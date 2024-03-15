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Кабмін пропонує збільшити чисельність Держприкордонслужби на 15 тис. осіб

прикордонники,держприкордонслужба

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про збільшення загальної чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Документ передбачає збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

З прийняттям Закону загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 тис. осіб, у тому числі до 67 тис. військовослужбовців.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6122) законопроєкт (3616) Кабмін (14150) прикордонники (1109)


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Топ коментарі
+22
Правильно,чтоб не сбежали из самой свободной страны!!!!
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15.03.2024 22:23
+13
Стіна Зеленського...
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15.03.2024 22:24
+13
Правильно...А вдоль границы через каждые несколько сот метров обустроить пулеметные точки..Насадить снайперов.Потом принять закон трех поколений...Все как в КНДР
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15.03.2024 22:41
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Запрошуйте прикордонників з Европи.
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15.03.2024 22:21 Відповісти
Навіщо?
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16.03.2024 12:16 Відповісти
Щоб звільнити військових для охорони східних і північних кордонів. Та й ще зараз на західному кордоні багато працюе жинок.
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16.03.2024 12:25 Відповісти
Щось на численних фотографіях та відео з затриманнями "ухилянтів" жінок я не бачу. Там юрби вгодованих бугаїв, які цілком могли б воювати з орками на фронті, а не зі своїми співгромадянами в глибокому тилу.
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16.03.2024 13:24 Відповісти
Коли ідешь через кордон , на пропуску де дають бумажку про кількість людей , зараз стоять жінки. І паспортний контроль частіше жінки.
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16.03.2024 13:45 Відповісти
До чого тут паспортний контроль? Поставити штамп про перетин кордону і ганятись по лісах за порушниками - це не те ж саме.
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16.03.2024 14:00 Відповісти
Тобто ви не виключаєте можливості доручити це европейським прикордонникам
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16.03.2024 14:15 Відповісти
Правильно,чтоб не сбежали из самой свободной страны!!!!
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15.03.2024 22:23 Відповісти
До чого тут пукінська помийка, кацапоязичний ?
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15.03.2024 22:33 Відповісти
Иди *****
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15.03.2024 22:39 Відповісти
Здохни гнида кацапська , як здохли вже майже півмільйона твоїх соплемінників.
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15.03.2024 22:57 Відповісти
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16.03.2024 07:35 Відповісти
Стіна Зеленського...
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15.03.2024 22:24 Відповісти
За гроші платників податків.
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15.03.2024 23:16 Відповісти
За Берлінську стіну теж німці у НДР своїми податками платили. Єдина відмінність у тому, що тоді за НДР стояв СРСР, тому стіна була так довго. За зеленими ніхто не стоїть. Тому ...
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15.03.2024 23:19 Відповісти
Три бригады Гвардии Отлова Уклонистов не помешают.
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15.03.2024 22:26 Відповісти
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15.03.2024 23:11 Відповісти
Сподіваюсь, що коли припиниться чи скасується воєнний стан, до влади прийдуть фахові люди, які зуміють визначити потреби країни!
А шмигалям варто почати підсушувати сухарі!
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15.03.2024 22:26 Відповісти
Еще 15 тысяч военных ухилянтов?
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15.03.2024 22:35 Відповісти
16, кву
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15.03.2024 22:50 Відповісти
17, йок
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15.03.2024 23:06 Відповісти
16 кило-Военных-Ухилянтов. обоснуй йок
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15.03.2024 23:12 Відповісти
Так є близько ляма, що таке 15 тис в цій масі
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16.03.2024 09:33 Відповісти
Правильно...А вдоль границы через каждые несколько сот метров обустроить пулеметные точки..Насадить снайперов.Потом принять закон трех поколений...Все как в КНДР
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15.03.2024 22:41 Відповісти
Ви про страту батьків тих, хто втік? Як у Північній Кореї? Так це не можливо в Україні точно. Хто має батьків у віці, а вони точно інваліди як правило, і хоче покинути Україну, той зможе виїхати офіційно і без особливих проблем навіть зараз.
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15.03.2024 22:46 Відповісти
не сможет. родители должны быть в состоянии, которое требует постоянного ухода (по справке лфу или мсек), и не должно быть других родственников, которые могут досматривать. нне все так просто.
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15.03.2024 22:52 Відповісти
Вже закрутили гайки? Хто хоче поїхати знайде можливість зробити це без хабарів... Як там казав Каменяр Іван Франко? Лупайте сю скалу, нехай ні дощ, град не спинить вас.
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15.03.2024 23:04 Відповісти
брешеш
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15.03.2024 23:07 Відповісти
І тому у Тисі потонуло стільки народу? 🤔
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15.03.2024 23:18 Відповісти
Не в курсі скільки. Але якби вони не піддавалися емоціям і думали головою, то були б живі і виїхали б у багатьох випадках чи отримали б офіційну броню від війни.
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15.03.2024 23:27 Відповісти
Глядя на сегодняшнюю Украину,я уже ничему не удивлюсь.Мое главное удивление заключается в том,какого хера слесари-водители-торговцы и грузчики и т.д должны воевать вместо профессиональных военных и силовиков,которых в этой стране...куева туча,которые *********** на пенсию в 45 лет,но грузчик Вова отловленый ТЦК в свои 50+ и с кучей болячек,всем собой должен.****** этот беспредел...Теперь вот не войска увеличить,а пограничников...С какой целью??Все так очевидно...Чтоб холопы не разбегались..Кацапы рабы и терпилы,но ловят и пресуют почему то Украинцев("свободных людей")...свои же Украинцы
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15.03.2024 22:53 Відповісти
я извиняюсь, но с чего вы решили что силовики и военные которые были на пенсии, не воюют? у меня, как бывшего военного и адвоката, который делал пересчет пенсии многим из этой категории, почти все знакомые воюют. кроме реальных инвалидов. кто вам это фигню в уши вдувает? ну вот реально, откуда эта инфа пошла? у меня как миниум сотня таких знакомых. тех, кто не на фронте, ну с десяток наберется. многие уже погибли. меньше свитанов и их братии блогерских полковников-ухылянтов смотрите.
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15.03.2024 23:03 Відповісти
Воюет меньшая часть...гораздо.Чаще всего попристраивали свои жопы то в ТЦК,то в тихих местах,по знакомству и блату..А то и вовсе забили.Иначе,судя по статистике военных пенсионеров,силовиков,МЧСников и пр.. и т.д и т.п-людей не знакомых с военным делом,не отлавливали бы на улице,как зоопарк какой то..Просто позорище..Ганьба.Особенно касаемо тех,кому за 40-50+..В таком возрасте практически у всех болячки..С каких делов человек должен кому то что то доказывать,когда государство на него всегда ложило болт...На переселенцев-ложило болт...На тех кто все потерял и живет два года как бомж-ложило болт..А как воевать-вспомнили.Было бы все по "чесноку" и справедливости-никто бы не бежал оленем через горы,или "рыбкой" через Тису...А так,бабло есть-плати 3-6К$ и пизтуй на все стороны..А нет денег-нужно 15 тыс погранцов еще,чтоб "деньги не убегали"
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15.03.2024 23:39 Відповісти
Підароязиким віри немає
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16.03.2024 09:35 Відповісти
хто заробляє менше 35000 - буде воювати.
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15.03.2024 23:03 Відповісти
Ти ці муйню пишеш з окопах під Бахмутом?
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16.03.2024 08:52 Відповісти
это ж какое количество ухылянтов через тысу зимой плывет, то им 3 бригады надо? не успевают ловить? а летом, когда тепло станет, и ухфлянты плыть начнут батальйонами, им еще 10 бригад понадобиться?)))
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15.03.2024 22:41 Відповісти
Саме так. Нещодавно затримали 34 втікачі, тобто, цілий взвод. Зелена наволоч розуміє, що після прийняття закону про мобілізацію втікачі повалять вже ротами і батальйонами і та кількість прикордонників, що є зараз, їх стримати не зможе. Схоже, і до загородзагонів вже недалеко.
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16.03.2024 13:01 Відповісти
Дейнеко еще техники подкупит через офшорчики!
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15.03.2024 22:46 Відповісти
З громадян через збори на ЗСУ в інтернеті теж може зібрати кошти. Нахабства вистачить.
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15.03.2024 22:57 Відповісти
І я навіть знаю для чого.
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15.03.2024 23:01 Відповісти
Як ссикуни-ухилянти і кацапи розкукурікались......і те що постійні дрг лізуть через кордон їх не цікавить, головне бігато вільно через кордон, щоб ніхто не заважав... пі"ери мокрожопі. Одне що потрібно, це перевести прикордонників від мвс назад до ЗСУ, бо авакян в свій час дурню придумав.
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15.03.2024 23:02 Відповісти
як добре, що я заховався.
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15.03.2024 23:05 Відповісти
Від чого бовдур ? якщо прийдуть кацапи, то погонять тебе на мінні поля і питати ніхто не буде...а перед цим згвалтують тебе і твою сімю.... Потім згадаєш, "як добре що ти заховався" від своєї армії.
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16.03.2024 00:13 Відповісти
Я встигну втекти. А сім'ї немає.
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16.03.2024 00:25 Відповісти
Та ти не проти будеш якщо і згвалтують, я бачу.
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16.03.2024 06:59 Відповісти
Мені пох що ти бачиш, п*доре.
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17.03.2024 02:48 Відповісти
Отуди, ти на клик береш глиномус опущений, а інших звинувачуєш ?
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17.03.2024 08:10 Відповісти
Cмокчеш? То смокчи мовчки.
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17.03.2024 15:55 Відповісти
У нас поліцаї, прокурорські, митники і т.п. всі заброньовані від армії. Вони всі сиділи на шиї платників податків десятиліттями, вони фізично придатні та мають підготовку. Але вони будуть людей пресувати в тилу, а селяни та роботяги які платили податки ще мають їх захищати.
Люди будуть баб відправляти за кордон, а самі будуть перепливати Тису або штурмувати кордони 1991 року - західні кордони.
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16.03.2024 00:38 Відповісти
До чогу тут це, я будучи прикордонником воював - кацапнею і сепарастами в Станиці Луганській ще в 2015-му.
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16.03.2024 06:56 Відповісти
Тому, що всі ці аффтари пишуть про те, про що гадки не мають.
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16.03.2024 08:54 Відповісти
Мова йшла про митників та чиновників загалом.
Вважаю що чиновники, митники, поліцейські, прокурори та інші держслужбовці мають бути мобілізовані в першу чергу. Чому? Тому що вони мають повноваження, гроші, статус та інші преференції. І все це мають за рахунок платників податків.
А у нас все якось дивно. Поліцейські заброньовані, прокурорські влаштовають весілля на мільйон баксів, митники пухнуть від хабарів, якесь гівно типу спортсменів чомусь спокійно їде за кордон розважати публіку. І все це шобло мають захищати работяги у яких жодних прав лише обов'язки.
Це логіка помилкова?
В темному середньовіччі воювали аристократи, в клятому совку воювали діти більшовистських вождів. А у нас така демократія що влада ні за що не несе жодної відповідальності.
Ви можете скільки завгодно хаяти ссикунів ухилянтів. Тільки не дивуйтесь коли стануться наступні Космачі.
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16.03.2024 20:33 Відповісти
Прикордонники це не митники.
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16.03.2024 20:34 Відповісти
Не під ЗСУ а як раніше, окремий рід військ, не вертати ж до КГБ -сбу
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16.03.2024 02:28 Відповісти
Якщо порахувати витрати - то один дрон коштує 500 долл мінімум. Стільки як зарплатня прикордонника. Тобто маємо «-15000» дронів на місяць. У ЗСУ є лишні 15000 дронів на місяць? Ось коли будуть зайві, тоді можно і прикордонників наймати.
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15.03.2024 23:03 Відповісти
***** яка обіссялась і втекла, до дрона треба той хто їм керує.
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16.03.2024 06:58 Відповісти
и что ты этим хочешь сказать? управлять дроном можно научить обезьяну за пару недель. у меня есть сертификат на упарвление дронами. обучение было два месяца. но по факту, я за два дня уже на мавиках гонял как хотел. поиграв на сони плейстейшн в симуляторы космических боев, я увидел что на дронах тот же принцип и управление. на курсах потом дронами через два дня и в футбольные ворота на полной скорости пролетал, и с 5 км фотки объектов делал. если не криворукий, там научтся спокойно можно.
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16.03.2024 10:51 Відповісти
Українську мову здавалось теж не складно вивчити, але як бачимо деяким дегенератам це не під силу.
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16.03.2024 12:55 Відповісти
знаки препинания тебе тоже не дались. хотя украинский я знаю точно лучше тебя. просто под дебилов подставиваться не собираюсь
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16.03.2024 14:17 Відповісти
Що ти там знаєш , чмо кацапоязичне ? Хіба що, як на пляшці сидіти і верещати "за русь усрусь".
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16.03.2024 20:36 Відповісти
А ****, хтось же повинен майбутніх "добровольців" на кордоні вилавлювати.
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15.03.2024 23:05 Відповісти
15 тисяч нових погранців - це менти які не підуть воювати, а будуть виціджувати відмовників на кордонах України, все просто, бо на всю Україну тих ментів під 300 К.
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15.03.2024 23:26 Відповісти
Поц. Ту взагалі в курсі, скільки прикордонних підрозділів пройшло через реальні бої на сході та півдні?
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16.03.2024 08:55 Відповісти
Що означає "пройшло"? Війна що, вже закінчилась? Чи чому вони вже не там?
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16.03.2024 13:14 Відповісти
За ротацію чув?
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16.03.2024 15:25 Відповісти
Мамі свої будеш тукать поц.
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17.03.2024 03:16 Відповісти
нова схема для ухилянтів
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15.03.2024 23:35 Відповісти
Це додаткові 5 бригад для виходу на кордони 1991 року - ЗАХІДНІ кордони.
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16.03.2024 00:28 Відповісти
З потеплінням почнуть тісу брать на пролом? Та зельні побільшає...
Зону розмежування збільшили, пости є.
Ще якась країна передасть пікапи, дрони, ******* гвинтівки, зв'язок і буде їм щастя.
Ментів вже забезпечили, окіперували? Бодикам, стриткам...
Боролись з диктатом ворога, а виходить що в нас своє гівно.
Всіх під приказ, держ службовців і так більше за цивільних.
Гори хата, гори і сарай.
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16.03.2024 01:08 Відповісти
Іпать нарід дуру гонить на прикордонників, а нікому в голову не приходило що то втрати і бойові, про мусурню І їх різного штибу агентів офіційно ухилянтів мовчок. Думайте макітрою. Вітання від ДПСУ.
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16.03.2024 02:33 Відповісти
Багато людей власний добробут піднімуть.
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16.03.2024 03:03 Відповісти
Гімно-питання! Мобілізуйся до лав ДПСУ та піднімай свій добробут, блеать!
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16.03.2024 09:01 Відповісти
Давно пора. Дивно що цього не зроблено раніше. Один кордон з бяшками потребує значно більшого захисту. У нас близько 3 000 км. кордонів з *********** та бяшками.
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16.03.2024 09:28 Відповісти
 
 