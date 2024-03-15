Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 20 (оновлено)

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських загарбників вдень 15 березня по Одесі зросла до 20 осіб. Відомо про 73 поранених.

Про це генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога. Серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС", – зазначив він.

Як зазначив Костін, другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару

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Правоохоронці та прокурори фіксують наслідки ще одного підступного воєнного злочину агресора. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

О 19:20: В ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 20.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 19 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.