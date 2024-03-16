Россияне сбрасывают с дронов взрывчатку на жителей Херсонщины: ранены два человека
Российская армия сбросила взрывные предметы с беспилотника в Бериславе и по селу Львовое.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Херсонская ОВА.
"Сегодня в Бериславе российская армия сбросила взрывной предмет с беспилотника на 71-летнего мужчину, когда тот находился на улице. У пострадавшего диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Также вчера вечером оккупанты сбросили 6 взрывчаток с дронов по селу Львовое Тягинской громады.
Легкие ранения получила местная жительница. Врачи ей оказали помощь на месте.
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Jimmy Hill
показать весь комментарий16.03.2024 16:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
НБ
показать весь комментарий16.03.2024 16:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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