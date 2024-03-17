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Лубінець про силове затримання працівниками ТЦК волонтера у Львові: Побиття, погрози та залякування призовників є неприпустимими

дмитро,лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на затримання у Львові представниками ТЦК місцевого волонтера Кирила Тарана. Омбудсмен заявив, що обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Лубінця.

За даними омбудсмена,  інформацію про інцидент, що стався в ніч проти 16 березня, разом з відео оприлюднила в соцмережі дружина Тарана.

За її словами, представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до мінібуса. Повістки при цьому не вручали. Згодом чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Кирила каже, що під ранок вже був готовий наказ про її чоловіка і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне.

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"На ситуацію миттєво відреагував мій Представник у Львівській області Тарас Подвірний. Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", - зазначив Лубінець.

Також, зауважив він, по цій справі відбулась нарада з обласним ТЦК, на якій вони спільно вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Тарану.

"Водночас начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності", - додав Лубінець.

Він наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування - це неприпустимо, так не має бути в демократичному суспільстві.

"Звертаюсь до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК", - резюмував омбудсмен.

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Автор: 

Львів (3091) мобілізація (3116) Лубінець Дмитро (616) ТЦК та СП (653)


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Топ коментарі
+62
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17.03.2024 19:03 Відповісти
+34
Викрадення, незаконне позбавлення волі. Це вже не обговорюється взагалі.
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17.03.2024 19:03 Відповісти
+26
То може досить просто тріпатися! А конкретно прописати правила вручення повісток, а за порушення карати! Бо це вже свавілля яке перевіряє на міцність суспільство-а потім будуть верещати про ''іпсо'', та майдан-3
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17.03.2024 19:07 Відповісти
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Всі ці диванні нафронтовики, це здебільшого пенсіонери в проперджених штанах та смердючих капцях або сорокарічні пенсіонери, які є вірними прихильниками жуковських методів і що найголовніше, якби кацапи захопили ті міста де вони живуть - вони б вже на "язикє" писали, як треба гнати на фронт всіх підряд проти "загнівающєва запада".
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17.03.2024 20:37 Відповісти
Ти з зєльоної ботні, раз тільки вчора тут зареєструвався?
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17.03.2024 21:18 Відповісти
Одне говорять, друге думають, третє роблять...

в казці ідіоти зрозуміли, що король голий.

Але в реальному житті ідіоти залишаються ідіотами до кінця..
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17.03.2024 19:23 Відповісти
Якби люди бачили, що злочинці у формі дійсно покарані - то б і не було б проблем таких з мобілізацією. Але зрозуміло що працівники Тцк Брешуть, Лубінець бреше - і нічого не зміниться.
Брехливий совок.
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17.03.2024 19:28 Відповісти
Побиття? Залякування? Там ВИКРАДЕННЯ людини було. Ніхто не помітив цього?
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17.03.2024 19:29 Відповісти
Державний рекет узаконений ермаковсько татровською мафію а Ви думаєте чого закон про мобілізацію ніяк з міста не здвинеться бабло який там захист держави ця гідра корупції просто нас знищує ми вже почали власною кров'ю вмиватися закони на паузі кримінальні в дії
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17.03.2024 19:30 Відповісти
"Порушення.." Зовсім за дебілів народ тримають. Тобто можно викрасти будь-яку людину, наваляти їй звіздюлей, зробити службовий підлог і підробку документів і за це тільки буде службове розслідування... А потім винесуть догану і то не факт
Тобто якщо якісь хлопці вночі приїдуть до ТЦКашніка додуму, виведуть його, вломлять йому і викинуть під утро десь на смітнику то їм нічого не буде?
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17.03.2024 19:31 Відповісти
Якого там Лубінець робить? Нема чим зайнятись? Там повинні працювати слідчі. Бандити повинні бути заарештовані і відбуватись слідство.
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17.03.2024 19:35 Відповісти
Правильно- весь склад ТЦК по всій Україні терміново заарештувати і кинути на мінні поля. Розвелось цих ТЦК, нема як до шашликів добратися. А ми до армії непризначені. Нехай ті що вже пішли там і сидять.
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17.03.2024 19:42 Відповісти
Закон - чув таке? Якщо не буде працювати закон - тцкашники будуть відловлювати людей а ті в свою чергу будуть відловлювати тцкашників. Дуже всім допоможе боротись з ордою.
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17.03.2024 19:45 Відповісти
Немає ніякого закону,чув? Півроку вже Зеленьський його не приймає, якщо ти не знав. А по діючомуу закону- не існує у військоматів НІЯКИХ ПРАВ ПРОВОДИТИ МОБІЛІЗАЦІЮ. От і викидують повістки на очах , і в очі сміються солдатам, що у більшості із праненнями списані до ТЦК. А на фронті хтось в цей час місяцями в окопах сидить. Так що правильно ти пишеш - нема закону, а війна чомусь є і ухилянтів і биків 90 відсотків такж є.
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17.03.2024 19:51 Відповісти
Якщо комусь щось не подобається - є представники суспільства в Раді. Змінюйте суспільний договір, ініціюйте зміни. А до поки виконуйте той закон який є.
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17.03.2024 19:59 Відповісти
Ти зрозумів- немає закону. Є війна.
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17.03.2024 20:00 Відповісти
Ну тоді кожен сам собі закон.
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17.03.2024 20:02 Відповісти
Нехай так.
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17.03.2024 20:14 Відповісти
Немає війни (навіть стану війни немає) - є закон! Ти зрозумів?
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17.03.2024 21:20 Відповісти
Протверезієш, спробуй написати щось знову.
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17.03.2024 21:33 Відповісти
Вася, де тут закон побачив, його тут нема.
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18.03.2024 00:56 Відповісти
Якраз одна з проблем полягає в тому, що більшість в ТЦК й досі складають не переведені туди після поранень бійці, а цілком здорові бугаї, які таким чином від фронту ховаються. Тому й відношення до них відповідне.
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17.03.2024 20:23 Відповісти
Не знаю як у вас, а у Києві 90 відсотків офіцерського складу поранені після фронту.
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17.03.2024 20:27 Відповісти
У тебе мабуть знайомі у ТЦК працюють?) Якось ти дивно все про їх знаєшь?...
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17.03.2024 20:44 Відповісти
Можу тебе познайомити, я ходив, і тебе одведу, ти ж хотів отримати непридатність по дурці?
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17.03.2024 20:56 Відповісти
Як же немає? А це тоді що?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
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17.03.2024 20:38 Відповісти
З нового року Зеленьський ігнорує прийняття нового закону про мобілізацію. А у діючому у військових НІЯКИХ ПРАВ МОБІЛІЗОВУВАТИ ГРОМАДЯТЬ НЕМАЄ. А люди у ЗСУ порібні, тому що некомплект хронічний і люди виснажені. І оскільки влада самоусунулася від проблеми "нехай віськові як хочуть, так і викручуються"стаються ті незаконні затримання
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17.03.2024 20:58 Відповісти
Якщо правоохоронні органи та Феміда ненаведуть порядок, ТЦКашників будуть відстрілювати як скажених собак.
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17.03.2024 19:36 Відповісти
А ти зараз де, в Польщі?
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17.03.2024 19:46 Відповісти
Звісно, адже загально відомий факт, що чим далі ці "патріоти" від України тим більше вереску, що воювати мають всі. Ночами не сплять в ЄС, США та Канаді переймаючись мобілізацією в Україні, а дехто навіть раз на місяць кидає $20 в скриньку для пожертв на ЗСУ.
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17.03.2024 21:35 Відповісти
Тебе вже обісцяли )
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17.03.2024 19:47 Відповісти
Не пий пиво! Заважає роботі мозку. Якщо є, чому заважати.
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17.03.2024 20:27 Відповісти
Ти кому тут вказівки роздаєш? Сядь і не борзєй.
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18.03.2024 00:59 Відповісти
битися! вчиться битися на вулиці! я не розумію, як двоє, можуть запихати одного. навіть троє. вчепіться в горлянку. давіть очі але не здавайтеся. це краще, ніж потім, ваша дружина, буде шукати вас по моргах.
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17.03.2024 19:42 Відповісти
Лубінець, якщо зґвалтують твою дочку то ти приїдь до ґвалтівників та розкажи їм про права людини, які вони порушили та скажи що так не можна. На тому і все.
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17.03.2024 19:42 Відповісти
Верховний головнокомандувач не хоче подібне коментувати.
Він істерично відмовляється від допомоги союзників: "У нас ще багато вкраїнчиків!"
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17.03.2024 19:45 Відповісти
Ішака, тупорилого ішака виводьте на арену! Це чмо у нас рахується і верховним, і гарантом Конституції. Може ця гнида у сьогоднішому відосіку хоче щось прокукурікати на цю тему.
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17.03.2024 19:50 Відповісти
Ні в цьому житті.
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17.03.2024 20:46 Відповісти
И зачем было годами "дуть в уши"ересь про про НАТОвские стандарты если все равно в Украине готовят "армию КИРЗАЧЕЙ".Посмотрел материал про учебные центры в Украине и понял.С таких "учебок" может получится только АРМИЯ КИРЗАЧЕЙ а не профессиональное войско.Наберут разный сброд и катают по стране в надежде приткнуть в какую нить часть военную.Вот и все "стандарты НАТО"
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17.03.2024 19:59 Відповісти
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17.03.2024 20:00 Відповісти
Винні вже у тюрмі? Або їм висловили пошану та нагородили?
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17.03.2024 20:02 Відповісти
Лишат премии за сегодня, отправят переловить другого, у которого не к кому обратиться за помощью.
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17.03.2024 21:56 Відповісти
думаю це робиться свідомо на замовлення з опи
щоб народ боявся і не довіряв армії
1. вони убезпечують себе від майбутньої взаємодії армії і народу у випадку протестів проти зелі і його недокоманди, у випадку зради або просто злочинної діяльності, яка не припиняється і зараз
2. тримають рейтинг , щоб більше не було повторення як із Залужним
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17.03.2024 20:17 Відповісти
3) Готуються до заморозки конфлікту.
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17.03.2024 20:47 Відповісти
Яка влада така і ТЦК і їм подібні нічого притворятись. Голосували по приколу-от і отримуємо по приколу!!!
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17.03.2024 20:31 Відповісти
Кримінальну справу на злодіїв відкрили?! 2 Авто конфіскували,опечатали? Слідчі працюють?
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17.03.2024 20:35 Відповісти
Коротше кажучи -хлопця якого запакували і побили (ЦЕ ТОВАРИШ ЗНАЙОМОГО) - він АТОШНИК , МАВ СТАТУС УБД "координатор "армії дронів " , мав відстрочку - без будь якого проходження влк запакували побили і впдправли на полігон.

Отака муйня ******* - захисники ТЦК.
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17.03.2024 20:38 Відповісти
значить було замовлення на нього
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18.03.2024 05:46 Відповісти
Голосували по приколу от і отримуйте по приколу!!!
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17.03.2024 20:38 Відповісти
Найбільше вражає те з яким "лютим ентузіазмом" люди з військовою підготовкою ловлять цивільних в тилу для того щоб цивільні виконували роботу військових з захисту України від агресора на війні до якої військові ніби то готувались все своє професійне життя.
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17.03.2024 20:40 Відповісти
Вони готувалися отримувати державні пенсії та пільги - а воювати - хай цивільні воюють в них же лампасів і личок не має...
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17.03.2024 20:41 Відповісти
З першою частиною згоден, але коти не заслуговують на те, аби їх порівнювали з такими негідниками. Таргани та пацюки є більш наближеними кандидатурами в цьому плані.
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17.03.2024 21:08 Відповісти
Ваша правда
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17.03.2024 21:11 Відповісти
Не лише військових, в Україні є багато інших силовиків протиправно звільнених фсбшною ВР від мобілізації
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18.03.2024 09:46 Відповісти
ВР не феесбешна. ВР "зелено-дегенеративна".
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18.03.2024 09:49 Відповісти
А партія зелених виродків теж не фсбшна?)
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18.03.2024 10:29 Відповісти
Ні. Можливо агенти фсб серед них є, але основна "зелена маса" просто безнадійно дурна.
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18.03.2024 10:49 Відповісти
складывается впечатление, что под видом ТЦК, в Украине действует широкая и устойчивая сеть вражеской агегтуры, ставящая целью вызвать негативную реакцию населения и срыв процессов мобилизации
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17.03.2024 20:47 Відповісти
Нет, в ТЦК просто пролезли местные криминальные элементы.
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17.03.2024 21:25 Відповісти
И мусора времен Яныка люстрированные. Легко вычисляются по наглой роже и быдляцкому поведению.
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18.03.2024 00:44 Відповісти
Там ціла система вибудувана, яка бере початок з кримінальної, несправедливої мобілізації виключно цивільних, але не силовиків, відсутністю належних адекватних: підготовки, екіпірування, озброєння, ***********, організації бойових завдань, командування на фронті, що завершується невиправданою загибеллю особового складу без жодної відповідальності винних, забезпечення тих, кому вдалося вижити.
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18.03.2024 09:56 Відповісти
Знову бачу " буде розслідування" а попередні розслідування річної давнини, чим скінчилися?
Посадили?
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17.03.2024 21:03 Відповісти
Лубинець погано вчив фізику у школі.
Нагадую другий закон Ньютона: сила дії дорівнює силі протидії.
Бикуєш, ухиляєшся - отримай в барабан.
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17.03.2024 21:39 Відповісти
нехай оприлюднить імена та адреси працівників ТЦК
щоб перевірити Ньютона в дії
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17.03.2024 22:04 Відповісти
В барабан дає держава, а не працівники ТЦК. У держави адреса цілком відома - м. Київ, Грушевського 5, м. Київ, Грушевського 12/2, м. Київ, вул. Банкова 11.
Хай зацікавлені особи приходять, як до того декілька разів.
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18.03.2024 06:05 Відповісти
🦌
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17.03.2024 22:44 Відповісти
ЛУБІНЦЯ НА ФРОНТ,а на його місце або жінку,або інваліда --фронтовика!
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17.03.2024 23:18 Відповісти
Коли почнуть дубками гоняти працівників ТЦК по вулиці, ніхто особливо жалкувати не буде....
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17.03.2024 23:20 Відповісти
Чому не відкрита кримінальна справа за фактом порушення законів тцкашниками7
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17.03.2024 23:23 Відповісти
А шо це, хде все 45-летние мусора- пенсионеры- нафронтники ? Почему не подлизывают ТЦКунам как обычно ? Неудобная тема ?
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18.03.2024 00:41 Відповісти
таких працівників тцк варто відвозити на прогулянку до лісу
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18.03.2024 01:40 Відповісти
там пятеро героїчно навалились на одного і якого хріна ті уй*бища носять військову форму цим вони очорняють справжніх військових які воюють
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18.03.2024 02:41 Відповісти
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