024 20:31 Ответить
Перший Хамарс, перший Петріот, ще 2 десятка РСЗВ...
Щось після звільнення Залужного і двох десятків його генералів зрадникам просто лафа пішла. Прямо якесь зелене зеленське світло засвітило. Усі колаборанти стали такі впевнені, що їх ніхто більше не шукатиме?
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15.03.2024 23:07 Ответить
А что там искать предателей?Их полно.
В Ютубе с Одессы очень многие ведут онлайн трансляции.Там зрителей русских свиней большинство,ещё пишут комментарии.И эти одесские ютубщики отвечают им так душевно.Я одной такой написал ,так она меня сразу в бан кинула.Ходит овца по Одессе,показывает улицы,дома,рынок и мило отвечает русским *********.
Какой-то сюр.
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16.03.2024 02:00 Ответить
Подібні удари можна вважати ударами масової поразки. Потрібно вже відповідати тим же. По крисам, звідки завдані удари, по білгороду, звідки знищують Харків.
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15.03.2024 18:35 Ответить
пора разрушить газовый треугольник на Ямале и подстанцию в Капотне под Москвой
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15.03.2024 20:33 Ответить
Які скоти дикі! Щоб ви повиздихали , кацапи!
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15.03.2024 18:52 Ответить
Йо....бані монголоїди!!! Співчуття рідним та близьким!!!
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15.03.2024 18:53 Ответить
І знов зібрали керівних посадовців НГУ в одному місці, соупадєніє?
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15.03.2024 18:59 Ответить
основна причина зміни Заслуженого - усунути головну перепону для крота з опи
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15.03.2024 19:37 Ответить
НПУ, це поліція
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15.03.2024 23:45 Ответить
твари рашистские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в 9 круге ада!!!!
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15.03.2024 19:00 Ответить
Із корінням і насінням...
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15.03.2024 21:14 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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15.03.2024 19:01 Ответить
«Русский» - самостоятельная и самодостаточна категория ультимативной мрази, которая даже не требует пояснения того, почему это именно так.
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15.03.2024 19:30 Ответить
Самая тяжелая форма шизофрении - это защищать родину в Чужой Стране!
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15.03.2024 19:16 Ответить
Прийми, Господи, світлі душі невинно загиблих до Царства Небесного!
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15.03.2024 19:16 Ответить
Скільки раз повинно прилетіти по військовим, щоб вони зрозуміли, що не треба збиратися в місцях кудти балістика за дві хилини долітає? Для чого це нехтування елементарними міркуваннями безпеки?
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15.03.2024 19:16 Ответить
Внаслідок удару загинули високопоставлені люди з кола військових та поліції. Нагадує удар півторарічної давності по Вінницькому Будинку офіцерів...Здача ворогу інформації однозначно мала місце.
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15.03.2024 19:27 Ответить
.. у вінницькому ДО тоді не було ніяких військових. Постраждали тільки мирні... Та й в ДО вони не вцілили. А потім у виправдання почали гнати... що там були збори військових... А зараз тварини вже не намагаються навіть виправдовувати свої удари...
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15.03.2024 19:42 Ответить
Як не вцілили, якщо ДО був напівзруйнований?
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15.03.2024 19:55 Ответить
.. знаєте різницю... між прямим влучанням у ціль.. і розривом ********** поруч...? Чи Ви своє **напівзруйнований** по іншому трактуєте? І якщо Ви пам*ятаєте то влучання було у праве крило ДО ..де були службові приміщення... та у Будинок побуту у перший поверх... поруч.
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15.03.2024 20:16 Ответить
Ну тут в принципі все видно. Висновки можете зробити самостійно (якщо Ви не вінничанин,звісно)
https://youtu.be/yXtBLIFr2mg?si=xzfu16xTvr65viB3
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15.03.2024 20:25 Ответить
... то уважно і дивіться! Праве крило ДО..))) Туди влетіло... А я не вінничанин... тільки у Вінниці штаб ВПС України... А це моє..)))) І ніхто з видуманої смердячими наради у ДО не загинув, бо її не було. І на додаток! Зьомка значно піздня..бо все що було прибрано навколо і місце влучання вичищене.
Якби вони влучили перед ДО... чи на площу..загиблих було значно більше.
Наводили.. чи ні..мені невідомо. Але кацапи лупили в Україні в міста...де танкові бокси (Новоград Волинський) де вже більш як 20 років не було ніяких танків. Люба кацапська ракета ..це смерть. І куди вона влетить.. ніхто не знає.
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15.03.2024 21:02 Ответить
там нагородження було, а не нарада
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15.03.2024 23:49 Ответить
.... а кого нагороджували? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_14_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2022#:~:text=%D0%9E%2010%3A46%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7,%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 .

Тут нижче..є список загиблих((( Кого з них нагороджували?
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16.03.2024 11:42 Ответить
Заміна командування дається в знаки втратами для України як територій,так і західної дорогої техніки і вибірковими ракетними ударами,що вказує, на антиукраїнські усвідомлені дії "зезедента"
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15.03.2024 19:35 Ответить
А заміна президента тисячами, чи десятками тисяч життів.
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16.03.2024 02:20 Ответить
А може при Зеленському. Та й знаючі люди розказують, що там були не військові, а цивільні (Байки про військових у вінницькому БО - то було ІПСО кацапів)
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15.03.2024 19:52 Ответить
Ну запізнився, він же командир, сам вирішує, коли і де йому бути, не запитує у підлеглих.
Тим більш, якби він приїхав вчасно, то загинув би від обстрілу, то що, це було б краще для бригади?
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15.03.2024 21:02 Ответить
І що це доводить? На низовому рівні у будь-якому підрозділі може виявитися кріт.
А от якщо після зміни вищого військового керівництва пішли прильоти в різні частини на різних ділянках фронту, то значить, що або кроти зайшли серед новопризначених, або що ті кроти, які боялися зраджувати відкрито і нахабно, після звільнення попереднього керівництва отримали повну свободу дій.
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15.03.2024 23:16 Ответить
Щєля знову в рот гімна набрав? Як про так званий "замах на нього" так три дня верещав усім закордонним змі мерзота.
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15.03.2024 20:31 Ответить
Для суттєвого зниження кількості ударів балістикою з ОТРК "Искандер-М" потрібно постійно робити дві речі:
1) атакувати дронами дальньої дії заводи із їх виробництва в коломні (московська область) та у воткінську (удмуртія);
2) завдавати ракетно-дронові удари по позиціях ОТРК, відслідковуючи місцезнаходження по радіообміну їх командно-штабних машин та/або з інших джерел цілевказання.
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15.03.2024 21:07 Ответить
Комбата спалили, нехай СБУ розслідує як, це трапилося, але крім нього як мінімум 15 випадкових жертв
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15.03.2024 22:04 Ответить
CБУ розуміє, що колаборанти ФСБшні наводили ракети?
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15.03.2024 22:23 Ответить
Там половина таких, але вам про це не скажуть
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15.03.2024 22:29 Ответить
Можна подумати, що керівництво сбу в дзеркало не дивиться і на доповіді в ОПу не ходить...
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15.03.2024 23:18 Ответить
Свого часу Крим і Донбас першими здавали мєнти і сбу-шники. Вони просто нічого не робили, підняли лапки і перейшли на службу своїй новій "родінє".
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16.03.2024 10:56 Ответить
светлая память погибшим. смерть немытым ******* кацапским. аминь!
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15.03.2024 22:33 Ответить
Європо !!! Затискати й НЕ ділитися . сьогодні. із нами ракетами підвищеної дальності-- це вже ПІДЛО- АМОРАЛЬНО !!! ( хто тихцем сміється-- тому НЕ менеться ...) А нашій безпечній . зрадницько--підступній владі ЗЕ-перевертнів---довічна ГАНЬБА !!!
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16.03.2024 00:48 Ответить
Одеса кацапам вже не дістанеться але в Одесі живуть багато кацапів які психічно-нервують що Одеса не буде Росією, мабуть і повідомляють Москву де краще вдарити
Я сам живу в Одесі .
Але одеситам я не довіряю з війною люди зробилися гадосні ..
Ті хто поїхали за кордон хоч не пакостять, а ці навмисно зло роблять
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16.03.2024 16:45 Ответить
 
 