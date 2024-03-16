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В Скадовске возле "избирательного участка" взорвали пятерых оккупантов, - Центр нацсопротивления

рф,вибори,фейкові

На временно оккупированных территориях Украины силы сопротивления продолжают препятствовать проведению фейковых "выборов" президента РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях силы сопротивления в очередной раз помешали проведению фейковых выборов президента РФ.

"15 марта, около 15:00, рядом с "избирательным участком" на центральной площади временно оккупированного Скадовска раздался взрыв в момент патрулирования оккупационных сил.

В результате успешной диверсии движения сопротивления пятеро оккупантов отправились в госпиталь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50 стран ООН совместно осудили российские выборы на оккупированных территориях Украины: они не имеют никакой юридической силы

В ЦНС отметили, что из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация города фактически упразднила дальнейшее проведение "выборов" в городе, разрешив лишь "голосование" по месту жительства.

Центр национального сопротивления подчеркивает, что ни один из причастных к организации "выборов" не избежит ответственности.

Автор: 

Скадовск (49) Центр национального сопротивления (576) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+13
Молоді партизани. Ризикуючи життям вони доводять що кацапам не раді і вони будуть знищені. Сил вам і вдачі.
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16.03.2024 14:16
+8
ооо...
а у 95 кварталу, вже є ригатня: ясіськадовська...
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16.03.2024 14:14
+7
запальні вибори - "Гойда!!"
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16.03.2024 14:18
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ооо...
а у 95 кварталу, вже є ригатня: ясіськадовська...
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16.03.2024 14:14 Ответить
великий блок Ната ссыт защищать Украину
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16.03.2024 14:14 Ответить
Украіна не є членом НАТО.
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16.03.2024 14:17 Ответить
Ну да, если кто другого цвета кожи раненый валяется, пусть подыхает, он не член великой белой расы
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16.03.2024 14:18 Ответить
Нерелевантну ахінею мелете. Є статут НАТО, в ньому все прописано
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16.03.2024 14:47 Ответить
Кувейт не був членом НАТО. Боснія, Корея...
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16.03.2024 14:33 Ответить
НАТО не розгортало місії в цих країнах.
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16.03.2024 14:46 Ответить
Почитайте про "буря в пустелі".
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16.03.2024 16:52 Ответить
Якщо коротко - по ним були рішення Радбезу ООН. Джугашвили за Кіма деда не впісался. Мордор за Саддама і Мілошевіча (а також Каддафі і Асада) теж тихенько промовчав. По Україні це принципово неможливо. Як мінімум два постійних члена Радбезу будуть ветувати. Рішення Генасамблеї ООН, воно рекомендаційне. Типу за все хороше, проти всього поганого. Використовувати війська третіх країн рішення Генасамблеї не дозволяє.
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16.03.2024 14:56 Ответить
бьють не по статуту а по пиці
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16.03.2024 15:07 Ответить
В нас ні зброї, ні грошей, ні боекомплекту не має. Cцяти проти вітру не на часі.
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16.03.2024 15:14 Ответить
А нападати країні на іншу країну дозволяє?
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16.03.2024 16:53 Ответить
Теоретично ні. Якщо країна що нападає входить до постійних членів Радбезу ООН, а країна на яку нападають ні, то по факту можна. ООН тут безсила. Діють військові союзи. І окремі санкції окремих країн. Чи не діють.
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16.03.2024 17:50 Ответить
+
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16.03.2024 14:15 Ответить
Молоді партизани. Ризикуючи життям вони доводять що кацапам не раді і вони будуть знищені. Сил вам і вдачі.
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16.03.2024 14:16 Ответить
Вони і мертві 'за'.
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16.03.2024 14:26 Ответить
запальні вибори - "Гойда!!"
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16.03.2024 14:18 Ответить
Це однокий випадок, цікаво чому керівництво країни ніяк не намагється зірват вибори?
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16.03.2024 14:18 Ответить
Вся лугандонія в межах хаймарсу, чи навіть простого дрону...
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16.03.2024 14:35 Ответить
ЗСУ не обстрілюють мирних.
Там за вибух у Скадовську небензя.буде півроку скиглить
Нехай вибирають,потішаться.
Все одно 75% намалюють.
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16.03.2024 14:56 Ответить
Як зірвати?
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16.03.2024 14:56 Ответить
На худий кінець, хоч би тривогу уівімкнули
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16.03.2024 16:50 Ответить
А було ж все "так душевна падамашнєму"
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16.03.2024 14:22 Ответить
Повернулись до схеми голосування "На троїх по-домашньому" : я, ти з ящиком, і Калашніков.
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16.03.2024 14:38 Ответить
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16.03.2024 14:39 Ответить
Так поспішали до кабздона що не вспіли й проголосувати за *****
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16.03.2024 14:55 Ответить
рдк жаліється, що не можуть проголосувати на бєлгородщині.

https://www.youtube.com/watch?v=lSdFlNQJ55c
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16.03.2024 15:03 Ответить
Так має бути на кожній так званій виборчій дільниці ,а ще телефонне мінуваня ,як на окупованих територіях так і на самій росії.
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16.03.2024 15:32 Ответить
Але наші говномандувачі нічого не зробили, та замість зірвати вибори,
спокійно їх спостерігають вибори на окупованих територях
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16.03.2024 16:56 Ответить
То гарна новина!
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16.03.2024 15:35 Ответить
Українським партизанам черговий респект-не зупиняйтесь...
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16.03.2024 16:04 Ответить
Як видно мацковскіх діарейних у мережі!!
Тему, запетляли! Їм про попа, а вони, про попову дочку!
Іпсо з болота, на прикладах!
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16.03.2024 16:50 Ответить
Хороший кацап - це дохлий кацап. Це аксіома, яку не треба доводити. Провірено ЗСУ і партизанами.
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16.03.2024 17:25 Ответить
Краще б вони відправились до кабздона ...
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16.03.2024 22:32 Ответить
 
 