Кабмин предлагает увеличить численность Госпогранслужбы на 15 тыс. человек
Кабинет Министров принял законопроект об увеличении общей численности военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Документ предусматривает увеличение на 15 тысяч военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины.
С принятием Закона общая численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.
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+22 Евгений Пэ
показать весь комментарий15.03.2024 22:23 Ссылка
+13 Людмила Полякова #573716
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+13 Дмитрий Selftravel
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А шмигалям варто почати підсушувати сухарі!
Люди будуть баб відправляти за кордон, а самі будуть перепливати Тису або штурмувати кордони 1991 року - західні кордони.
Вважаю що чиновники, митники, поліцейські, прокурори та інші держслужбовці мають бути мобілізовані в першу чергу. Чому? Тому що вони мають повноваження, гроші, статус та інші преференції. І все це мають за рахунок платників податків.
А у нас все якось дивно. Поліцейські заброньовані, прокурорські влаштовають весілля на мільйон баксів, митники пухнуть від хабарів, якесь гівно типу спортсменів чомусь спокійно їде за кордон розважати публіку. І все це шобло мають захищати работяги у яких жодних прав лише обов'язки.
Це логіка помилкова?
В темному середньовіччі воювали аристократи, в клятому совку воювали діти більшовистських вождів. А у нас така демократія що влада ні за що не несе жодної відповідальності.
Ви можете скільки завгодно хаяти ссикунів ухилянтів. Тільки не дивуйтесь коли стануться наступні Космачі.
Зону розмежування збільшили, пости є.
Ще якась країна передасть пікапи, дрони, ******* гвинтівки, зв'язок і буде їм щастя.
Ментів вже забезпечили, окіперували? Бодикам, стриткам...
Боролись з диктатом ворога, а виходить що в нас своє гівно.
Всіх під приказ, держ службовців і так більше за цивільних.
Гори хата, гори і сарай.