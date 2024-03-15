Кабмін пропонує збільшити чисельність Держприкордонслужби на 15 тис. осіб

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про збільшення загальної чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Документ передбачає збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

З прийняттям Закону загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 тис. осіб, у тому числі до 67 тис. військовослужбовців.

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