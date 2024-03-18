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Закарпатський ТЦК про спробу самогубства військовозобов’язаного: Чоловіка не били, він перебував у істеричному стані, рани міг заподіяти собі сам з метою симуляції

тцк

Закарпатський ОТЦК та СП офіційно запевнив, що до військовозобов’язаного Євгенія Хабарова фізичну силу працівники ТЦК не застосовували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Закарпатського ОТЦК та СП.

"Щодо інциденту з громадянином Хабаровим Євгенієм Володимировичем, 1996 р.н. (реєстрація м. Харків), що стався в приміщенні Хустського РТЦК 14.03.2024 року, повідомляємо наступне: співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано 13.03.2024 р. при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних. Під час проведення ВЛК, громадянин Хабаров Є.В. повідомив, що не довіряє цій військово-лікарській комісії, і його було переведено до РТЦК у м. Хуст для проведення ВЛК", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно.

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"Між 3 год. 10 хв. та 3 год. 30 хв. 14.03.2024 р. громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові.

Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду", - йдеться далі.

У обласному ТЦК також стверджують, що медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10.

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"Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції.

Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які гідно виконують поставлені завдання", - резюмували у Закарпатському ОТЦК та СП.

Раніше у пресслужбі Закарпатського територіального центру комплектування заявили, що чоловік намагався вкоротити собі віку під час перебування у Закарпатському ТЦК. Водночас дівчина потерпілого на своїй сторінці у Instagram звинуватила ТЦК у "масовому порушенні законів та прав людини". 

тцк

Автор: 

ТЦК та СП (653) Закарпатська область (2076)


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Топ коментарі
+40
3,14дарасы, врут и не стесняются
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18.03.2024 12:13 Відповісти
+33
Не повезло ТКЦ з громадкістю - кругом одні 3,14дараси і лише в тцк Дартаньяни ..
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18.03.2024 12:16 Відповісти
+22
А якщо серйозно - саме така відкрита брехня - це плювання людям у обличчя ,замість визнання своїх помилок приведе до того , Що в армії зявиться дуже багато людей ,які навчаться володіти зброєю і вбивати . І коли вони повернуться з фронту -питання ,що вони будуть робити ,коли зустрінуть цих тккашників вдома ...
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18.03.2024 12:22 Відповісти
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іншої відповіді я і не очікував
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18.03.2024 12:35 Відповісти
Хтось очікував чогось іншого😏
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18.03.2024 12:35 Відповісти
Якщо його в ТЦК підозрюють у вживанні наркотичних речовин, то чому не вказали це у ВЛК? І так, наркоманів взагалі-то не мобілізують.
Ну і так, зараз хлоп у лікарні. Що заважає аналіз на наркоту взяти?

Крім того: згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату "Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. Тепер питання: чи встановили під час ВЛК наявність у нього психічного захворювання, з яким можуть визнати непридатним чи обмежено придатним?
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18.03.2024 12:35 Відповісти
піде в окрему "Псіхо-штурмову" бригаду "Гідазепам"

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18.03.2024 13:38 Відповісти
Так писали же ,ВЛК не було...Просто штампа поставили і все.
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18.03.2024 17:20 Відповісти
якщо тцк продовжать діяти в такому ж дусі, Україна розвалиться сама по собі
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18.03.2024 12:37 Відповісти
Ок я їх не захищаю, тому що ці випадки транслюються на заході і є чинником скорочення нам допомоги.... але який вихід ви пропонуєте... люди добровільно не йдуть у військо.. вже ніхто в тилу не хоче воювати... поховались за відсрочками, трьома дітьми та липовими звільненнями...

При відсутності західної допомоги та переваги орків в авіації, артилерії і дронах у нас будуть втрати і ці втрати треба поповняти....

Тому хочу почути який вихід ви пропонуєте?
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18.03.2024 12:43 Відповісти
Поки діти можновладців не будуть в окопах на рівні з роботягами, не буде з того нічого. Чому одні жирують, а інші повинні помирати за них.
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18.03.2024 13:15 Відповісти
Ну відправлять їх типу в окопи як було під час ато... пороблять селфі, отримають убд і все що ви отримаєте з того що вони підуть...
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18.03.2024 13:44 Відповісти
я не знаю. Але від своїх з фронту знаю, що такі перелякані дуже рідко стають нормальними солдатами а ще рідше справжніми героями, а частіше стають просто трупами в перші ж дні на передку. Ну половимо усіх, за пару днів вони загинуть - просто математично можна вирахувати, скільки днів треба на ліквідацію усього непридатного до війська чоловічого населення. І шо? Може не в армію їхбрати, а в поліцію для підтримання порядку в мирних містах - а поліціянтів на фронт? Як мінімум пару років в поліції краща підготовка до війни ніж вояка від торгового прилавка
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18.03.2024 13:44 Відповісти
Поліція також не хоче воювати... хто хотів уже давно добровільно пішов ... максимум їх на блок пости ставлять....... у поліції також немає підготовки для війни... чим вони гірші за інших...

Чому всі завжди хочуть когось іншого відправити воювати??? чи то диванні патріоти що поховались за відсрочками чи ухилянти... Чим інші люди гірші за вас... чи вони другого сорту чи як??

Я б в першу чергу відправив тих хто за корупціонерів голосував всі роки незалежності... які розвалили і розікрали армію але у нас таємниця голосування і багато хто уже відхрещіється від свого вибору...

Тільки через неготовність нас до війни орки напали... тому що розраховували на легку здобич...
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18.03.2024 13:58 Відповісти
я нікого не хочу відправляти воювати. Я тільки стверджую, що поліціянти краще підготовлені до війни ніж хлопці, які нікому ніколи щелбана не дали.
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18.03.2024 14:03 Відповісти
Ви маєте зрозуміти що більшість населення хоче війни поки орки не здадуться... але є дилема більшість з них не хоче самому воювати... тому вони хочуть відправити когось замість себе... хто по їх думці не важливий для держави... тому треба з цим змиритись...

А щодо підготовки поліції до обстрілів, дронів і авіабомб я б поспорив... нічим вони не краще підготовлені до дистанційної війни...
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18.03.2024 14:47 Відповісти
Нажаль, без допомоги Заходу в ***********, ми не переможемо, якщо США пакет не приме до виборів, ми не переможемо. Якщо Трамп прийде, теж не переможемо. Треба було ********** робити з 2019, а не шашлики. Зараз від нас мало, що залежить. Україна майже втратила суб'єктність...нажаль...
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18.03.2024 17:22 Відповісти
За 2 роки після початку повномасштабного вторгнення вже можна було налагодити хоч виробництво якихось ***********. А складається враження що нічого не робилось, а надіятись на поставки з за кордону. З перших днів потрібно було ввести військовий стан, всю економіку перевести на військові рейки, відмінити зарплаты, а всі працюють на карточки на їжу , одяг і ще деякі необхідні речі, а не так , що одні воюють, а решта країни живе своїм звичним життям.
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19.03.2024 04:58 Відповісти
у разі бездіяльності ТЦК - розвалиться так само, але набагато швидше
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25.03.2024 20:17 Відповісти
ТЦК вже казочки ментів собі на озброєння взяли? Як ми могли до такого взагалі скотитися?
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18.03.2024 12:38 Відповісти
А хто його до істерії довів вони не хочуть пояснити?
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18.03.2024 12:42 Відповісти
Вірити ТЦК, це все одно що вірити Зеленському, бо вони завжди брешуть, і порушують всі можливі і неможливі закони
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18.03.2024 12:45 Відповісти
так а зачем такому давать оружие? если хворый на голову то отправить на лечение и забрать часть гражданских прав.
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18.03.2024 12:48 Відповісти
А я думав що почнеться розслідування, вилучать записи з камер спостереження, опитають свідків, проведуть експертизу.
А воно ось як. Написали що сам в трусах наркоту зберігав і не ділився з співробітникам тецека.
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18.03.2024 12:57 Відповісти
Гідазепам - то не наркота, якщо що... То заспокійливе!
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18.03.2024 12:58 Відповісти
гідезапам.. то звичайне заспокійливе
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18.03.2024 17:28 Відповісти
Можна було б повірити тцкашникам, аби не сотні випадків насильства проти військовозобов'язаних. Тепер навіть у випадку їхньої невинуватості вони будуть винні в очах громадськості. Бо дебіли
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18.03.2024 12:59 Відповісти
ага в тцк кормили вкусняшками и целовали в лобик
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18.03.2024 12:59 Відповісти
ездить нашим на западную, вообще плохая идея.
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18.03.2024 13:01 Відповісти
Мені здається ,що скоро працівники тцк будуть намагатися вчиняти самогубства на вулицях міст,групами .
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18.03.2024 13:10 Відповісти
Нагло и вызывающе бился мордой лица о берцы сотрудников ТЦК.
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18.03.2024 13:11 Відповісти
А может такое быть, что жирные уколнисты из тцка тоже сами себе нанесут раны?
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18.03.2024 13:11 Відповісти
Усе виглядає логічним. ТЦК виконують план будь-якими методами, в т.ч. неправомірними, щоб поліціянти і далі могли користуватись своїм бронюванням. Поліціянти в свою ж чергу навіть не приймають заяв про правопорушення щодо ТЦК. І всі задоволені.
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18.03.2024 13:15 Відповісти
Думаю ТЦК роблять це бо є вибір або вони виконують план, або їдуть на фронт. Вже є свідчення що саме так і організований процес. Щоб всі всіх боялись до всирачки. Він призводить до такого
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18.03.2024 13:40 Відповісти
Схоже що сам себе прикладом під око захерачив.
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18.03.2024 13:16 Відповісти
Сам він собі руки різав. Я око трохи запливло у процесі приведення ухилянта до тями.
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18.03.2024 13:23 Відповісти
Херой, я тебе вже питав, ти засцав мені відповідати, ти особисто бив людей? "приводив до тями"
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18.03.2024 17:29 Відповісти
Сподіваюся, лікування п*здюлями благотворно вплине на моральний стан ухилянта і підштовхне його до переосмислення власного місця у суспільстві, країні та у всесвіті загалом.
А якщо ж на цьому шляху він зустрінеться з труднощами то товаріші по службі допоможуть труднощі подолати повторним сеансом терапії.
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18.03.2024 13:22 Відповісти
Так то точно переможемо. Переможемо здоровий глузд і те, за що воюємо. Дякуємо за рецепт.
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18.03.2024 13:26 Відповісти
Здоровий глузд саме в тому щоб перемогти.
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18.03.2024 13:30 Відповісти
Так да , з Омерики видніше
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18.03.2024 13:46 Відповісти
Якщо для перемоги над мразією треба стати мразією, то в чому сенс такої перемоги?
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18.03.2024 14:40 Відповісти
В тому щоби не здохнути. Тоді буде шанс перетворитися назад на нормальну людину. А у мертвих ніяких шансів нема.
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18.03.2024 15:50 Відповісти
Дічь якась, тобто треба перетворитися на мразію "щоб не здохнути і був шанс перетворитися назад"?
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18.03.2024 15:55 Відповісти
Звичайно. Бо мертві не-мразі не мають жодних шансів.
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18.03.2024 16:05 Відповісти
Якщо для того, щоб вижити, треба перетворитись на мразію, може виживання того не варте?
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18.03.2024 16:20 Відповісти
В тому щоби не здохнути. Тоді буде шанс перетворитися назад на нормальну людину
**************
***** так само себе заспокоював, - тіпа, "стану на деякий час діктатором-підором-гандоном-убивцею", а потім знову повернуся до нормального людського почування.
Нє, - не вийде. Одноразових підорів не буває. Назад дарогі нєт!
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18.03.2024 17:25 Відповісти
А щьо не так?прокуратура слідчі(цивільні),суд,вирок.Для чого тоді конституція,закони і держава,хіба для того щоб зграя боягузів у погонах хватала і тероризувала людей по країні.Є закон і поступайте згідно нього,ухилянт,прушник-осудіть,а не хапайте як тварюку і не знущайтесь.ТЦК брешуть як собака на місяць,хто їм дав право когось затримувати,для цього є поліція і суд,ато якась хунта військова получається
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18.03.2024 13:22 Відповісти
віримо, віримо

дивно, чому люди не йдуть до тцк?
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18.03.2024 13:26 Відповісти
очевидно - бояться мобілізації, тому і не йдуть. Але у Українського суспільства загалом є запит на боротьбу і перемогу. А тут або ТЦК, мобілізація і боротьба або хлопець не ухилянт і давайте здаватися. Треба щось обирати, звісно суспільству а не окремим громадянам. Окремі зрозуміло, будуть не задоволені.
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25.03.2024 20:15 Відповісти
Прикольно тут всё получается...
Пацан "ухилянт"?
А Щаоужный и его еач.штаба- чудесным образом оба превратились в инвалидов - не ухилянты?!
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18.03.2024 13:38 Відповісти
Все, справу закрито)
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18.03.2024 13:38 Відповісти
Ми вже на кацапів перетворилися. Чи може ними все життя і були? І війна вже проти совісті? Мене от що веселить, коли ТЦКшніки говорять, як вони "там вже відвоювали. Бездарі.
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18.03.2024 13:47 Відповісти
Чогось я їм не вірю . Мабуть вони брешуть?
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18.03.2024 13:48 Відповісти
медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані (с) - ТЦК.

13 числа за словами ТЦКшників вони доправили громадянина у приміщення РТЦК. 14 числа він спробував вскритись. Пів дня (або і більше) маринували людину "в істеричному страні" і не додумались викликати швидку чи поліцію?

Виходить одне з двух:

- ТЦКашніки не помітили жодних ознак істерії і відповідно їх і не було і те шо розказують зараз це брехня
- ТЦКашніки помітили шо людина в адекваті, але вирішили не приймати мір ну бо для чого?

Шо із цього краще я навіть і не знаю. Але можу сказати що сволота навіть відбрехатись номально не може.
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18.03.2024 13:58 Відповісти
Контр-доказів і так нема. А коли таких нема то що відбувається? Мент завжди правий. Чи ви на демократію в совковій країні очікували? В нас наші брешуть і крадуть в своїх гріше за кацапів.
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18.03.2024 14:06 Відповісти
"Гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях."
Ну все, у чувака психопатична астеніях, ну то чого ви його затримали?
Дай психопату зброю і що буде далі?
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18.03.2024 14:37 Відповісти
Приказ № 490 від 18.08.23. Зараз їм можна таких призивати. І психопатів і невротиків і з гепатитом із туберкульозом і з снідом,
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18.03.2024 17:36 Відповісти
Ну ясно, ясно. А жіночка з врадіївки сама себе зґвалтувала. А студенти на Майдані самі себе вночі побили.
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18.03.2024 14:37 Відповісти
співробітниками Державної прикордонної служби України громадянина Хабарова Євгенія було затримано 13.03.2024 р. при спробі незаконного перетину держкордону і направлено до Першого відділу Хустського РТЦК у місті Іршава для уточнення військово-облікових даних Джерело:
***********
ТЦК у офіційному документі здали колег-прикордонників у вчиненні ними злочину. Прикордонники після затримання порушників кордону мають викликати поліцію, і передати їй цих людей. Поліція повинна скласти акт про адміністративне порушення і відпустити цих громадян після ознайомлення їх з цим актом. Після цього цей акт від поліції спрямовується до суду, який накладає штраф на порушників. І де тут в цій процедурі ви бачите ТЦК? Цілковите свавілля і бєспрєдєл!
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18.03.2024 14:41 Відповісти
Дивно чому гаспадін Хабаров до сих пір в Україні а не в радном хабаровскє?
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18.03.2024 14:53 Відповісти
Скільки набігло в чат підарчуків, захищають свого. Просто погугліть прізвище Хабаров і 1917 рік
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18.03.2024 14:53 Відповісти
От клятий зємлєпроходімєц!

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18.03.2024 15:44 Відповісти
ти дурний? Є багато тисяч людей з такою фамілією, і всі погані? Не перетворюйтесь на рашистів і расистів.
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18.03.2024 17:39 Відповісти
Я розумію вашу рефлексію, але якщо ви не розумієте метаіронії, хіба це привід називати всіх дурними? До речі того генерала звали Хабалов, але по суті це нічого не змінює
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18.03.2024 21:02 Відповісти
ага, ага...і з готелю не викрадали, і дівчина його все придумала...ну це ******* повний!
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18.03.2024 17:05 Відповісти
чого тільки не зробиш для ухилення від оновлення данних в ТЦК
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25.03.2024 20:08 Відповісти
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