Закарпатський ТЦК про спробу самогубства військовозобов’язаного: Чоловіка не били, він перебував у істеричному стані, рани міг заподіяти собі сам з метою симуляції

Закарпатський ОТЦК та СП офіційно запевнив, що до військовозобов’язаного Євгенія Хабарова фізичну силу працівники ТЦК не застосовували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Закарпатського ОТЦК та СП.

"Щодо інциденту з громадянином Хабаровим Євгенієм Володимировичем, 1996 р.н. (реєстрація м. Харків), що стався в приміщенні Хустського РТЦК 14.03.2024 року, повідомляємо наступне: співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано 13.03.2024 р. при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Під час проведення ВЛК, громадянин Хабаров Є.В. повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до РТЦК у м. Хуст для проведення ВЛК", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно.

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"Між 3 год. 10 хв. та 3 год. 30 хв. 14.03.2024 р. громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові.

Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду", - йдеться далі.

У обласному ТЦК також стверджують, що медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10.

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"Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції.

Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які гідно виконують поставлені завдання", - резюмували у Закарпатському ОТЦК та СП.

Раніше у пресслужбі Закарпатського територіального центру комплектування заявили, що чоловік намагався вкоротити собі віку під час перебування у Закарпатському ТЦК. Водночас дівчина потерпілого на своїй сторінці у Instagram звинуватила ТЦК у "масовому порушенні законів та прав людини".