Львівський ТЦК про насильне "пакування" волонтера у Львові: Він провокував конфлікт, не уточнював військово-облікові дані і відмовився пройти ВЛК

У Львівському ОТЦК запевняють, що чоловік, якого представники ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус у Львові, сам спровокував конфлікт та не оновив свої військово-облікові дані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

"Стосовно інциденту з начебто "незаконним затриманням громадянина представниками Шевченківського РТЦК та СП у місті Львові". Повідомляємо наступне: Відповідно до Наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації №1 від 17 листопада 2023 року "Про перевірку документів" цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК та СП. Даний громадянин представників ТЦК провокував на конфлікт", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що чк з'ясувалося пізніше, даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас, як стверджують у ТЦК, він відмовився від проходження ВЛК.

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"Усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я.

Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас, це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України", - кажуть у Львівському ОТЦК.

Також акцентується увага, що усі громадяни, які є військовозобов’язаними мають оновити свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП.

"Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання. За даним фактом проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи. Також за результатом буде проінформована громадськість", - резюмує служба зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

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Раніше повідомлялося, що працівники Львівського ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус волонтера, який друкував потрібні вироби для ЗСУ