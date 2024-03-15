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Мы послали Ирану четкие сигналы не поставлять РФ ракеты, - Блинкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

США четко просигнализировали Ирану не поставлять России дальнобойные ракеты для их использования в войне против Украины.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной с главой МИД Австрии пресс-конференции в Вене в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопроса об иранских ракетах для применения в Украине. Мы послали очень четкие сигналы Ирану не делать этого. И это стало предметом серьезных разговоров между рядом стран Европы и США", - ответил Блинкен на вопрос о вероятности поставок Ираном дальнобойных ракет России для дальнейшего использования в войне против Украины и реакции Запада на этот счет.

Читайте также: Иран покупает у России аэростаты, похожие на китайские, сбитые над территорией США, - росСМИ

Госсекретарь США подчеркнул, что обеспокоенность по поводу возможности таких поставок велика, как и есть "очень сильная" решимость отреагировать на это.

"Обеспокоенность по поводу такой возможности и готовность отреагировать на это, если это будет необходимо, очень реальны и очень сильны", - сказал Блинкен.

Автор: 

Иран (1825) Блинкен Энтони (937) баллистические ракеты (411)


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Топ комментарии
+25
Посигнальте собі у сраку тупорізи. Вони мовчки передадуть все що захочуть, без піздіжа, як північна Корея. Взяли і зробили. В порівнянні з вами імпотентами.
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15.03.2024 18:46
+15
Дюжеее сильно відреагують, майже так як на поставку хуситам ракет і дронів.
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15.03.2024 18:45
+14
А то что? После бегства из Афганистана над которым смеялись все диктаторы, надо как то по серьезнее давать понимать.
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15.03.2024 18:45
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Правила форума Совет форумчан
Дюжеее сильно відреагують, майже так як на поставку хуситам ракет і дронів.
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15.03.2024 18:45 Ответить
А то что? После бегства из Афганистана над которым смеялись все диктаторы, надо как то по серьезнее давать понимать.
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15.03.2024 18:45 Ответить
Посигнальте собі у сраку тупорізи. Вони мовчки передадуть все що захочуть, без піздіжа, як північна Корея. Взяли і зробили. В порівнянні з вами імпотентами.
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15.03.2024 18:46 Ответить
В Ірані аж присіли від тих рішучих сигналів.
Може, від сміху.
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15.03.2024 18:46 Ответить
То Ірану в дупі ті "сигнали" лоскочуть...
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15.03.2024 18:51 Ответить
Так в них на голові чалма - хер почують - треба чимось постукати
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15.03.2024 18:47 Ответить
Поки їм не розхерачать військові заводи, нічого крізь чалму не дійде.
І зробить це не Америка, а Ізраіль.
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15.03.2024 18:54 Ответить
В них заводи в тунелях в горах
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15.03.2024 19:40 Ответить
Ну якісь люди туди ж мають доступ - когось куплять, чи підмінять, та й гори ті не кевларові.
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15.03.2024 19:47 Ответить
Мабуть білою ракетою. Сигналізатори хрєнові.
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15.03.2024 18:49 Ответить
Дивно Блінкену. І руками махали, і цьомики надсилали, і рученята складували в сердечка. Пліз-пліз-пліз. А бородаті не реагують. Може це через рушники на голові? Чи може вже нарешті якоюсь ядрьоною піс де уліною по рушнику?
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15.03.2024 18:51 Ответить
С одноклассников сдрыснул?
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15.03.2024 19:21 Ответить
Вони понад 40 років під "санкціями" і прям зараз дуже злякались.
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15.03.2024 18:52 Ответить
Блінкен, поки ти подаєш сигнали, в Одесі вбили 19 людей.
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15.03.2024 18:52 Ответить
В Ірані ваші сигнали получили,подякували і розібрали на детальки,які потім пристосували в Шахеди,якими вбивають українців.
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15.03.2024 18:54 Ответить
Сподіваюсь, сигнал був такий:передасте ракети-прилетить по палацу аятоли!
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15.03.2024 18:58 Ответить
Не надейтесь....Який палац аятоли?Ви про шо...?Хезбола +ракет куча.Здогадались в кого полетить...обратка?
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15.03.2024 19:05 Ответить
Який-який? Такий, де він живе! Чи ви гадаєте, що він живе в бункері?
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15.03.2024 19:27 Ответить
А они болт на Вас ложили сигнальщики а Украине дать ракеты дальнего поражения кишка тонка и всыраетесь постояннно
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15.03.2024 19:00 Ответить
Гегемон....скис. Сигналять персам.Ща хусити ше пару потоплять.....
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15.03.2024 19:02 Ответить
Може ще кредит дайте Ірану... як було в 22 році... то був такий потужний сигнал що вони аж шахеди оркам поставили і ядерку доробили
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15.03.2024 19:06 Ответить
Читкий сигнал - це куля в дупі, яка допомагає мозку робити правильні висновки. Щось подібне довів Алькапоне. Зробить їм "кулю в сразці" і використовуючи цей сигнал, вони швидко зроблять висновки.
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15.03.2024 19:12 Ответить
Допоки захід занепокоєний ,українська влада бездіяльна, терористи роблять свою чорну справу обєдналось світове зло: росія ,іран ,кндр і на жаль на їхньому боці комуністичний китай.
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15.03.2024 19:17 Ответить
Можно поподробнее?
Ну чтоб понимать - что такое СИГНАЛ по- американски
И чем отличается ЧЕТКИЙ СИГНАЛ от просто СИГНАЛА?
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15.03.2024 19:21 Ответить
А Иран послал вас, слизняки
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15.03.2024 19:22 Ответить
США чітко просигналізували Ірану не постачати Росії далекобійні ракети для їх використання у війні проти України.так само.як свого часу ми ввели "пекельні санкції" проти рашистського вбивці.на яких він непогано заробляє(американське бла бла бла)
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15.03.2024 19:24 Ответить
Иран госдеп не слышит...
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15.03.2024 19:26 Ответить
БЛІН кЄн
майже як Ин
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15.03.2024 19:39 Ответить
дивно, що https://espreso.tv/svit-iran-postachav-rosii-balistichni-raketi-ministr-oboroni-britanii-shapps Британія знає
а США нічого не бачить

5 березня 2024
Іран постачав Росії балістичні ракети, - міністр оборони Британії Шаппс

чи це погрози щодо нових поставок?
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15.03.2024 19:49 Ответить
Наступні сигнали надсилайте на м'якшому папері...
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15.03.2024 19:50 Ответить
"Мы послали Ирану четкие сигналы не поставлять РФ ракеты, - Блинкен" ХАХАХАХА а Иран на вас срал. С такой риторикой об Америку все террористы мира вытирают ноги. А НУЖНО ЗАЯВИТЬ : если рашка не прекратит получать ракеты из Ирана , США начинают отправку АТАКАМС немедленно. Сразу будет результат. А так словоблудие одно.
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15.03.2024 19:55 Ответить
Одне бла-бла-бла! І так вже десять років!
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15.03.2024 20:15 Ответить
КімЧенИн вже наклав в штанці?
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15.03.2024 20:36 Ответить
А хто санкції з Ірану зняв , точніше не продлив Святий Байден ?
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15.03.2024 22:04 Ответить
Тобто дрони без проблем?????
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15.03.2024 22:05 Ответить
Які сигнали? Обіцяли, що Штати не будуть поставляти ракети Україні? Мабуть це всі посили на які здатен держдеп.
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15.03.2024 22:30 Ответить
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... дуже сильна рішучість .....
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15.03.2024 22:59 Ответить
США стали просто жалюгідні. Жодної реальної відповіді знахабнілим диктаторам, лише пустий *******. Жах.
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16.03.2024 00:13 Ответить
 
 