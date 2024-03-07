На Сумщине пограничники остановили российскую ДРГ: потери врага уточняются, - ГПСУ
В ночь на 7 марта украинские пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся прорвать государственную границу Украины в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Минувшей ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны РФ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Враг отступил, его потери уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
igor koval #550777
показать весь комментарий07.03.2024 11:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
NNN
показать весь комментарий07.03.2024 11:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Stepan Sterh
показать весь комментарий07.03.2024 12:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль