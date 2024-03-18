Кабмін виділив 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України.
Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Додаткові 5 млрд грн виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій", - йдеться в повідомленні.
Представник уряду у ВР Тарас Мельничук пояснив, що кошти було виділено Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.
Топ коментарі
+11 18c49ed2
показати весь коментар18.03.2024 12:40 Відповісти Посилання
+5 Wlad West
показати весь коментар18.03.2024 12:40 Відповісти Посилання
+5 Віктор Кравчук
показати весь коментар18.03.2024 12:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Склади 2+2...
https://dron-shop.com.ua/ru-ru/quadcopters/with_fpv/ https://dron-shop.com.ua/ru-ru/quadcopters/with_fpv/
Одна з великих переваг FPV-дронів - їхня невисока ціна. Вартість одного такого БПЛА складає 8-60 тис. грн.
На остаточну ціну FPV-дрона впливає його комплектація. Цей вид безпілотника - конструктор, який можна зібрати під конкретні завдання - камікадзе, бомбери, розвідувальні тощо.
До прикладу, виробництво ударних БПЛА на базі гоночних квадрокоптерів коштує дуже дешево - від $200 за штуку. Саме таку собівартість нещодавно озвучила https://www.wave91ua.com/charity-front/fpv-ua громадська організація «Хвиля'91» , яка запустила завод із виробництва дронів-камікадзе з комплектуючих, які постачають азіатські партнери ...
https://nv.ua/ukraine/events/morok-sergey-pritula-pokazal-bpla-na-kotorye-sobrali-177-mln-grn-50369150.html
https://nv.ua/ukraine/events/pritula-kak-i-kto-zakryvaet-sbory-na-nuzhdy-vsu-i-kakie-harakteristiki-novyh-bpla-novosti-ukrainy-50360136.html
https://nv.ua/ukraine/events/u-black-box-dlya-gur-vhodiv-ukrajinskiy-dron-bober-zdatniy-litati-na-800-km-50368831.html
https://forbes.ua/ru/news/narodna-pomsta-ukraintsi-za-dobu-zibrali-352-mln-grn-na-droni-kamikadze-11102022-8923
...
Так где миллионы дронов Федорова?
Ти чи тупенький, чи шпигун. Перечитай річний звіт і спробуй порахувати, а конкретику шпигунам не надають.
26.07.23 - https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/26/702591/ Уряд виділив 40 мільярдів на інвестиції в виробництво БПЛА
17.10.23 - https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavna-prohrama-armiia-droniv-zrostaie-na-front-peredaly-shche-ponad-800-bezpilotnykiv Державна програма Армія дронів зростає: на фронт передали ще понад 800 безпілотників
26.12.23 - https://www.nta.ua/armiya-droniv-vidzvituvala-pro-rezultaty-tyzhnya-znovu-vidchutno-ta-potuzhno/ Армія дронів» відзвітувала про результати тижня (58 бойових броньованих машин, 31 танк і 36 гармат)
08.02.24 - https://www.wing.com.ua/content/view/34707/90/ Проєкту Армія дронів - рік: про здобутки та досягнення
29.02.24 - https://forbes.ua/news/ukrainski-virobniki-vipustili-blizko-200-000-fpv-droniv-z-pochatku-roku-zastupnitsya-golovi-minstrategpromu-29022024-19573 З початку року в Україні виготовили 200 тисяч дронів
04.03.24 - https://**********.com.ua/2024/03/04/uryad-vydilyv-majzhe-40-mlrd-grn-na-prydbannya-bezpilotnykiv/ Уряд виділив майже 40 млрд грн на придбання безпілотників
05.03.24 - https://www.wing.com.ua/content/view/34786/90/ Міноборони вперше через Prozorro закупить 20 тисяч БпЛА
18.03.24 - https://**********.com.ua/2024/03/18/armiya-droniv-za-dva-tyzhni-znyshhyla-88-tankiv-174-bbm-133-garmaty-ta-183-okupanty/ Армія дронів за два тижні знищила 88 танків, 174 ББМ, 133 гармати та 183 окупантів
Далі буде...
https://defence-ua.com/people_and_company/najbilshi_ukrajinski_virobniki_droniv_dosi_ne_otrimali_kontrakti_zavantazhennja_lishe_na_5_15-14569.html
Жоден обстріл московитів не обходиться без участі цих ЖДУНІВ !!
https://myc.news/ua/proishestvie/gotovili_raketnye_udary_po_ukraine_v_kievskoj_oblasti_zaderzhali_semyu_predatelej
Пильнуймо цих гнид та знищуймо їх
https://**********.com.ua/2024/02/07/33-shkoly-67-rot-14-tysyach-czilej-shho-vstygla-armiya-droniv-za-rik-isnuvannya-proyektu/ 33 школи, 67 рот, 14 тисяч цілей: що встигла Армія дронів за рік існування проєкту
2023 40+ на кармани
1 ярд баксів сша досі не можуть знайти
і ці кошти виділені під конкретну ОСОБЬ
під КІРІЛА!!!і
і у всьому винуватий порох і в прямому і в переносному смислі
бо в переносному, всі розуміють
а в прямому, бо проїбав довіру людей
і мрійники повірили ЗЕ!
А де поділись 40млрд яйценосного?
А куди пішли гроші з ПДФО (здається ще 90млрд)?
Чи 125млрд в кишеню, а 5 - на дрони?
🤔