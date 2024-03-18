Закарпатський ТЦК про спробу самогубства військовозобов’язаного: Чоловіка не били, він перебував у істеричному стані, рани міг заподіяти собі сам з метою симуляції
Закарпатський ОТЦК та СП офіційно запевнив, що до військовозобов’язаного Євгенія Хабарова фізичну силу працівники ТЦК не застосовували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Закарпатського ОТЦК та СП.
"Щодо інциденту з громадянином Хабаровим Євгенієм Володимировичем, 1996 р.н. (реєстрація м. Харків), що стався в приміщенні Хустського РТЦК 14.03.2024 року, повідомляємо наступне: співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано 13.03.2024 р. при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Під час проведення ВЛК, громадянин Хабаров Є.В. повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до РТЦК у м. Хуст для проведення ВЛК", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно.
"Між 3 год. 10 хв. та 3 год. 30 хв. 14.03.2024 р. громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові.
Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду", - йдеться далі.
У обласному ТЦК також стверджують, що медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10.
"Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції.
Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які гідно виконують поставлені завдання", - резюмували у Закарпатському ОТЦК та СП.
Раніше у пресслужбі Закарпатського територіального центру комплектування заявили, що чоловік намагався вкоротити собі віку під час перебування у Закарпатському ТЦК. Водночас дівчина потерпілого на своїй сторінці у Instagram звинуватила ТЦК у "масовому порушенні законів та прав людини".
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Ну і так, зараз хлоп у лікарні. Що заважає аналіз на наркоту взяти?
Крім того: згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. Тепер питання: чи встановили під час ВЛК наявність у нього психічного захворювання, з яким можуть визнати непридатним чи обмежено придатним?
При відсутності західної допомоги та переваги орків в авіації, артилерії і дронах у нас будуть втрати і ці втрати треба поповняти....
Тому хочу почути який вихід ви пропонуєте?
Чому всі завжди хочуть когось іншого відправити воювати??? чи то диванні патріоти що поховались за відсрочками чи ухилянти... Чим інші люди гірші за вас... чи вони другого сорту чи як??
Я б в першу чергу відправив тих хто за корупціонерів голосував всі роки незалежності... які розвалили і розікрали армію але у нас таємниця голосування і багато хто уже відхрещіється від свого вибору...
Тільки через неготовність нас до війни орки напали... тому що розраховували на легку здобич...
А щодо підготовки поліції до обстрілів, дронів і авіабомб я б поспорив... нічим вони не краще підготовлені до дистанційної війни...
А воно ось як. Написали що сам в трусах наркоту зберігав і не ділився з співробітникам тецека.
А якщо ж на цьому шляху він зустрінеться з труднощами то товаріші по службі допоможуть труднощі подолати повторним сеансом терапії.
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***** так само себе заспокоював, - тіпа, "стану на деякий час діктатором-підором-гандоном-убивцею", а потім знову повернуся до нормального людського почування.
Нє, - не вийде. Одноразових підорів не буває. Назад дарогі нєт!
дивно, чому люди не йдуть до тцк?
Пацан "ухилянт"?
А Щаоужный и его еач.штаба- чудесным образом оба превратились в инвалидов - не ухилянты?!
13 числа за словами ТЦКшників вони доправили громадянина у приміщення РТЦК. 14 числа він спробував вскритись. Пів дня (або і більше) маринували людину "в істеричному страні" і не додумались викликати швидку чи поліцію?
Виходить одне з двух:
- ТЦКашніки не помітили жодних ознак істерії і відповідно їх і не було і те шо розказують зараз це брехня
- ТЦКашніки помітили шо людина в адекваті, але вирішили не приймати мір ну бо для чого?
Шо із цього краще я навіть і не знаю. Але можу сказати що сволота навіть відбрехатись номально не може.
Ну все, у чувака психопатична астеніях, ну то чого ви його затримали?
Дай психопату зброю і що буде далі?
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ТЦК у офіційному документі здали колег-прикордонників у вчиненні ними злочину. Прикордонники після затримання порушників кордону мають викликати поліцію, і передати їй цих людей. Поліція повинна скласти акт про адміністративне порушення і відпустити цих громадян після ознайомлення їх з цим актом. Після цього цей акт від поліції спрямовується до суду, який накладає штраф на порушників. І де тут в цій процедурі ви бачите ТЦК? Цілковите свавілля і бєспрєдєл!