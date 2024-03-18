Львовский ТЦК о насильственной "упаковке" волонтера во Львове: Он провоцировал конфликт, не уточнял военно-учетные данные и отказался пройти ВВК

Во Львовском ОТЦК уверяют, что мужчина, которого представители ТЦК силой затолкали в микроавтобус во Львове, сам спровоцировал конфликт и не обновил свои военно-учетные данные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

"Относительно инцидента с якобы "незаконным задержанием гражданина представителями Шевченковского РТЦК и СП в городе Львове". Сообщаем следующее: Согласно Приказу начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 года "О проверке документов" гражданское лицо не выполнило законных требований, не предъявило военно-учетные документы представителям ТЦК и СП. Данный гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выяснилось позже, данный гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. При смене места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время, как утверждают в ТЦК, он отказался от прохождения ВВК.

"Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья".

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Мы уважаем и благодарим каждого украинца, который поддерживает ВСУ и приближает нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", - говорят во Львовском ОТЦК.

Также акцентируется внимание, что все граждане, военнообязанные, должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП.

"Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи. По данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры. Также по результату будет проинформирована общественность", - резюмирует служба связей с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что работники Львовского ТЦК силой затолкали в микроавтобус волонтера, который печатал нужные изделия для ВСУ.