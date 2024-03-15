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Кабмин предлагает увеличить численность Госпогранслужбы на 15 тыс. человек

прикордонники,держприкордонслужба

Кабинет Министров принял законопроект об увеличении общей численности военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Документ предусматривает увеличение на 15 тысяч военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины.

С принятием Закона общая численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.

Читайте также: На Сумщине пограничники остановили российскую ДРГ: потери врага уточняются, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6564) законопроект (3229) Кабмин (14034) пограничники (1583)


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Топ комментарии
+22
Правильно,чтоб не сбежали из самой свободной страны!!!!
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15.03.2024 22:23
+13
Стіна Зеленського...
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15.03.2024 22:24
+13
Правильно...А вдоль границы через каждые несколько сот метров обустроить пулеметные точки..Насадить снайперов.Потом принять закон трех поколений...Все как в КНДР
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15.03.2024 22:41
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Запрошуйте прикордонників з Европи.
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15.03.2024 22:21 Ответить
Навіщо?
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16.03.2024 12:16 Ответить
Щоб звільнити військових для охорони східних і північних кордонів. Та й ще зараз на західному кордоні багато працюе жинок.
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16.03.2024 12:25 Ответить
Щось на численних фотографіях та відео з затриманнями "ухилянтів" жінок я не бачу. Там юрби вгодованих бугаїв, які цілком могли б воювати з орками на фронті, а не зі своїми співгромадянами в глибокому тилу.
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16.03.2024 13:24 Ответить
Коли ідешь через кордон , на пропуску де дають бумажку про кількість людей , зараз стоять жінки. І паспортний контроль частіше жінки.
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16.03.2024 13:45 Ответить
До чого тут паспортний контроль? Поставити штамп про перетин кордону і ганятись по лісах за порушниками - це не те ж саме.
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16.03.2024 14:00 Ответить
Тобто ви не виключаєте можливості доручити це европейським прикордонникам
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16.03.2024 14:15 Ответить
Правильно,чтоб не сбежали из самой свободной страны!!!!
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15.03.2024 22:23 Ответить
До чого тут пукінська помийка, кацапоязичний ?
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15.03.2024 22:33 Ответить
Иди *****
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15.03.2024 22:39 Ответить
Здохни гнида кацапська , як здохли вже майже півмільйона твоїх соплемінників.
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15.03.2024 22:57 Ответить
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16.03.2024 07:35 Ответить
Стіна Зеленського...
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15.03.2024 22:24 Ответить
За гроші платників податків.
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15.03.2024 23:16 Ответить
За Берлінську стіну теж німці у НДР своїми податками платили. Єдина відмінність у тому, що тоді за НДР стояв СРСР, тому стіна була так довго. За зеленими ніхто не стоїть. Тому ...
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15.03.2024 23:19 Ответить
Три бригады Гвардии Отлова Уклонистов не помешают.
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15.03.2024 22:26 Ответить
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15.03.2024 23:11 Ответить
Сподіваюсь, що коли припиниться чи скасується воєнний стан, до влади прийдуть фахові люди, які зуміють визначити потреби країни!
А шмигалям варто почати підсушувати сухарі!
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15.03.2024 22:26 Ответить
Еще 15 тысяч военных ухилянтов?
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15.03.2024 22:35 Ответить
16, кву
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15.03.2024 22:50 Ответить
17, йок
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15.03.2024 23:06 Ответить
16 кило-Военных-Ухилянтов. обоснуй йок
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15.03.2024 23:12 Ответить
Так є близько ляма, що таке 15 тис в цій масі
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16.03.2024 09:33 Ответить
Правильно...А вдоль границы через каждые несколько сот метров обустроить пулеметные точки..Насадить снайперов.Потом принять закон трех поколений...Все как в КНДР
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15.03.2024 22:41 Ответить
Ви про страту батьків тих, хто втік? Як у Північній Кореї? Так це не можливо в Україні точно. Хто має батьків у віці, а вони точно інваліди як правило, і хоче покинути Україну, той зможе виїхати офіційно і без особливих проблем навіть зараз.
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15.03.2024 22:46 Ответить
не сможет. родители должны быть в состоянии, которое требует постоянного ухода (по справке лфу или мсек), и не должно быть других родственников, которые могут досматривать. нне все так просто.
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15.03.2024 22:52 Ответить
Вже закрутили гайки? Хто хоче поїхати знайде можливість зробити це без хабарів... Як там казав Каменяр Іван Франко? Лупайте сю скалу, нехай ні дощ, град не спинить вас.
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15.03.2024 23:04 Ответить
брешеш
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15.03.2024 23:07 Ответить
І тому у Тисі потонуло стільки народу? 🤔
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15.03.2024 23:18 Ответить
Не в курсі скільки. Але якби вони не піддавалися емоціям і думали головою, то були б живі і виїхали б у багатьох випадках чи отримали б офіційну броню від війни.
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15.03.2024 23:27 Ответить
Глядя на сегодняшнюю Украину,я уже ничему не удивлюсь.Мое главное удивление заключается в том,какого хера слесари-водители-торговцы и грузчики и т.д должны воевать вместо профессиональных военных и силовиков,которых в этой стране...куева туча,которые *********** на пенсию в 45 лет,но грузчик Вова отловленый ТЦК в свои 50+ и с кучей болячек,всем собой должен.****** этот беспредел...Теперь вот не войска увеличить,а пограничников...С какой целью??Все так очевидно...Чтоб холопы не разбегались..Кацапы рабы и терпилы,но ловят и пресуют почему то Украинцев("свободных людей")...свои же Украинцы
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15.03.2024 22:53 Ответить
я извиняюсь, но с чего вы решили что силовики и военные которые были на пенсии, не воюют? у меня, как бывшего военного и адвоката, который делал пересчет пенсии многим из этой категории, почти все знакомые воюют. кроме реальных инвалидов. кто вам это фигню в уши вдувает? ну вот реально, откуда эта инфа пошла? у меня как миниум сотня таких знакомых. тех, кто не на фронте, ну с десяток наберется. многие уже погибли. меньше свитанов и их братии блогерских полковников-ухылянтов смотрите.
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15.03.2024 23:03 Ответить
Воюет меньшая часть...гораздо.Чаще всего попристраивали свои жопы то в ТЦК,то в тихих местах,по знакомству и блату..А то и вовсе забили.Иначе,судя по статистике военных пенсионеров,силовиков,МЧСников и пр.. и т.д и т.п-людей не знакомых с военным делом,не отлавливали бы на улице,как зоопарк какой то..Просто позорище..Ганьба.Особенно касаемо тех,кому за 40-50+..В таком возрасте практически у всех болячки..С каких делов человек должен кому то что то доказывать,когда государство на него всегда ложило болт...На переселенцев-ложило болт...На тех кто все потерял и живет два года как бомж-ложило болт..А как воевать-вспомнили.Было бы все по "чесноку" и справедливости-никто бы не бежал оленем через горы,или "рыбкой" через Тису...А так,бабло есть-плати 3-6К$ и пизтуй на все стороны..А нет денег-нужно 15 тыс погранцов еще,чтоб "деньги не убегали"
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15.03.2024 23:39 Ответить
Підароязиким віри немає
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16.03.2024 09:35 Ответить
хто заробляє менше 35000 - буде воювати.
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15.03.2024 23:03 Ответить
Ти ці муйню пишеш з окопах під Бахмутом?
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16.03.2024 08:52 Ответить
это ж какое количество ухылянтов через тысу зимой плывет, то им 3 бригады надо? не успевают ловить? а летом, когда тепло станет, и ухфлянты плыть начнут батальйонами, им еще 10 бригад понадобиться?)))
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15.03.2024 22:41 Ответить
Саме так. Нещодавно затримали 34 втікачі, тобто, цілий взвод. Зелена наволоч розуміє, що після прийняття закону про мобілізацію втікачі повалять вже ротами і батальйонами і та кількість прикордонників, що є зараз, їх стримати не зможе. Схоже, і до загородзагонів вже недалеко.
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16.03.2024 13:01 Ответить
Дейнеко еще техники подкупит через офшорчики!
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15.03.2024 22:46 Ответить
З громадян через збори на ЗСУ в інтернеті теж може зібрати кошти. Нахабства вистачить.
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15.03.2024 22:57 Ответить
І я навіть знаю для чого.
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15.03.2024 23:01 Ответить
Як ссикуни-ухилянти і кацапи розкукурікались......і те що постійні дрг лізуть через кордон їх не цікавить, головне бігато вільно через кордон, щоб ніхто не заважав... пі"ери мокрожопі. Одне що потрібно, це перевести прикордонників від мвс назад до ЗСУ, бо авакян в свій час дурню придумав.
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15.03.2024 23:02 Ответить
як добре, що я заховався.
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15.03.2024 23:05 Ответить
Від чого бовдур ? якщо прийдуть кацапи, то погонять тебе на мінні поля і питати ніхто не буде...а перед цим згвалтують тебе і твою сімю.... Потім згадаєш, "як добре що ти заховався" від своєї армії.
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16.03.2024 00:13 Ответить
Я встигну втекти. А сім'ї немає.
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16.03.2024 00:25 Ответить
Та ти не проти будеш якщо і згвалтують, я бачу.
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16.03.2024 06:59 Ответить
Мені пох що ти бачиш, п*доре.
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17.03.2024 02:48 Ответить
Отуди, ти на клик береш глиномус опущений, а інших звинувачуєш ?
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17.03.2024 08:10 Ответить
Cмокчеш? То смокчи мовчки.
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17.03.2024 15:55 Ответить
У нас поліцаї, прокурорські, митники і т.п. всі заброньовані від армії. Вони всі сиділи на шиї платників податків десятиліттями, вони фізично придатні та мають підготовку. Але вони будуть людей пресувати в тилу, а селяни та роботяги які платили податки ще мають їх захищати.
Люди будуть баб відправляти за кордон, а самі будуть перепливати Тису або штурмувати кордони 1991 року - західні кордони.
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16.03.2024 00:38 Ответить
До чогу тут це, я будучи прикордонником воював - кацапнею і сепарастами в Станиці Луганській ще в 2015-му.
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16.03.2024 06:56 Ответить
Тому, що всі ці аффтари пишуть про те, про що гадки не мають.
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16.03.2024 08:54 Ответить
Мова йшла про митників та чиновників загалом.
Вважаю що чиновники, митники, поліцейські, прокурори та інші держслужбовці мають бути мобілізовані в першу чергу. Чому? Тому що вони мають повноваження, гроші, статус та інші преференції. І все це мають за рахунок платників податків.
А у нас все якось дивно. Поліцейські заброньовані, прокурорські влаштовають весілля на мільйон баксів, митники пухнуть від хабарів, якесь гівно типу спортсменів чомусь спокійно їде за кордон розважати публіку. І все це шобло мають захищати работяги у яких жодних прав лише обов'язки.
Це логіка помилкова?
В темному середньовіччі воювали аристократи, в клятому совку воювали діти більшовистських вождів. А у нас така демократія що влада ні за що не несе жодної відповідальності.
Ви можете скільки завгодно хаяти ссикунів ухилянтів. Тільки не дивуйтесь коли стануться наступні Космачі.
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16.03.2024 20:33 Ответить
Прикордонники це не митники.
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16.03.2024 20:34 Ответить
Не під ЗСУ а як раніше, окремий рід військ, не вертати ж до КГБ -сбу
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16.03.2024 02:28 Ответить
Якщо порахувати витрати - то один дрон коштує 500 долл мінімум. Стільки як зарплатня прикордонника. Тобто маємо «-15000» дронів на місяць. У ЗСУ є лишні 15000 дронів на місяць? Ось коли будуть зайві, тоді можно і прикордонників наймати.
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15.03.2024 23:03 Ответить
***** яка обіссялась і втекла, до дрона треба той хто їм керує.
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16.03.2024 06:58 Ответить
и что ты этим хочешь сказать? управлять дроном можно научить обезьяну за пару недель. у меня есть сертификат на упарвление дронами. обучение было два месяца. но по факту, я за два дня уже на мавиках гонял как хотел. поиграв на сони плейстейшн в симуляторы космических боев, я увидел что на дронах тот же принцип и управление. на курсах потом дронами через два дня и в футбольные ворота на полной скорости пролетал, и с 5 км фотки объектов делал. если не криворукий, там научтся спокойно можно.
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16.03.2024 10:51 Ответить
Українську мову здавалось теж не складно вивчити, але як бачимо деяким дегенератам це не під силу.
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16.03.2024 12:55 Ответить
знаки препинания тебе тоже не дались. хотя украинский я знаю точно лучше тебя. просто под дебилов подставиваться не собираюсь
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16.03.2024 14:17 Ответить
Що ти там знаєш , чмо кацапоязичне ? Хіба що, як на пляшці сидіти і верещати "за русь усрусь".
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16.03.2024 20:36 Ответить
А ****, хтось же повинен майбутніх "добровольців" на кордоні вилавлювати.
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15.03.2024 23:05 Ответить
15 тисяч нових погранців - це менти які не підуть воювати, а будуть виціджувати відмовників на кордонах України, все просто, бо на всю Україну тих ментів під 300 К.
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15.03.2024 23:26 Ответить
Поц. Ту взагалі в курсі, скільки прикордонних підрозділів пройшло через реальні бої на сході та півдні?
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16.03.2024 08:55 Ответить
Що означає "пройшло"? Війна що, вже закінчилась? Чи чому вони вже не там?
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16.03.2024 13:14 Ответить
За ротацію чув?
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16.03.2024 15:25 Ответить
Мамі свої будеш тукать поц.
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17.03.2024 03:16 Ответить
нова схема для ухилянтів
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15.03.2024 23:35 Ответить
Це додаткові 5 бригад для виходу на кордони 1991 року - ЗАХІДНІ кордони.
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16.03.2024 00:28 Ответить
З потеплінням почнуть тісу брать на пролом? Та зельні побільшає...
Зону розмежування збільшили, пости є.
Ще якась країна передасть пікапи, дрони, ******* гвинтівки, зв'язок і буде їм щастя.
Ментів вже забезпечили, окіперували? Бодикам, стриткам...
Боролись з диктатом ворога, а виходить що в нас своє гівно.
Всіх під приказ, держ службовців і так більше за цивільних.
Гори хата, гори і сарай.
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16.03.2024 01:08 Ответить
Іпать нарід дуру гонить на прикордонників, а нікому в голову не приходило що то втрати і бойові, про мусурню І їх різного штибу агентів офіційно ухилянтів мовчок. Думайте макітрою. Вітання від ДПСУ.
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16.03.2024 02:33 Ответить
Багато людей власний добробут піднімуть.
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16.03.2024 03:03 Ответить
Гімно-питання! Мобілізуйся до лав ДПСУ та піднімай свій добробут, блеать!
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16.03.2024 09:01 Ответить
Давно пора. Дивно що цього не зроблено раніше. Один кордон з бяшками потребує значно більшого захисту. У нас близько 3 000 км. кордонів з *********** та бяшками.
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16.03.2024 09:28 Ответить
 
 