РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9464 посетителя онлайн
Новости Война
942 3

Россияне сбрасывают с дронов взрывчатку на жителей Херсонщины: ранены два человека

херсонщина

Российская армия сбросила взрывные предметы с беспилотника в Бериславе и по селу Львовое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Херсонская ОВА.

"Сегодня в Бериславе российская армия сбросила взрывной предмет с беспилотника на 71-летнего мужчину, когда тот находился на улице. У пострадавшего диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также вчера вечером оккупанты сбросили 6 взрывчаток с дронов по селу Львовое Тягинской громады.

Легкие ранения получила местная жительница. Врачи ей оказали помощь на месте.

Читайте также: За прошлые сутки россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Херсонской области: двое раненых, повреждены 6 домов

Автор: 

обстрел (27731) жертвы (2092) дроны (4074) Херсонская область (4875)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.03.2024 16:10 Ответить
"Полювання" кацапських "вітязєй" на цивільних українців аж ніяким чином не послаблює ЗСУ...
показать весь комментарий
16.03.2024 16:28 Ответить
 
 