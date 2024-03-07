РУС
На Сумщине пограничники остановили российскую ДРГ: потери врага уточняются, - ГПСУ

В ночь на 7 марта украинские пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся прорвать государственную границу Украины в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Минувшей ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Враг отступил, его потери уточняются.

Наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на Сумщине, - Госпогранслужба

..а притомні цивільні мешканці українського прикордоння й дотепер беззбройні?
07.03.2024 11:09 Ответить
Ну , офіційно так... а там вже ....
07.03.2024 11:46 Ответить
Навіщо одразу відкривати вогонь, нехай зайдуть, потім оточити і знищити.
07.03.2024 12:52 Ответить
 
 