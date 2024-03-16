У Скадовську біля "виборчої дільниці" підірвали п’ятьох окупантів, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України сили спротиву продовжують перешкоджати проведенню фейкових "виборів" президента РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву



На тимчасово окупованих територіях сили спротиву вчергове перешкодили проведенню фейкових виборів президента РФ.



"15 березня, близько 15:00, поруч з "виборчою дільницею" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська пролунав вибух в момент патрулювання окупаційних сил.

Внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю", - ідеться в повідомленні.



У ЦНС зауважили, що через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення "виборів" в місті, дозволивши лише "голосування" за місцем проживання.

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Центр національного спротиву наголошує, що жоден з причетних до організації "виборів" не уникне відповідальності.