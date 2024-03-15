Кабмин предлагает увеличить численность Госпогранслужбы на 15 тыс. человек

Кабинет Министров принял законопроект об увеличении общей численности военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Документ предусматривает увеличение на 15 тысяч военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины.

С принятием Закона общая численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.

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