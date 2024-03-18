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Львівський ТЦК про насильне "пакування" волонтера у Львові: Він провокував конфлікт, не уточнював військово-облікові дані і відмовився пройти ВЛК

таран,кирило

У Львівському ОТЦК запевняють, що чоловік, якого представники ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус у Львові, сам спровокував конфлікт та не оновив свої військово-облікові дані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

"Стосовно інциденту з начебто "незаконним затриманням громадянина представниками Шевченківського РТЦК та СП у місті Львові". Повідомляємо наступне: Відповідно до Наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації №1 від 17 листопада 2023 року "Про перевірку документів" цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК та СП. Даний громадянин представників ТЦК провокував на конфлікт", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що чк з'ясувалося пізніше, даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас, як стверджують у ТЦК, він відмовився від проходження ВЛК.

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"Усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я.

Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас, це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України", - кажуть у Львівському ОТЦК.

Також акцентується увага, що усі громадяни, які є військовозобов’язаними мають оновити свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП.

"Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання. За даним фактом проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи. Також за результатом буде проінформована громадськість", - резюмує служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

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Раніше повідомлялося, що працівники Львівського ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус волонтера, який друкував потрібні вироби для ЗСУ

Автор: 

Львів (3091) ТЦК та СП (653)


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Топ коментарі
+56
ТЦК проходило повз, а він як почав бикувати ...
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18.03.2024 14:28 Відповісти
+49
Судячи з відео "провокування конфлікту" відбувалося секунд п'ять. Швидко розізлив. Може ТЦКашникам до психолога сходити?
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18.03.2024 14:30 Відповісти
+49
Не ліпіть горбатого.
З ТЦКшниками по-нормальному має бути поліція.
Якщо у особи немає документів - у відділок або візит додому, щоб з'ясувати особистість.
Якщо у особи є документи - повістка до ТЦК (повістки ці фотографують і відправляють у єдину БД; якщо людина не приходить до ТЦК, цим займається поліція, а не представники ТЦК особисто).
Все.
Тому, хто придумав бусіки, на лубянці медальку дали. За розробку механізму саботування мобілізаційного процесу ворога та налаштування народу проти армії.
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18.03.2024 14:34 Відповісти
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хочеш сказати,що українські захисники в окопах ,мають боронити Україну і її народ ,складаючи десятками тисяч своє життя за те, щоб хтось поза окопами , не виконував основного закону України,котрий відстоюють захисники України???
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18.03.2024 16:25 Відповісти
Під@рів ухилянтів треба саджати на 5-19 років, а якщо і умовний термін, то на укріпленнях....
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18.03.2024 15:49 Відповісти
Наліпили ярко... а як представники ТЦК визначили, що людина змінила місце проживання і аж 7 днів не ставала на облік за новим місцем проживання? Дайте вгадаю, напевно визначали по реєстрації? Так ось, місце проживання та місце реєстрації як кажуть в Одесі це дві великі різниці. Довести факт зміни місця проживання і не виконання вимоги звернутися до ТЦК протягом 7 днів може виключно суд на підставі відповідних дій поліції або іншого уповноваженого органу. Це момент перший. Друге, затримувати особу за порушення громадського порядку має право поліція, або якщо це загрожує життю, здоров'ю та майну інші особи, але є велике але в данному випадку... на відео видно, що громадянин абсолютно нікому і нічому не загрожував. І цікава тема з "провокував на конфлікт". Посадова особа апріорі не може бути справокована. Так визначено законодавством. Має поважно ставитися до громадян, дотримуватися етики спілкування у будь якому випадку. А так виходить, що на думку представників ТЦК провокацією може бути і колір очей, чи волосся... Якщо є вклад адмінправопорушення і у представників ТЦК є докази, так не питання, просто виконуйте норми закону. Складайте адмінматеріали, надсилайте їх із доказами в поліцію слідчому і далі по процедурі. А тут виходить метод і апричника і судді і ката. Коротше... наліпили в цій ситуації горбатого у сім поверхів.
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18.03.2024 15:54 Відповісти
І шо , всі вот дибіли і ьак і повірили, а відео - все монтаж????? На якій підставі силове затримання? На якій підставі силове ВЛК? На якій підставі одразу в бойову частину??? Шо ви бляха горбатого ліпите і на жалість давите, мол тцкашніки служили, а значить святі. Ну ви серйзно??? Зла не хватає. Доречі. Кому цікаво: як підкопірку відповідь на доведення до самогубства (а це криімнальний злочин) у Хустському ТЦК. Під копірку. А. Нє. Там ще таблєтки підкинули. Ноу-ха
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18.03.2024 16:13 Відповісти
Та наче в учєбку його відправили, а не одразу у бойову. Але від того не сильно легше, решта вказаного свавілля залишається.
Дійсно, відповіді з обох ТЦК ніби одна людина писала.
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18.03.2024 17:04 Відповісти
Ти бачив його на фото? Типовий очкарик-ботан. Та ще й хворий. Йому і три учебки не допоможуть. Вояка все одно з нього буде ніякий.
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18.03.2024 18:21 Відповісти
Все очень просто. Я Вам обьясню как работает ТЦК!. Слушайте схему: Вызывает сотрудников в начале месяца военком и говорит: мужики! Вот пришел план с Генштаба - мобилизировать 100 человек за две недели, етот план нужно выполнить вовремя, если Вы не наберете нужное количество людей, то мобилизируют Вас и пойдете на фронт сами.... А если выполните план, то и премию получите и на гражданке останетесь.......Идите работайте!!!!. Вот и все!!!! п.с. Чтобы Вы лично делали на месте работников ТЦК? Правильно, спасая свою жизнь и "теплое место" сели бы в бусик и поехали вылавливать ети 100 человек по городу любыми способами!!!! Не судите их строго! Их работа вполне логична с учетам теперишней военной ситуации!
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18.03.2024 16:21 Відповісти
Ага. Нє ми такіє, а жизнь такая. Так же само в 33-му точно такі ж, які рятували свою шкіру, ходили по сусідах та вигрібали останнє зерно. А в 37-му писали на своїх сусідів доноси та їх розстрілювали. Так, відморозки та покидьки завжди собі знайдуть виправдання. Нє віноватая я...
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18.03.2024 16:48 Відповісти
хто б сумнівався щр чувак сам буде у всьому винний
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18.03.2024 16:47 Відповісти
А може так воно є? А може не треба матюкати ТЦКашників у відповідь на прохання показати документи? А може не треба вумнічать, коли розмовляєш з людьми, які просто виконують свою роботу, причому дуже важливу роботу, бо якщо не буде поповнення в ЗСУ, то фронт розвалиться за 1-2 місяці
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18.03.2024 17:05 Відповісти
ну якщо дурень, не поважаєш себе, не поважаєш Закон, то звісно "вумнічать" не треба. Тай й патетикою давити то зайве, у нас не кацапія щоб ***** патріотизмом прикривати
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18.03.2024 17:08 Відповісти
Перевіряти документи мають право лише поліцейські. Тецекашникам ніхто такого права не давав.

перевіряти документи у громадян, які, наприклад, не вчиняють жодного правопорушення і не викликають обґрунтованих підозр лише за тією підставою, що це є людина чоловічої статі віком від 18-60 років, вже є незаконними заходами. І наказ Львівської військової адміністрації не може містити зобов'язання чоловіків надавати свої документи представникам ТЦК та СП лише на вимогу представників ТЦК СП без підстав, що визначені Постановою КМУ.
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18.03.2024 18:46 Відповісти
Для початку - вони не мають права перевіряти документи. Все. Крапка.
Коли буде прийнятий новий закон з такими правами, тоді приходьте.
А поки це звичайний беспрєдєл, на який держава закриває очі.
То що вона хоче від громадян?

... важлива робота ... тцк ... криси звичайні
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19.03.2024 11:53 Відповісти
з начебто "незаконним затриманням громадянина представниками Шевченківського РТЦК та СП у місті Львові" - а якими такими законами передбачене право затриманням громадянина представниками будь-якого РТЦК та СП?
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18.03.2024 17:11 Відповісти
Істерикою ростролів і "супєрпатріотів задоволений! Ох як іх трусить, від одного страшного слова "мобілізація", не встигають із сортирів вилазить
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18.03.2024 17:45 Відповісти
«Согласно приказу лицо не вьіполнило законньіх требований»? Якщо це було согласно пріказу, то чому його затримали?
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18.03.2024 18:15 Відповісти
Саме про злочинні дії Львівського ТЦК залишу це тут, - коментар юриста.

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18.03.2024 18:41 Відповісти
Альтернативи мобілізації не має. Заходи мають бути жорсткими. Хіба не видно що пуйло буде йти до кінця.За його планами України не має бути в т.ч. ніякого українського народу.Якщо ми впадемо .буде як казали римляни:горе переможеним.Те що було в 30-х роках минулого століття буде здаватись квіточками.
Чому жорсткими.Нещодавно завітав в один сільський магазин.Біля нього столик з лавочками.Там кілька пьяних молодиків розпивають спиртне,матюкуються. Побіжно я їх трохи знаю. У більшості ні сімї ні дітей.Я спитав, а чого ви не на війні,чого не йдете захищати Батьківщину. А вони мені пенсіонеру за віком: "А ви чого не в армії?
Яка користь із цих людей на гражданці у їх безцільному існуванні. "Грізне, нелюдське" ТЦК як про нього часто пишуть, їх не достає, вони чхать хотіли на повістки, умовляння і т.п.
В час коли за них гинуть кращі вони ведуть отакий спосіб життя. І таких магазинів,барів,кафе тисячі по країні.Оце резерв. Звичайно я за те щоб діти багатіїв ішли воювати захищати статки батьків нажитих непосильним трудом. Але поки ми дочекаємся що це станеться орки будуть уже тут, а багаті за кордоном. І шкуру зніматимуть з нас.
Тому всі на фронт, бо тих кого не розстріляють будуть мобілізовані в російську армію і при цьому ніхто не писне.
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18.03.2024 19:23 Відповісти
Ти ще про бурятів забув написати. Давай щось новіше. Страшилки вже не мотивують.
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18.03.2024 21:47 Відповісти
А чому ви тикаєте людині мало того що незнайомій,то іще і похилого віку Так поступають тільки малороси і кацапня.
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18.03.2024 22:09 Відповісти
Альтернатива так собі. Що там бусик, що там бусик. Ви робите таку саму помилку, як зелена влада замість заохочувати, намагаєтесь тільки кнутом і погрозами, без пряника.
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18.03.2024 22:30 Відповісти
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