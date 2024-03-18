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Львовский ТЦК о насильственной "упаковке" волонтера во Львове: Он провоцировал конфликт, не уточнял военно-учетные данные и отказался пройти ВВК

таран,кирило

Во Львовском ОТЦК уверяют, что мужчина, которого представители ТЦК силой затолкали в микроавтобус во Львове, сам спровоцировал конфликт и не обновил свои военно-учетные данные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

"Относительно инцидента с якобы "незаконным задержанием гражданина представителями Шевченковского РТЦК и СП в городе Львове". Сообщаем следующее: Согласно Приказу начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 года "О проверке документов" гражданское лицо не выполнило законных требований, не предъявило военно-учетные документы представителям ТЦК и СП. Данный гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выяснилось позже, данный гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. При смене места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время, как утверждают в ТЦК, он отказался от прохождения ВВК.

"Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья".

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Мы уважаем и благодарим каждого украинца, который поддерживает ВСУ и приближает нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", - говорят во Львовском ОТЦК.

Также акцентируется внимание, что все граждане, военнообязанные, должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП.

"Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи. По данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры. Также по результату будет проинформирована общественность", - резюмирует служба связей с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что работники Львовского ТЦК силой затолкали в микроавтобус волонтера, который печатал нужные изделия для ВСУ.

Автор: 

Львов (4599) ТЦК (608)


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Топ комментарии
+56
ТЦК проходило повз, а він як почав бикувати ...
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18.03.2024 14:28 Ответить
+49
Судячи з відео "провокування конфлікту" відбувалося секунд п'ять. Швидко розізлив. Може ТЦКашникам до психолога сходити?
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18.03.2024 14:30 Ответить
+49
Не ліпіть горбатого.
З ТЦКшниками по-нормальному має бути поліція.
Якщо у особи немає документів - у відділок або візит додому, щоб з'ясувати особистість.
Якщо у особи є документи - повістка до ТЦК (повістки ці фотографують і відправляють у єдину БД; якщо людина не приходить до ТЦК, цим займається поліція, а не представники ТЦК особисто).
Все.
Тому, хто придумав бусіки, на лубянці медальку дали. За розробку механізму саботування мобілізаційного процесу ворога та налаштування народу проти армії.
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18.03.2024 14:34 Ответить
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Страница 3 из 3
хочеш сказати,що українські захисники в окопах ,мають боронити Україну і її народ ,складаючи десятками тисяч своє життя за те, щоб хтось поза окопами , не виконував основного закону України,котрий відстоюють захисники України???
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18.03.2024 16:25 Ответить
Під@рів ухилянтів треба саджати на 5-19 років, а якщо і умовний термін, то на укріпленнях....
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18.03.2024 15:49 Ответить
Наліпили ярко... а як представники ТЦК визначили, що людина змінила місце проживання і аж 7 днів не ставала на облік за новим місцем проживання? Дайте вгадаю, напевно визначали по реєстрації? Так ось, місце проживання та місце реєстрації як кажуть в Одесі це дві великі різниці. Довести факт зміни місця проживання і не виконання вимоги звернутися до ТЦК протягом 7 днів може виключно суд на підставі відповідних дій поліції або іншого уповноваженого органу. Це момент перший. Друге, затримувати особу за порушення громадського порядку має право поліція, або якщо це загрожує життю, здоров'ю та майну інші особи, але є велике але в данному випадку... на відео видно, що громадянин абсолютно нікому і нічому не загрожував. І цікава тема з "провокував на конфлікт". Посадова особа апріорі не може бути справокована. Так визначено законодавством. Має поважно ставитися до громадян, дотримуватися етики спілкування у будь якому випадку. А так виходить, що на думку представників ТЦК провокацією може бути і колір очей, чи волосся... Якщо є вклад адмінправопорушення і у представників ТЦК є докази, так не питання, просто виконуйте норми закону. Складайте адмінматеріали, надсилайте їх із доказами в поліцію слідчому і далі по процедурі. А тут виходить метод і апричника і судді і ката. Коротше... наліпили в цій ситуації горбатого у сім поверхів.
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18.03.2024 15:54 Ответить
І шо , всі вот дибіли і ьак і повірили, а відео - все монтаж????? На якій підставі силове затримання? На якій підставі силове ВЛК? На якій підставі одразу в бойову частину??? Шо ви бляха горбатого ліпите і на жалість давите, мол тцкашніки служили, а значить святі. Ну ви серйзно??? Зла не хватає. Доречі. Кому цікаво: як підкопірку відповідь на доведення до самогубства (а це криімнальний злочин) у Хустському ТЦК. Під копірку. А. Нє. Там ще таблєтки підкинули. Ноу-ха
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18.03.2024 16:13 Ответить
Та наче в учєбку його відправили, а не одразу у бойову. Але від того не сильно легше, решта вказаного свавілля залишається.
Дійсно, відповіді з обох ТЦК ніби одна людина писала.
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18.03.2024 17:04 Ответить
Ти бачив його на фото? Типовий очкарик-ботан. Та ще й хворий. Йому і три учебки не допоможуть. Вояка все одно з нього буде ніякий.
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18.03.2024 18:21 Ответить
Все очень просто. Я Вам обьясню как работает ТЦК!. Слушайте схему: Вызывает сотрудников в начале месяца военком и говорит: мужики! Вот пришел план с Генштаба - мобилизировать 100 человек за две недели, етот план нужно выполнить вовремя, если Вы не наберете нужное количество людей, то мобилизируют Вас и пойдете на фронт сами.... А если выполните план, то и премию получите и на гражданке останетесь.......Идите работайте!!!!. Вот и все!!!! п.с. Чтобы Вы лично делали на месте работников ТЦК? Правильно, спасая свою жизнь и "теплое место" сели бы в бусик и поехали вылавливать ети 100 человек по городу любыми способами!!!! Не судите их строго! Их работа вполне логична с учетам теперишней военной ситуации!
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18.03.2024 16:21 Ответить
Ага. Нє ми такіє, а жизнь такая. Так же само в 33-му точно такі ж, які рятували свою шкіру, ходили по сусідах та вигрібали останнє зерно. А в 37-му писали на своїх сусідів доноси та їх розстрілювали. Так, відморозки та покидьки завжди собі знайдуть виправдання. Нє віноватая я...
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18.03.2024 16:48 Ответить
хто б сумнівався щр чувак сам буде у всьому винний
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18.03.2024 16:47 Ответить
А може так воно є? А може не треба матюкати ТЦКашників у відповідь на прохання показати документи? А може не треба вумнічать, коли розмовляєш з людьми, які просто виконують свою роботу, причому дуже важливу роботу, бо якщо не буде поповнення в ЗСУ, то фронт розвалиться за 1-2 місяці
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18.03.2024 17:05 Ответить
ну якщо дурень, не поважаєш себе, не поважаєш Закон, то звісно "вумнічать" не треба. Тай й патетикою давити то зайве, у нас не кацапія щоб ***** патріотизмом прикривати
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18.03.2024 17:08 Ответить
Перевіряти документи мають право лише поліцейські. Тецекашникам ніхто такого права не давав.

перевіряти документи у громадян, які, наприклад, не вчиняють жодного правопорушення і не викликають обґрунтованих підозр лише за тією підставою, що це є людина чоловічої статі віком від 18-60 років, вже є незаконними заходами. І наказ Львівської військової адміністрації не може містити зобов'язання чоловіків надавати свої документи представникам ТЦК та СП лише на вимогу представників ТЦК СП без підстав, що визначені Постановою КМУ.
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18.03.2024 18:46 Ответить
Для початку - вони не мають права перевіряти документи. Все. Крапка.
Коли буде прийнятий новий закон з такими правами, тоді приходьте.
А поки це звичайний беспрєдєл, на який держава закриває очі.
То що вона хоче від громадян?

... важлива робота ... тцк ... криси звичайні
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19.03.2024 11:53 Ответить
з начебто "незаконним затриманням громадянина представниками Шевченківського РТЦК та СП у місті Львові" - а якими такими законами передбачене право затриманням громадянина представниками будь-якого РТЦК та СП?
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18.03.2024 17:11 Ответить
Істерикою ростролів і "супєрпатріотів задоволений! Ох як іх трусить, від одного страшного слова "мобілізація", не встигають із сортирів вилазить
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18.03.2024 17:45 Ответить
«Согласно приказу лицо не вьіполнило законньіх требований»? Якщо це було согласно пріказу, то чому його затримали?
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18.03.2024 18:15 Ответить
Саме про злочинні дії Львівського ТЦК залишу це тут, - коментар юриста.

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18.03.2024 18:41 Ответить
Альтернативи мобілізації не має. Заходи мають бути жорсткими. Хіба не видно що пуйло буде йти до кінця.За його планами України не має бути в т.ч. ніякого українського народу.Якщо ми впадемо .буде як казали римляни:горе переможеним.Те що було в 30-х роках минулого століття буде здаватись квіточками.
Чому жорсткими.Нещодавно завітав в один сільський магазин.Біля нього столик з лавочками.Там кілька пьяних молодиків розпивають спиртне,матюкуються. Побіжно я їх трохи знаю. У більшості ні сімї ні дітей.Я спитав, а чого ви не на війні,чого не йдете захищати Батьківщину. А вони мені пенсіонеру за віком: "А ви чого не в армії?
Яка користь із цих людей на гражданці у їх безцільному існуванні. "Грізне, нелюдське" ТЦК як про нього часто пишуть, їх не достає, вони чхать хотіли на повістки, умовляння і т.п.
В час коли за них гинуть кращі вони ведуть отакий спосіб життя. І таких магазинів,барів,кафе тисячі по країні.Оце резерв. Звичайно я за те щоб діти багатіїв ішли воювати захищати статки батьків нажитих непосильним трудом. Але поки ми дочекаємся що це станеться орки будуть уже тут, а багаті за кордоном. І шкуру зніматимуть з нас.
Тому всі на фронт, бо тих кого не розстріляють будуть мобілізовані в російську армію і при цьому ніхто не писне.
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18.03.2024 19:23 Ответить
Ти ще про бурятів забув написати. Давай щось новіше. Страшилки вже не мотивують.
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18.03.2024 21:47 Ответить
А чому ви тикаєте людині мало того що незнайомій,то іще і похилого віку Так поступають тільки малороси і кацапня.
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18.03.2024 22:09 Ответить
Альтернатива так собі. Що там бусик, що там бусик. Ви робите таку саму помилку, як зелена влада замість заохочувати, намагаєтесь тільки кнутом і погрозами, без пряника.
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18.03.2024 22:30 Ответить
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