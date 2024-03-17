Лубінець про силове затримання працівниками ТЦК волонтера у Львові: Побиття, погрози та залякування призовників є неприпустимими

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на затримання у Львові представниками ТЦК місцевого волонтера Кирила Тарана. Омбудсмен заявив, що обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Лубінця.

За даними омбудсмена, інформацію про інцидент, що стався в ніч проти 16 березня, разом з відео оприлюднила в соцмережі дружина Тарана.

За її словами, представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до мінібуса. Повістки при цьому не вручали. Згодом чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Кирила каже, що під ранок вже був готовий наказ про її чоловіка і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скандал у Закарпатському ТЦК: чоловік нібито намагався вкоротити собі віку. Дівчина потерпілого каже, що його сильно били (оновлено). ВIДЕО

"На ситуацію миттєво відреагував мій Представник у Львівській області Тарас Подвірний. Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", - зазначив Лубінець.

Також, зауважив він, по цій справі відбулась нарада з обласним ТЦК, на якій вони спільно вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Тарану.

"Водночас начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності", - додав Лубінець.

Він наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування - це неприпустимо, так не має бути в демократичному суспільстві.

"Звертаюсь до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК", - резюмував омбудсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Люди у військовій формі запихають у мікроавтобус двох чоловіків у цивільному одязі: "Люди, наберіть поліцію!". ВIДЕО