Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 20 (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських загарбників вдень 15 березня по Одесі зросла до 20 осіб. Відомо про 73 поранених.
Про це генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ
"Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога. Серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС", – зазначив він.
Як зазначив Костін, другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару
Правоохоронці та прокурори фіксують наслідки ще одного підступного воєнного злочину агресора. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
О 19:20: В ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 20.
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 19 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.
Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.
У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.
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Только лишь удар по Капотне уже превратит в ад жизнь во всей 20-ти миллионной Мацкве...
Уточнение: в Капотне не только подстанция, там ещё и гигантский нефтеперегонный завод.
то підіймати білий прапор перед ****** чи ні????
стара людина....
просто має бути якесь вікове обмеження для такого сану.
бо у всіх людей такого віку вже є якісь відхилення.
і сам Папа в цьому не винуватий
винуваті закони пристолу.
мама слава Богу ще жива, їй 80.
при розмові з нею, я лиш слухаю і киваю так
других варіантів просто нема...
ні, не проходить
поняв???
Таки так. Аргентина у 1900 році по рівню
середніх зарплат знаходилась на рівні
Франції ...
В країні воює до мільйона людей. Практично в кожному будинку проживають мобілізовані/добровольці чи їх сім'ї. Вгати ракетою просто по місту обовязково серед півсотні жертв знайдуться або військові, або члени їх сімей.
А потім з вумним видом розказуй що русня пускала два іскандери щоб вбити іменно цього військового.
Їм просто треба було пообільше жертв, бо що там будуть рятувальники чи копи було очевидним.
оркам гореть в аду
Щось після звільнення Залужного і двох десятків його генералів зрадникам просто лафа пішла. Прямо якесь
зеленезеленське світло засвітило. Усі колаборанти стали такі впевнені, що їх ніхто більше не шукатиме?
В Ютубе с Одессы очень многие ведут онлайн трансляции.Там зрителей русских свиней большинство,ещё пишут комментарии.И эти одесские ютубщики отвечают им так душевно.Я одной такой написал ,так она меня сразу в бан кинула.Ходит овца по Одессе,показывает улицы,дома,рынок и мило отвечает русским *********.
Какой-то сюр.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
https://youtu.be/yXtBLIFr2mg?si=xzfu16xTvr65viB3
Якби вони влучили перед ДО... чи на площу..загиблих було значно більше.
Наводили.. чи ні..мені невідомо. Але кацапи лупили в Україні в міста...де танкові бокси (Новоград Волинський) де вже більш як 20 років не було ніяких танків. Люба кацапська ракета ..це смерть. І куди вона влетить.. ніхто не знає.
Тут нижче..є список загиблих((( Кого з них нагороджували?
Тим більш, якби він приїхав вчасно, то загинув би від обстрілу, то що, це було б краще для бригади?
А от якщо після зміни вищого військового керівництва пішли прильоти в різні частини на різних ділянках фронту, то значить, що або кроти зайшли серед новопризначених, або що ті кроти, які боялися зраджувати відкрито і нахабно, після звільнення попереднього керівництва отримали повну свободу дій.
1) атакувати дронами дальньої дії заводи із їх виробництва в коломні (московська область) та у воткінську (удмуртія);
2) завдавати ракетно-дронові удари по позиціях ОТРК, відслідковуючи місцезнаходження по радіообміну їх командно-штабних машин та/або з інших джерел цілевказання.
Я сам живу в Одесі .
Але одеситам я не довіряю з війною люди зробилися гадосні ..
Ті хто поїхали за кордон хоч не пакостять, а ці навмисно зло роблять