Львовский ТЦК о насильственной "упаковке" волонтера во Львове: Он провоцировал конфликт, не уточнял военно-учетные данные и отказался пройти ВВК
Во Львовском ОТЦК уверяют, что мужчина, которого представители ТЦК силой затолкали в микроавтобус во Львове, сам спровоцировал конфликт и не обновил свои военно-учетные данные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Львовского ОТЦК и СП.
"Относительно инцидента с якобы "незаконным задержанием гражданина представителями Шевченковского РТЦК и СП в городе Львове". Сообщаем следующее: Согласно Приказу начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 года "О проверке документов" гражданское лицо не выполнило законных требований, не предъявило военно-учетные документы представителям ТЦК и СП. Данный гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что выяснилось позже, данный гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. При смене места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время, как утверждают в ТЦК, он отказался от прохождения ВВК.
"Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья".
Мы уважаем и благодарим каждого украинца, который поддерживает ВСУ и приближает нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", - говорят во Львовском ОТЦК.
Также акцентируется внимание, что все граждане, военнообязанные, должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП.
"Призываем общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не бросать тень на сотрудников ТЦК, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи. По данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры. Также по результату будет проинформирована общественность", - резюмирует служба связей с общественностью Львовского ОТЦК и СП.
Ранее сообщалось, что работники Львовского ТЦК силой затолкали в микроавтобус волонтера, который печатал нужные изделия для ВСУ.
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Дійсно, відповіді з обох ТЦК ніби одна людина писала.
перевіряти документи у громадян, які, наприклад, не вчиняють жодного правопорушення і не викликають обґрунтованих підозр лише за тією підставою, що це є людина чоловічої статі віком від 18-60 років, вже є незаконними заходами. І наказ Львівської військової адміністрації не може містити зобов'язання чоловіків надавати свої документи представникам ТЦК та СП лише на вимогу представників ТЦК СП без підстав, що визначені Постановою КМУ.
Коли буде прийнятий новий закон з такими правами, тоді приходьте.
А поки це звичайний беспрєдєл, на який держава закриває очі.
То що вона хоче від громадян?
... важлива робота ... тцк ... криси звичайні
Чому жорсткими.Нещодавно завітав в один сільський магазин.Біля нього столик з лавочками.Там кілька пьяних молодиків розпивають спиртне,матюкуються. Побіжно я їх трохи знаю. У більшості ні сімї ні дітей.Я спитав, а чого ви не на війні,чого не йдете захищати Батьківщину. А вони мені пенсіонеру за віком: "А ви чого не в армії?
Яка користь із цих людей на гражданці у їх безцільному існуванні. "Грізне, нелюдське" ТЦК як про нього часто пишуть, їх не достає, вони чхать хотіли на повістки, умовляння і т.п.
В час коли за них гинуть кращі вони ведуть отакий спосіб життя. І таких магазинів,барів,кафе тисячі по країні.Оце резерв. Звичайно я за те щоб діти багатіїв ішли воювати захищати статки батьків нажитих непосильним трудом. Але поки ми дочекаємся що це станеться орки будуть уже тут, а багаті за кордоном. І шкуру зніматимуть з нас.
Тому всі на фронт, бо тих кого не розстріляють будуть мобілізовані в російську армію і при цьому ніхто не писне.