Россияне сбрасывают с дронов взрывчатку на жителей Херсонщины: ранены два человека

Российская армия сбросила взрывные предметы с беспилотника в Бериславе и по селу Львовое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Херсонская ОВА.

"Сегодня в Бериславе российская армия сбросила взрывной предмет с беспилотника на 71-летнего мужчину, когда тот находился на улице. У пострадавшего диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также вчера вечером оккупанты сбросили 6 взрывчаток с дронов по селу Львовое Тягинской громады.

Легкие ранения получила местная жительница. Врачи ей оказали помощь на месте.

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