Лубінець про силове затримання працівниками ТЦК волонтера у Львові: Побиття, погрози та залякування призовників є неприпустимими
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на затримання у Львові представниками ТЦК місцевого волонтера Кирила Тарана. Омбудсмен заявив, що обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Лубінця.
За даними омбудсмена, інформацію про інцидент, що стався в ніч проти 16 березня, разом з відео оприлюднила в соцмережі дружина Тарана.
За її словами, представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до мінібуса. Повістки при цьому не вручали. Згодом чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Кирила каже, що під ранок вже був готовий наказ про її чоловіка і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне.
"На ситуацію миттєво відреагував мій Представник у Львівській області Тарас Подвірний. Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", - зазначив Лубінець.
Також, зауважив він, по цій справі відбулась нарада з обласним ТЦК, на якій вони спільно вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Тарану.
"Водночас начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності", - додав Лубінець.
Він наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування - це неприпустимо, так не має бути в демократичному суспільстві.
"Звертаюсь до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК", - резюмував омбудсмен.
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в казці ідіоти зрозуміли, що король голий.
Але в реальному житті ідіоти залишаються ідіотами до кінця..
Брехливий совок.
Тобто якщо якісь хлопці вночі приїдуть до ТЦКашніка додуму, виведуть його, вломлять йому і викинуть під утро десь на смітнику то їм нічого не буде?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
Він істерично відмовляється від допомоги союзників: "У нас ще багато вкраїнчиків!"
щоб народ боявся і не довіряв армії
1. вони убезпечують себе від майбутньої взаємодії армії і народу у випадку протестів проти зелі і його недокоманди, у випадку зради або просто злочинної діяльності, яка не припиняється і зараз
2. тримають рейтинг , щоб більше не було повторення як із Залужним
Отака муйня ******* - захисники ТЦК.
Посадили?
Нагадую другий закон Ньютона: сила дії дорівнює силі протидії.
Бикуєш, ухиляєшся - отримай в барабан.
щоб перевірити Ньютона в дії
Хай зацікавлені особи приходять, як до того декілька разів.