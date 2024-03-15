Кабмін пропонує збільшити чисельність Держприкордонслужби на 15 тис. осіб
Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про збільшення загальної чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Документ передбачає збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.
З прийняттям Закону загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України становитиме до 75 тис. осіб, у тому числі до 67 тис. військовослужбовців.
Топ коментарі
+22 Евгений Пэ
показати весь коментар15.03.2024 22:23 Посилання
+13 Людмила Полякова #573716
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+13 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар15.03.2024 22:41 Посилання
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А шмигалям варто почати підсушувати сухарі!
Люди будуть баб відправляти за кордон, а самі будуть перепливати Тису або штурмувати кордони 1991 року - західні кордони.
Вважаю що чиновники, митники, поліцейські, прокурори та інші держслужбовці мають бути мобілізовані в першу чергу. Чому? Тому що вони мають повноваження, гроші, статус та інші преференції. І все це мають за рахунок платників податків.
А у нас все якось дивно. Поліцейські заброньовані, прокурорські влаштовають весілля на мільйон баксів, митники пухнуть від хабарів, якесь гівно типу спортсменів чомусь спокійно їде за кордон розважати публіку. І все це шобло мають захищати работяги у яких жодних прав лише обов'язки.
Це логіка помилкова?
В темному середньовіччі воювали аристократи, в клятому совку воювали діти більшовистських вождів. А у нас така демократія що влада ні за що не несе жодної відповідальності.
Ви можете скільки завгодно хаяти ссикунів ухилянтів. Тільки не дивуйтесь коли стануться наступні Космачі.
Зону розмежування збільшили, пости є.
Ще якась країна передасть пікапи, дрони, ******* гвинтівки, зв'язок і буде їм щастя.
Ментів вже забезпечили, окіперували? Бодикам, стриткам...
Боролись з диктатом ворога, а виходить що в нас своє гівно.
Всіх під приказ, держ службовців і так більше за цивільних.
Гори хата, гори і сарай.