Ми надіслали Ірану чіткі сигнали не постачати РФ ракети, - Блінкен

США чітко просигналізували Ірану не постачати Росії далекобійні ракети для їх використання у війні проти України.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної з главою МЗС Австрії пресконференції у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно питання про іранські ракети для застосування в Україні. Ми надіслали дуже чіткі сигнали Ірану не робити цього. І це стало предметом серйозних розмов між низкою країн Європи та США", - відповів Блінкен на питання щодо ймовірності поставок Іраном далекобійних ракет Росії для подальшого використання у війні проти України та реакції Заходу з цього приводу.

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Держсекретар США наголосив, що занепокоєння щодо можливості таких поставок є великим, як і є "дуже сильна" рішучість відреагувати на це.

"Занепокоєння щодо такої можливості, і готовність відреагувати на це, якщо це буде необхідно, є дуже реальними і дуже сильними", - сказав Блінкен.