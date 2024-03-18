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Кабмін виділив 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ

зсу,дрони,mavic,мавік

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Додаткові 5 млрд грн виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій", - йдеться в повідомленні.

Представник уряду у ВР Тарас Мельничук пояснив, що кошти було виділено Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

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Автор: 

Кабмін (14150) дрони (4892) Шмигаль Денис (4645)


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Топ коментарі
+11
Что, опять? А где отчёт за 40 млрд., выделенных в 2023 году? Где дроны или деньги. Где дроны с военного ПДФО, отобранного у местных громад? Кто даст ответ?
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18.03.2024 12:40 Відповісти
+5
А где 44 лярда, у **********?
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18.03.2024 12:40 Відповісти
+5
А де попередні 40 млрд.? Фьодоров з Єрмаком розікрали? Недаром же Кирилка Тимошенко на підмогу викликали, самі вже донести не могли...
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18.03.2024 12:47 Відповісти
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якби у свій час кабмін виділив ці гроші на Грім, то на нас би і не напали
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18.03.2024 12:39 Відповісти
А где 44 лярда, у **********?
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18.03.2024 12:40 Відповісти
https://**********.com.ua/2024/02/07/33-shkoly-67-rot-14-tysyach-czilej-shho-vstygla-armiya-droniv-za-rik-isnuvannya-proyektu/ 33 школи, 67 рот, 14 тисяч цілей :
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19.03.2024 15:44 Відповісти
Наши ведущие фирмы производители дрогонов загружены на 10-15% мощности. И на 24 год не имеют заключенных контрактов с МО.- - это как?
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19.03.2024 17:10 Відповісти
Державні закупівлі - складний процес. А звідки інформація? Бо тут більшість пальцем в небо 10-15% малюють.
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19.03.2024 19:06 Відповісти
https://defence-ua.com/people_and_company/najbilshi_ukrajinski_virobniki_droniv_dosi_ne_otrimali_kontrakti_zavantazhennja_lishe_na_5_15-14569.html
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20.03.2024 16:19 Відповісти
Так там все і написано, ну більшість. Проблеми держзакупівель в тому, що на початку року грошей нема зовсім. А станом на лютий може ще й кошторис не затверджений. Та ще й новий рід військ, який тільки розбирається з цією справою. Зможуть добре організувати процес, то й контракти будуть.
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20.03.2024 18:37 Відповісти
Что, опять? А где отчёт за 40 млрд., выделенных в 2023 году? Где дроны или деньги. Где дроны с военного ПДФО, отобранного у местных громад? Кто даст ответ?
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18.03.2024 12:40 Відповісти
Ви парахабот і агєнт русні.)))
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18.03.2024 13:18 Відповісти
Та да, пора в какой-нить магазин "Рошен" сходить и потребовать зарплату
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18.03.2024 13:28 Відповісти
Як так розумію. Читати багато хто нівміє . Слово- ДОДАТКОВІ - не прочитано
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18.03.2024 13:43 Відповісти
Та вміють , просто запитують , де ті дрони , гроші на які спиз#жені раніше ?
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18.03.2024 14:03 Відповісти
Я так понимаю. Понимать написанное кое-кто не умеет Видимо это что-то врожденное. Бывает
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18.03.2024 18:57 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/935143.html На "Армію дронів" виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль


Склади 2+2...
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19.03.2024 12:08 Відповісти
Без проблем. В 2023 году выделено 44 млрд.гривен на дроны. И это без помощи от союзников и волонтеров. Даже если на ФПВ и подобное пошла только треть этой суммы - это минимум миллион (!!) дронов. Где этот миллион? Почему мы слышим постоянные сборы на закупку дронов, которых очень мало?

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19.03.2024 16:12 Відповісти
FPV дрон имеет цену до 20 тыс гривен, 450-500 баксов.
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19.03.2024 17:06 Відповісти
Большая часть фпв камикадзе на 2 кг. стоят в рознице 12-14 тыс. В производстве еще дешевле.
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19.03.2024 17:13 Відповісти
Я написал до 20 - это "Жирный" на 3 кг. 2 кг - 15-16 тыс (с накладными расходами) У производителя не получиться, Китай нам не продает.

https://dron-shop.com.ua/ru-ru/quadcopters/with_fpv/ https://dron-shop.com.ua/ru-ru/quadcopters/with_fpv/
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19.03.2024 17:34 Відповісти
05 лютого 2024 ... Ціна та виробництво FPV-дронів в Україні

Одна з великих переваг FPV-дронів - їхня невисока ціна. Вартість одного такого БПЛА складає 8-60 тис. грн.

На остаточну ціну FPV-дрона впливає його комплектація. Цей вид безпілотника - конструктор, який можна зібрати під конкретні завдання - камікадзе, бомбери, розвідувальні тощо.

До прикладу, виробництво ударних БПЛА на базі гоночних квадрокоптерів коштує дуже дешево - від $200 за штуку. Саме таку собівартість нещодавно озвучила https://www.wave91ua.com/charity-front/fpv-ua громадська організація «Хвиля'91» , яка запустила завод із виробництва дронів-камікадзе з комплектуючих, які постачають азіатські партнери ...
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19.03.2024 21:18 Відповісти
https://**********.com.ua/2024/02/07/33-shkoly-67-rot-14-tysyach-czilej-shho-vstygla-armiya-droniv-za-rik-isnuvannya-proyektu/ 33 школи, 67 рот, 14 тисяч цілей: що встигла Армія дронів за рік існування проєкту
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19.03.2024 19:09 Відповісти
Ну и? А дроны от государства где? Конкретно, где миллионы дронов государства за выделенные 44 миллиарда?
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19.03.2024 21:00 Відповісти
А 67 ударних рот чим користуються? А навчання 20000 операторів, інфраструктура, обладнання, програми безкоштовне?
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20.03.2024 11:44 Відповісти
Где дроны от Федорова, а не от волонтеров? Конкретно.
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20.03.2024 17:21 Відповісти
Ти бачив ці 67 ударних рот? Ні, і я не бачив. Але вони Є! І дрони у них Є! І навряд чи волонтерські. А як порахувати ще зарплатню цих 67 рот, то там десь на 40 млрд і вийдемо. Ти ж не думаєш, що вони безкоштовно воюють?
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20.03.2024 18:27 Відповісти
Еще раз - Где дроны от Федорова? Конкретно.
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20.03.2024 19:03 Відповісти
До речі, знаєш волонтерів, які постачають дрони для ударів по НПЗ?
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20.03.2024 19:02 Відповісти
Ну и?

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20.03.2024 19:05 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/volonter-sergij-prytula-pokazav-drony-kamikadze-bober/ 50 таких дронів на суму 200 мільйонів гривень? Там по 50 штук кожну ніч літає - волонтери такого не потянуть.
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21.03.2024 10:26 Відповісти
Кто сказал?

https://nv.ua/ukraine/events/morok-sergey-pritula-pokazal-bpla-na-kotorye-sobrali-177-mln-grn-50369150.html

https://nv.ua/ukraine/events/pritula-kak-i-kto-zakryvaet-sbory-na-nuzhdy-vsu-i-kakie-harakteristiki-novyh-bpla-novosti-ukrainy-50360136.html

https://nv.ua/ukraine/events/u-black-box-dlya-gur-vhodiv-ukrajinskiy-dron-bober-zdatniy-litati-na-800-km-50368831.html

https://forbes.ua/ru/news/narodna-pomsta-ukraintsi-za-dobu-zibrali-352-mln-grn-na-droni-kamikadze-11102022-8923

...

Так где миллионы дронов Федорова?
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21.03.2024 14:30 Відповісти
В сумі менше млрд - на 250 дронів?

Ти чи тупенький, чи шпигун. Перечитай річний звіт і спробуй порахувати, а конкретику шпигунам не надають.
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21.03.2024 17:28 Відповісти
Начнем с того, тупенький лизунчик, что только фонд Притулы с 24.02 собрал около 7 миллиардов гривен. Лежи зеленое поинтенсивнее, а то смешно. И конкретику говорят военные, как например Мадяр, который заявил что все его дроны волонтерские и от государства он получил нуль целых хер десятых. Так где тогда миллионы дронов Федорова на 92 миллиарда?
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21.03.2024 18:30 Відповісти
2+2 - це явно не твоє. Твоє - це звиздіж, то продовжуй, хоча і те не дуже вдається...
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22.03.2024 11:45 Відповісти
Обосрался убогий? То-то и оно, гельминт зеленый.
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22.03.2024 13:06 Відповісти
В останне (для тупеньких шпигунів):
26.07.23 - https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/26/702591/ Уряд виділив 40 мільярдів на інвестиції в виробництво БПЛА
17.10.23 - https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavna-prohrama-armiia-droniv-zrostaie-na-front-peredaly-shche-ponad-800-bezpilotnykiv Державна програма Армія дронів зростає: на фронт передали ще понад 800 безпілотників
26.12.23 - https://www.nta.ua/armiya-droniv-vidzvituvala-pro-rezultaty-tyzhnya-znovu-vidchutno-ta-potuzhno/ Армія дронів» відзвітувала про результати тижня (58 бойових броньованих машин, 31 танк і 36 гармат)
08.02.24 - https://www.wing.com.ua/content/view/34707/90/ Проєкту Армія дронів - рік: про здобутки та досягнення
29.02.24 - https://forbes.ua/news/ukrainski-virobniki-vipustili-blizko-200-000-fpv-droniv-z-pochatku-roku-zastupnitsya-golovi-minstrategpromu-29022024-19573 З початку року в Україні виготовили 200 тисяч дронів
04.03.24 - https://**********.com.ua/2024/03/04/uryad-vydilyv-majzhe-40-mlrd-grn-na-prydbannya-bezpilotnykiv/ Уряд виділив майже 40 млрд грн на придбання безпілотників
05.03.24 - https://www.wing.com.ua/content/view/34786/90/ Міноборони вперше через Prozorro закупить 20 тисяч БпЛА
18.03.24 - https://**********.com.ua/2024/03/18/armiya-droniv-za-dva-tyzhni-znyshhyla-88-tankiv-174-bbm-133-garmaty-ta-183-okupanty/ Армія дронів за два тижні знищила 88 танків, 174 ББМ, 133 гармати та 183 окупантів
Далі буде...
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22.03.2024 16:55 Відповісти
Ну и? Так где миллионы дронов Федорова? Почему армия воюет в основном на волонтерских дронах?

https://defence-ua.com/people_and_company/najbilshi_ukrajinski_virobniki_droniv_dosi_ne_otrimali_kontrakti_zavantazhennja_lishe_na_5_15-14569.html
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22.03.2024 17:31 Відповісти
Ворожа агентура ЖДУНІВ в Україні, продовжує убивати Українців та руйнувати!
Жоден обстріл московитів не обходиться без участі цих ЖДУНІВ !!
https://myc.news/ua/proishestvie/gotovili_raketnye_udary_po_ukraine_v_kievskoj_oblasti_zaderzhali_semyu_predatelej
Пильнуймо цих гнид та знищуймо їх
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18.03.2024 12:46 Відповісти
"Як встановило розслідування, раніше затримані проходили службу у складі правоохоронних органів" - це вже майже діагноз.
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18.03.2024 12:51 Відповісти
Але вони вчергове містичним образом миттєво розчинились!
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18.03.2024 12:46 Відповісти
А де попередні 40 млрд.? Фьодоров з Єрмаком розікрали? Недаром же Кирилка Тимошенко на підмогу викликали, самі вже донести не могли...
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18.03.2024 12:47 Відповісти
А що зараз з проектом "Грім"? Гроші так і не виділили?
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18.03.2024 12:49 Відповісти
Якщо з 40 мільярдів вийшов '' зелений пук" , то з п'яти і "пуку" не буде-зелені по офшорах порозтягують.
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18.03.2024 12:51 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/935143.html Шмигаль: "Українська армія дронів" повністю запущена, працює, 40 млрд грн профінансовано

https://**********.com.ua/2024/02/07/33-shkoly-67-rot-14-tysyach-czilej-shho-vstygla-armiya-droniv-za-rik-isnuvannya-proyektu/ 33 школи, 67 рот, 14 тисяч цілей: що встигла Армія дронів за рік існування проєкту
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19.03.2024 15:30 Відповісти
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18.03.2024 12:57 Відповісти
2022- 30+ ярда грн на кармани
2023 40+ на кармани
1 ярд баксів сша досі не можуть знайти
і ці кошти виділені під конкретну ОСОБЬ
під КІРІЛА!!!і
і у всьому винуватий порох і в прямому і в переносному смислі
бо в переносному, всі розуміють
а в прямому, бо проїбав довіру людей
і мрійники повірили ЗЕ!
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18.03.2024 12:59 Відповісти
СТОП!

А де поділись 40млрд яйценосного?
А куди пішли гроші з ПДФО (здається ще 90млрд)?

Чи 125млрд в кишеню, а 5 - на дрони?
🤔
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18.03.2024 13:02 Відповісти
Зрозуміло, а що попередні вже ********?
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18.03.2024 13:07 Відповісти
Та вже було 40 млрд. А де дрони? Уроди,. лять!
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18.03.2024 13:35 Відповісти
" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді гроші виділені для адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни воно не має ніякого відношення.
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18.03.2024 13:39 Відповісти
Прикольно... але здається з 01.01.2023 р. у місцевих рад віджали ПДФО з військових, плюс поліція СБУ, ДСНС... (причому реверсом, з порушенням податкового законодавства) і сума там була набагато більша. От тепер питання, а бабло де як мінімум з ПДФО силового блоку? В тому році зелені клоуняки на кожному повороті слюною бризгали, що все піде на дрони, а місцеві ради не ефективно використовують ці кошти. Що в ітозі: ні дронів, ні грошей. Ей, суспільство яке там у 2023 році хороводи біля сільських рад водили, де ж ви, полудурки?
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18.03.2024 14:03 Відповісти
 
 