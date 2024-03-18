Кабмин выделил 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ

Кабинет Министров принял решение о выделении дополнительных 5 млрд грн на закупку дронов для Сил обороны Украины.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительные 5 млрд грн выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой", - говорится в сообщении.

Представитель правительства в ВР Тарас Мельничук пояснил, что средства были выделены Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на приобретение оборудования оборонного назначения с последующей передачей в сферу управления органов, осуществляющих руководство военными формированиями.

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