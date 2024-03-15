Мы послали Ирану четкие сигналы не поставлять РФ ракеты, - Блинкен
США четко просигнализировали Ирану не поставлять России дальнобойные ракеты для их использования в войне против Украины.
Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной с главой МИД Австрии пресс-конференции в Вене в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается вопроса об иранских ракетах для применения в Украине. Мы послали очень четкие сигналы Ирану не делать этого. И это стало предметом серьезных разговоров между рядом стран Европы и США", - ответил Блинкен на вопрос о вероятности поставок Ираном дальнобойных ракет России для дальнейшего использования в войне против Украины и реакции Запада на этот счет.
Госсекретарь США подчеркнул, что обеспокоенность по поводу возможности таких поставок велика, как и есть "очень сильная" решимость отреагировать на это.
"Обеспокоенность по поводу такой возможности и готовность отреагировать на это, если это будет необходимо, очень реальны и очень сильны", - сказал Блинкен.
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Може, від сміху.
І зробить це не Америка, а Ізраіль.
Ну чтоб понимать - что такое СИГНАЛ по- американски
И чем отличается ЧЕТКИЙ СИГНАЛ от просто СИГНАЛА?
майже як Ин
а США нічого не бачить
5 березня 2024
Іран постачав Росії балістичні ракети, - міністр оборони Британії Шаппс
чи це погрози щодо нових поставок?