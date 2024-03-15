УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10941 відвідувач онлайн
Новини
3 554 40

Ми надіслали Ірану чіткі сигнали не постачати РФ ракети, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

США чітко просигналізували Ірану не постачати Росії далекобійні ракети для їх використання у війні проти України.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної з главою МЗС Австрії пресконференції у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно питання про іранські ракети для застосування в Україні. Ми надіслали дуже чіткі сигнали Ірану не робити цього. І це стало предметом серйозних розмов між низкою країн Європи та США", - відповів Блінкен на питання щодо ймовірності поставок Іраном далекобійних ракет Росії для подальшого використання у війні проти України та реакції Заходу з цього приводу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадить додаткові санкції проти Ірану, якщо той передасть балістичні ракети РФ, - фон дер Ляєн

Держсекретар США наголосив, що занепокоєння щодо можливості таких поставок є великим, як і є "дуже сильна" рішучість відреагувати на це.

"Занепокоєння щодо такої можливості, і готовність відреагувати на це, якщо це буде необхідно, є дуже реальними і дуже сильними", - сказав Блінкен.

Автор: 

Іран (2065) Блінкен Ентоні (1157) балістичні ракети (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Посигнальте собі у сраку тупорізи. Вони мовчки передадуть все що захочуть, без піздіжа, як північна Корея. Взяли і зробили. В порівнянні з вами імпотентами.
показати весь коментар
15.03.2024 18:46
+15
Дюжеее сильно відреагують, майже так як на поставку хуситам ракет і дронів.
показати весь коментар
15.03.2024 18:45
+14
А то что? После бегства из Афганистана над которым смеялись все диктаторы, надо как то по серьезнее давать понимать.
показати весь коментар
15.03.2024 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дюжеее сильно відреагують, майже так як на поставку хуситам ракет і дронів.
показати весь коментар
15.03.2024 18:45 Відповісти
А то что? После бегства из Афганистана над которым смеялись все диктаторы, надо как то по серьезнее давать понимать.
показати весь коментар
15.03.2024 18:45 Відповісти
Посигнальте собі у сраку тупорізи. Вони мовчки передадуть все що захочуть, без піздіжа, як північна Корея. Взяли і зробили. В порівнянні з вами імпотентами.
показати весь коментар
15.03.2024 18:46 Відповісти
В Ірані аж присіли від тих рішучих сигналів.
Може, від сміху.
показати весь коментар
15.03.2024 18:46 Відповісти
То Ірану в дупі ті "сигнали" лоскочуть...
показати весь коментар
15.03.2024 18:51 Відповісти
Так в них на голові чалма - хер почують - треба чимось постукати
показати весь коментар
15.03.2024 18:47 Відповісти
Поки їм не розхерачать військові заводи, нічого крізь чалму не дійде.
І зробить це не Америка, а Ізраіль.
показати весь коментар
15.03.2024 18:54 Відповісти
В них заводи в тунелях в горах
показати весь коментар
15.03.2024 19:40 Відповісти
Ну якісь люди туди ж мають доступ - когось куплять, чи підмінять, та й гори ті не кевларові.
показати весь коментар
15.03.2024 19:47 Відповісти
Мабуть білою ракетою. Сигналізатори хрєнові.
показати весь коментар
15.03.2024 18:49 Відповісти
Дивно Блінкену. І руками махали, і цьомики надсилали, і рученята складували в сердечка. Пліз-пліз-пліз. А бородаті не реагують. Може це через рушники на голові? Чи може вже нарешті якоюсь ядрьоною піс де уліною по рушнику?
показати весь коментар
15.03.2024 18:51 Відповісти
С одноклассников сдрыснул?
показати весь коментар
15.03.2024 19:21 Відповісти
Вони понад 40 років під "санкціями" і прям зараз дуже злякались.
показати весь коментар
15.03.2024 18:52 Відповісти
Блінкен, поки ти подаєш сигнали, в Одесі вбили 19 людей.
показати весь коментар
15.03.2024 18:52 Відповісти
В Ірані ваші сигнали получили,подякували і розібрали на детальки,які потім пристосували в Шахеди,якими вбивають українців.
показати весь коментар
15.03.2024 18:54 Відповісти
Сподіваюсь, сигнал був такий:передасте ракети-прилетить по палацу аятоли!
показати весь коментар
15.03.2024 18:58 Відповісти
Не надейтесь....Який палац аятоли?Ви про шо...?Хезбола +ракет куча.Здогадались в кого полетить...обратка?
показати весь коментар
15.03.2024 19:05 Відповісти
Який-який? Такий, де він живе! Чи ви гадаєте, що він живе в бункері?
показати весь коментар
15.03.2024 19:27 Відповісти
А они болт на Вас ложили сигнальщики а Украине дать ракеты дальнего поражения кишка тонка и всыраетесь постояннно
показати весь коментар
15.03.2024 19:00 Відповісти
Гегемон....скис. Сигналять персам.Ща хусити ше пару потоплять.....
показати весь коментар
15.03.2024 19:02 Відповісти
Може ще кредит дайте Ірану... як було в 22 році... то був такий потужний сигнал що вони аж шахеди оркам поставили і ядерку доробили
показати весь коментар
15.03.2024 19:06 Відповісти
Читкий сигнал - це куля в дупі, яка допомагає мозку робити правильні висновки. Щось подібне довів Алькапоне. Зробить їм "кулю в сразці" і використовуючи цей сигнал, вони швидко зроблять висновки.
показати весь коментар
15.03.2024 19:12 Відповісти
Допоки захід занепокоєний ,українська влада бездіяльна, терористи роблять свою чорну справу обєдналось світове зло: росія ,іран ,кндр і на жаль на їхньому боці комуністичний китай.
показати весь коментар
15.03.2024 19:17 Відповісти
Можно поподробнее?
Ну чтоб понимать - что такое СИГНАЛ по- американски
И чем отличается ЧЕТКИЙ СИГНАЛ от просто СИГНАЛА?
показати весь коментар
15.03.2024 19:21 Відповісти
А Иран послал вас, слизняки
показати весь коментар
15.03.2024 19:22 Відповісти
США чітко просигналізували Ірану не постачати Росії далекобійні ракети для їх використання у війні проти України.так само.як свого часу ми ввели "пекельні санкції" проти рашистського вбивці.на яких він непогано заробляє(американське бла бла бла)
показати весь коментар
15.03.2024 19:24 Відповісти
Иран госдеп не слышит...
показати весь коментар
15.03.2024 19:26 Відповісти
БЛІН кЄн
майже як Ин
показати весь коментар
15.03.2024 19:39 Відповісти
дивно, що https://espreso.tv/svit-iran-postachav-rosii-balistichni-raketi-ministr-oboroni-britanii-shapps Британія знає
а США нічого не бачить

5 березня 2024
Іран постачав Росії балістичні ракети, - міністр оборони Британії Шаппс

чи це погрози щодо нових поставок?
показати весь коментар
15.03.2024 19:49 Відповісти
Наступні сигнали надсилайте на м'якшому папері...
показати весь коментар
15.03.2024 19:50 Відповісти
"Мы послали Ирану четкие сигналы не поставлять РФ ракеты, - Блинкен" ХАХАХАХА а Иран на вас срал. С такой риторикой об Америку все террористы мира вытирают ноги. А НУЖНО ЗАЯВИТЬ : если рашка не прекратит получать ракеты из Ирана , США начинают отправку АТАКАМС немедленно. Сразу будет результат. А так словоблудие одно.
показати весь коментар
15.03.2024 19:55 Відповісти
Одне бла-бла-бла! І так вже десять років!
показати весь коментар
15.03.2024 20:15 Відповісти
КімЧенИн вже наклав в штанці?
показати весь коментар
15.03.2024 20:36 Відповісти
А хто санкції з Ірану зняв , точніше не продлив Святий Байден ?
показати весь коментар
15.03.2024 22:04 Відповісти
Тобто дрони без проблем?????
показати весь коментар
15.03.2024 22:05 Відповісти
Які сигнали? Обіцяли, що Штати не будуть поставляти ракети Україні? Мабуть це всі посили на які здатен держдеп.
показати весь коментар
15.03.2024 22:30 Відповісти
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... дуже сильна рішучість .....
показати весь коментар
15.03.2024 22:59 Відповісти
США стали просто жалюгідні. Жодної реальної відповіді знахабнілим диктаторам, лише пустий *******. Жах.
показати весь коментар
16.03.2024 00:13 Відповісти
 
 