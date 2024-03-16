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Новини
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У Скадовську біля "виборчої дільниці" підірвали п’ятьох окупантів, - Центр нацспротиву

рф,вибори,фейкові

На тимчасово окупованих територіях України сили спротиву продовжують перешкоджати проведенню фейкових "виборів" президента РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях сили спротиву вчергове перешкодили проведенню фейкових виборів президента РФ.

"15 березня, близько 15:00, поруч з "виборчою дільницею" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська пролунав вибух в момент патрулювання окупаційних сил. 
Внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення "виборів" в місті, дозволивши лише "голосування" за місцем проживання.

Також читайте: Окупанти в Криму змушують бюджетників іти на "вибори", щоб збільшити явку

Центр національного спротиву наголошує, що жоден з причетних до організації "виборів" не уникне відповідальності.

Автор: 

Скадовськ (68) Центр національного спротиву (826) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+13
Молоді партизани. Ризикуючи життям вони доводять що кацапам не раді і вони будуть знищені. Сил вам і вдачі.
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16.03.2024 14:16
+8
ооо...
а у 95 кварталу, вже є ригатня: ясіськадовська...
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16.03.2024 14:14
+7
запальні вибори - "Гойда!!"
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16.03.2024 14:18
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ооо...
а у 95 кварталу, вже є ригатня: ясіськадовська...
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16.03.2024 14:14 Відповісти
великий блок Ната ссыт защищать Украину
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16.03.2024 14:14 Відповісти
Украіна не є членом НАТО.
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16.03.2024 14:17 Відповісти
Ну да, если кто другого цвета кожи раненый валяется, пусть подыхает, он не член великой белой расы
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16.03.2024 14:18 Відповісти
Нерелевантну ахінею мелете. Є статут НАТО, в ньому все прописано
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16.03.2024 14:47 Відповісти
Кувейт не був членом НАТО. Боснія, Корея...
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16.03.2024 14:33 Відповісти
НАТО не розгортало місії в цих країнах.
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16.03.2024 14:46 Відповісти
Почитайте про "буря в пустелі".
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16.03.2024 16:52 Відповісти
Якщо коротко - по ним були рішення Радбезу ООН. Джугашвили за Кіма деда не впісался. Мордор за Саддама і Мілошевіча (а також Каддафі і Асада) теж тихенько промовчав. По Україні це принципово неможливо. Як мінімум два постійних члена Радбезу будуть ветувати. Рішення Генасамблеї ООН, воно рекомендаційне. Типу за все хороше, проти всього поганого. Використовувати війська третіх країн рішення Генасамблеї не дозволяє.
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16.03.2024 14:56 Відповісти
бьють не по статуту а по пиці
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16.03.2024 15:07 Відповісти
В нас ні зброї, ні грошей, ні боекомплекту не має. Cцяти проти вітру не на часі.
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16.03.2024 15:14 Відповісти
А нападати країні на іншу країну дозволяє?
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16.03.2024 16:53 Відповісти
Теоретично ні. Якщо країна що нападає входить до постійних членів Радбезу ООН, а країна на яку нападають ні, то по факту можна. ООН тут безсила. Діють військові союзи. І окремі санкції окремих країн. Чи не діють.
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16.03.2024 17:50 Відповісти
+
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16.03.2024 14:15 Відповісти
Молоді партизани. Ризикуючи життям вони доводять що кацапам не раді і вони будуть знищені. Сил вам і вдачі.
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16.03.2024 14:16 Відповісти
Вони і мертві 'за'.
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16.03.2024 14:26 Відповісти
запальні вибори - "Гойда!!"
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16.03.2024 14:18 Відповісти
Це однокий випадок, цікаво чому керівництво країни ніяк не намагється зірват вибори?
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16.03.2024 14:18 Відповісти
Вся лугандонія в межах хаймарсу, чи навіть простого дрону...
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16.03.2024 14:35 Відповісти
ЗСУ не обстрілюють мирних.
Там за вибух у Скадовську небензя.буде півроку скиглить
Нехай вибирають,потішаться.
Все одно 75% намалюють.
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16.03.2024 14:56 Відповісти
Як зірвати?
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16.03.2024 14:56 Відповісти
На худий кінець, хоч би тривогу уівімкнули
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16.03.2024 16:50 Відповісти
А було ж все "так душевна падамашнєму"
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16.03.2024 14:22 Відповісти
Повернулись до схеми голосування "На троїх по-домашньому" : я, ти з ящиком, і Калашніков.
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16.03.2024 14:38 Відповісти
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16.03.2024 14:39 Відповісти
Так поспішали до кабздона що не вспіли й проголосувати за *****
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16.03.2024 14:55 Відповісти
рдк жаліється, що не можуть проголосувати на бєлгородщині.

https://www.youtube.com/watch?v=lSdFlNQJ55c
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16.03.2024 15:03 Відповісти
Так має бути на кожній так званій виборчій дільниці ,а ще телефонне мінуваня ,як на окупованих територіях так і на самій росії.
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16.03.2024 15:32 Відповісти
Але наші говномандувачі нічого не зробили, та замість зірвати вибори,
спокійно їх спостерігають вибори на окупованих територях
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16.03.2024 16:56 Відповісти
То гарна новина!
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16.03.2024 15:35 Відповісти
Українським партизанам черговий респект-не зупиняйтесь...
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16.03.2024 16:04 Відповісти
Як видно мацковскіх діарейних у мережі!!
Тему, запетляли! Їм про попа, а вони, про попову дочку!
Іпсо з болота, на прикладах!
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16.03.2024 16:50 Відповісти
Хороший кацап - це дохлий кацап. Це аксіома, яку не треба доводити. Провірено ЗСУ і партизанами.
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16.03.2024 17:25 Відповісти
Краще б вони відправились до кабздона ...
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16.03.2024 22:32 Відповісти
 
 