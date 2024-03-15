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Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 20 (оновлено)

одеса

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських загарбників вдень 15 березня по Одесі зросла до 20 осіб. Відомо про 73 поранених.

Про це генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ

"Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога. Серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС", – зазначив він.

Як зазначив Костін, другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду відреагувала на ракетний удар РФ по Одесі: Російська війна не знає меж. Україна потребує термінової допомоги

Правоохоронці та прокурори фіксують наслідки ще одного підступного воєнного злочину агресора. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

О 19:20: В ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 20.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 19 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби. 

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.

Автор: 

обстріл (29052) Одеса (5496) жертви (1812)


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Топ коментарі
+40
КАцапи зрозуміли що Одеса їм не дістанеться і діють по принципу: "Так не доставайся же ты никому!"
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15.03.2024 18:13
+32
І так, все своє існування
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15.03.2024 18:14
+30
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15.03.2024 18:13
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КАцапи зрозуміли що Одеса їм не дістанеться і діють по принципу: "Так не доставайся же ты никому!"
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15.03.2024 18:13 Відповісти
І так, все своє існування
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15.03.2024 18:14 Відповісти
Не только. И в прошлый раз, когда приезжал Зеля, и сегодня били по военным. Какая-то падла навела.
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15.03.2024 18:42 Відповісти
По Нацполіції, МВС
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15.03.2024 23:43 Відповісти
пора разрушить газовый треугольник на Ямале и подстанцию в Капотне под Москвой
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15.03.2024 20:35 Відповісти
Спочатку перевішати весь ОП і МО на київських каштанах, за неорганізацію і незабезпечення оборони (Армії, ППО і ПРО) країни.
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15.03.2024 21:36 Відповісти
Респект пану Вячеславу за его простые, но грамотные и очень эффективные рекомендации ударить по Капотне и Ямалу.

Только лишь удар по Капотне уже превратит в ад жизнь во всей 20-ти миллионной Мацкве...

Уточнение: в Капотне не только подстанция, там ещё и гигантский нефтеперегонный завод.
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15.03.2024 22:15 Відповісти
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15.03.2024 18:13 Відповісти
Вічна пам'ять. Співчуття рідним.
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15.03.2024 18:15 Відповісти
а що там Папа????
то підіймати білий прапор перед ****** чи ні????
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15.03.2024 18:15 Відповісти
Папа то дебіл старий. Вже не знає як виправдатись йолоп.
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15.03.2024 18:21 Відповісти
не треба так...
стара людина....
просто має бути якесь вікове обмеження для такого сану.
бо у всіх людей такого віку вже є якісь відхилення.
і сам Папа в цьому не винуватий
винуваті закони пристолу.
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15.03.2024 18:51 Відповісти
Ну навколо ж нього клєрків ціла куча. Невже не можуть старому рота закрити в потрібний час?
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15.03.2024 19:04 Відповісти
без підгоба скажу...
мама слава Богу ще жива, їй 80.
при розмові з нею, я лиш слухаю і киваю так
других варіантів просто нема...
ні, не проходить
поняв???
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15.03.2024 19:12 Відповісти
Ну твоя ж мама, дай їй Боже здоров'я, не займає таку посаду. Ти її син, повинен слухати та головою кивати...
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15.03.2024 19:29 Відповісти
Понос слов - запор мислі
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15.03.2024 21:07 Відповісти
Схоже так...
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16.03.2024 10:05 Відповісти
Папа - типичный аргентинец. Посмотрите на историю этой страны, как "мудрый" народ, избирая во власть фриков и популистов, за 100 лет превратил развитую и передовую страну в жалкое подобие самой себя. Кого-то это все напоминает.
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15.03.2024 19:05 Відповісти
Шось погані передчуття🫤
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15.03.2024 21:09 Відповісти
18с49еd2
Таки так. Аргентина у 1900 році по рівню

середніх зарплат знаходилась на рівні

Франції ...
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16.03.2024 06:51 Відповісти
а так як папа,по відношенні до сотень тисяч жертв рашистського геноциду українського народу - треба?
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15.03.2024 19:30 Відповісти
Вік тут ні до чого. Татко ровесник Байдена та Трампа. Вони теж періодично верзуть маячню, але ж не настільки. Просто в римського татуся з х7йлом спільний бізнес, і не лише на параші, а й в Африці також. Звісно, що бабло для татка важливіше за якусь там Україну.
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15.03.2024 23:00 Відповісти
Поліція та рятувальники просто приїхали на місце прильоту. А пі-дори вдарили повторно, по рятувальникам, - звідки й така кількість загиблих...
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15.03.2024 18:33 Відповісти
Так і було... Другий приліт через 15-20 хвилин. Якраз рятувальники і медики доїхали до місця влучання. Прокляті двуногі виродки москолота...
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15.03.2024 21:12 Відповісти
Комбати Нацполіції зазвичай не приїжджають на місце прильоту.
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15.03.2024 23:50 Відповісти
Слухай, поидурок.
В країні воює до мільйона людей. Практично в кожному будинку проживають мобілізовані/добровольці чи їх сім'ї. Вгати ракетою просто по місту обовязково серед півсотні жертв знайдуться або військові, або члени їх сімей.
А потім з вумним видом розказуй що русня пускала два іскандери щоб вбити іменно цього військового.
Їм просто треба було пообільше жертв, бо що там будуть рятувальники чи копи було очевидним.
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16.03.2024 18:36 Відповісти
Одесса, Николаев с вами!
оркам гореть в аду
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15.03.2024 18:25 Відповісти
Удар целенаправленный.. очень большое горе. В первую очередь надеюсь, наши спецы найдут того или тех предателей, кто наводил и давал координаты для этой атаки. Враг прекрасно понимал (был осведомлён) куда он бьёт. И задача стояла нанести максимальный урон. Это не типовой удар шахедами. А ракетами, время подлёта от Крыма 2 минуты, т.е. отреагировать после объявления воздушной тревоги, за полторы минуты, почти не реально. А второй удар они редко делают, но сделали. Значит предатели и каллобаранты были задействованы буквально в то же время
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15.03.2024 18:28 Відповісти
Знайдуть, заблюрять **@льнік і дадуть 12років...а треба б по іншому.
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15.03.2024 18:33 Відповісти
Именно так. Уже не первый раз они бьют вполне осведомлено. Что-то много подобных ударов в последние дни. Это уже не совпадение. Есть какая-то падла на верху, которая сдает координаты.
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15.03.2024 18:45 Відповісти
Та вспомни как под Одессой накрыло все руководство какой-то бригады. Проклятое место.
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15.03.2024 18:56 Відповісти
Навряд чи "навєрху"... В самій Одесі колаборантів, шо тарганів на засраній кухні. 2 травня 14-го згадайте. Ше й потім кожного року приходять туди квіти покласти...
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15.03.2024 19:49 Відповісти
Ну это сдали не просто располагу. Это, как и с группой на Тендровский маяк, которую ждали - кто-то навел знающий.
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15.03.2024 21:28 Відповісти
Такі вже за межами країни.
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15.03.2024 21:39 Відповісти
до хрена предателей придется искать и как бы в ходе расследования не выйти на самих себя
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15.03.2024 20:31 Відповісти
Перший Хамарс, перший Петріот, ще 2 десятка РСЗВ...
Щось після звільнення Залужного і двох десятків його генералів зрадникам просто лафа пішла. Прямо якесь зелене зеленське світло засвітило. Усі колаборанти стали такі впевнені, що їх ніхто більше не шукатиме?
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15.03.2024 23:07 Відповісти
А что там искать предателей?Их полно.
В Ютубе с Одессы очень многие ведут онлайн трансляции.Там зрителей русских свиней большинство,ещё пишут комментарии.И эти одесские ютубщики отвечают им так душевно.Я одной такой написал ,так она меня сразу в бан кинула.Ходит овца по Одессе,показывает улицы,дома,рынок и мило отвечает русским *********.
Какой-то сюр.
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16.03.2024 02:00 Відповісти
Подібні удари можна вважати ударами масової поразки. Потрібно вже відповідати тим же. По крисам, звідки завдані удари, по білгороду, звідки знищують Харків.
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15.03.2024 18:35 Відповісти
пора разрушить газовый треугольник на Ямале и подстанцию в Капотне под Москвой
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15.03.2024 20:33 Відповісти
Які скоти дикі! Щоб ви повиздихали , кацапи!
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15.03.2024 18:52 Відповісти
Йо....бані монголоїди!!! Співчуття рідним та близьким!!!
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15.03.2024 18:53 Відповісти
І знов зібрали керівних посадовців НГУ в одному місці, соупадєніє?
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15.03.2024 18:59 Відповісти
основна причина зміни Заслуженого - усунути головну перепону для крота з опи
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15.03.2024 19:37 Відповісти
НПУ, це поліція
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15.03.2024 23:45 Відповісти
твари рашистские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в 9 круге ада!!!!
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15.03.2024 19:00 Відповісти
Із корінням і насінням...
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15.03.2024 21:14 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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15.03.2024 19:01 Відповісти
«Русский» - самостоятельная и самодостаточна категория ультимативной мрази, которая даже не требует пояснения того, почему это именно так.
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15.03.2024 19:30 Відповісти
Самая тяжелая форма шизофрении - это защищать родину в Чужой Стране!
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15.03.2024 19:16 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі невинно загиблих до Царства Небесного!
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15.03.2024 19:16 Відповісти
Скільки раз повинно прилетіти по військовим, щоб вони зрозуміли, що не треба збиратися в місцях кудти балістика за дві хилини долітає? Для чого це нехтування елементарними міркуваннями безпеки?
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15.03.2024 19:16 Відповісти
Внаслідок удару загинули високопоставлені люди з кола військових та поліції. Нагадує удар півторарічної давності по Вінницькому Будинку офіцерів...Здача ворогу інформації однозначно мала місце.
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15.03.2024 19:27 Відповісти
.. у вінницькому ДО тоді не було ніяких військових. Постраждали тільки мирні... Та й в ДО вони не вцілили. А потім у виправдання почали гнати... що там були збори військових... А зараз тварини вже не намагаються навіть виправдовувати свої удари...
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15.03.2024 19:42 Відповісти
Як не вцілили, якщо ДО був напівзруйнований?
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15.03.2024 19:55 Відповісти
.. знаєте різницю... між прямим влучанням у ціль.. і розривом ********** поруч...? Чи Ви своє **напівзруйнований** по іншому трактуєте? І якщо Ви пам*ятаєте то влучання було у праве крило ДО ..де були службові приміщення... та у Будинок побуту у перший поверх... поруч.
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15.03.2024 20:16 Відповісти
Ну тут в принципі все видно. Висновки можете зробити самостійно (якщо Ви не вінничанин,звісно)
https://youtu.be/yXtBLIFr2mg?si=xzfu16xTvr65viB3
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15.03.2024 20:25 Відповісти
... то уважно і дивіться! Праве крило ДО..))) Туди влетіло... А я не вінничанин... тільки у Вінниці штаб ВПС України... А це моє..)))) І ніхто з видуманої смердячими наради у ДО не загинув, бо її не було. І на додаток! Зьомка значно піздня..бо все що було прибрано навколо і місце влучання вичищене.
Якби вони влучили перед ДО... чи на площу..загиблих було значно більше.
Наводили.. чи ні..мені невідомо. Але кацапи лупили в Україні в міста...де танкові бокси (Новоград Волинський) де вже більш як 20 років не було ніяких танків. Люба кацапська ракета ..це смерть. І куди вона влетить.. ніхто не знає.
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15.03.2024 21:02 Відповісти
там нагородження було, а не нарада
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15.03.2024 23:49 Відповісти
.... а кого нагороджували? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_14_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2022#:~:text=%D0%9E%2010%3A46%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7,%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 .

Тут нижче..є список загиблих((( Кого з них нагороджували?
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16.03.2024 11:42 Відповісти
Заміна командування дається в знаки втратами для України як територій,так і західної дорогої техніки і вибірковими ракетними ударами,що вказує, на антиукраїнські усвідомлені дії "зезедента"
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15.03.2024 19:35 Відповісти
А заміна президента тисячами, чи десятками тисяч життів.
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16.03.2024 02:20 Відповісти
А може при Зеленському. Та й знаючі люди розказують, що там були не військові, а цивільні (Байки про військових у вінницькому БО - то було ІПСО кацапів)
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15.03.2024 19:52 Відповісти
Ну запізнився, він же командир, сам вирішує, коли і де йому бути, не запитує у підлеглих.
Тим більш, якби він приїхав вчасно, то загинув би від обстрілу, то що, це було б краще для бригади?
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15.03.2024 21:02 Відповісти
І що це доводить? На низовому рівні у будь-якому підрозділі може виявитися кріт.
А от якщо після зміни вищого військового керівництва пішли прильоти в різні частини на різних ділянках фронту, то значить, що або кроти зайшли серед новопризначених, або що ті кроти, які боялися зраджувати відкрито і нахабно, після звільнення попереднього керівництва отримали повну свободу дій.
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15.03.2024 23:16 Відповісти
Щєля знову в рот гімна набрав? Як про так званий "замах на нього" так три дня верещав усім закордонним змі мерзота.
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15.03.2024 20:31 Відповісти
Для суттєвого зниження кількості ударів балістикою з ОТРК "Искандер-М" потрібно постійно робити дві речі:
1) атакувати дронами дальньої дії заводи із їх виробництва в коломні (московська область) та у воткінську (удмуртія);
2) завдавати ракетно-дронові удари по позиціях ОТРК, відслідковуючи місцезнаходження по радіообміну їх командно-штабних машин та/або з інших джерел цілевказання.
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15.03.2024 21:07 Відповісти
Комбата спалили, нехай СБУ розслідує як, це трапилося, але крім нього як мінімум 15 випадкових жертв
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15.03.2024 22:04 Відповісти
CБУ розуміє, що колаборанти ФСБшні наводили ракети?
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15.03.2024 22:23 Відповісти
Там половина таких, але вам про це не скажуть
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15.03.2024 22:29 Відповісти
Можна подумати, що керівництво сбу в дзеркало не дивиться і на доповіді в ОПу не ходить...
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15.03.2024 23:18 Відповісти
Свого часу Крим і Донбас першими здавали мєнти і сбу-шники. Вони просто нічого не робили, підняли лапки і перейшли на службу своїй новій "родінє".
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16.03.2024 10:56 Відповісти
светлая память погибшим. смерть немытым ******* кацапским. аминь!
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15.03.2024 22:33 Відповісти
Європо !!! Затискати й НЕ ділитися . сьогодні. із нами ракетами підвищеної дальності-- це вже ПІДЛО- АМОРАЛЬНО !!! ( хто тихцем сміється-- тому НЕ менеться ...) А нашій безпечній . зрадницько--підступній владі ЗЕ-перевертнів---довічна ГАНЬБА !!!
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16.03.2024 00:48 Відповісти
Одеса кацапам вже не дістанеться але в Одесі живуть багато кацапів які психічно-нервують що Одеса не буде Росією, мабуть і повідомляють Москву де краще вдарити
Я сам живу в Одесі .
Але одеситам я не довіряю з війною люди зробилися гадосні ..
Ті хто поїхали за кордон хоч не пакостять, а ці навмисно зло роблять
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16.03.2024 16:45 Відповісти
 
 