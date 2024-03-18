Кабмін виділив 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Додаткові 5 млрд грн виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій", - йдеться в повідомленні.

Представник уряду у ВР Тарас Мельничук пояснив, що кошти було виділено Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін ухвалив план Ukraine Facility для отримання 50 млрд євро від ЄС