В Скадовске возле "избирательного участка" взорвали пятерых оккупантов, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины силы сопротивления продолжают препятствовать проведению фейковых "выборов" президента РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях силы сопротивления в очередной раз помешали проведению фейковых выборов президента РФ.

"15 марта, около 15:00, рядом с "избирательным участком" на центральной площади временно оккупированного Скадовска раздался взрыв в момент патрулирования оккупационных сил.

В результате успешной диверсии движения сопротивления пятеро оккупантов отправились в госпиталь", - говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация города фактически упразднила дальнейшее проведение "выборов" в городе, разрешив лишь "голосование" по месту жительства.

Центр национального сопротивления подчеркивает, что ни один из причастных к организации "выборов" не избежит ответственности.