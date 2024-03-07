На Сумщине пограничники остановили российскую ДРГ: потери врага уточняются, - ГПСУ

В ночь на 7 марта украинские пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся прорвать государственную границу Украины в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Минувшей ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Враг отступил, его потери уточняются.

