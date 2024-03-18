Шольц не поздравил Путина с "переизбранием"

Канцлер Германии Олаф Шольц не приветствовал российского диктатора Владимира Путина с победой на так называемых выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Заместитель представителя правительства Кристиане Гоффманн заявила, что Шольц не поздравлял Путина с победой на "выборах".

"Это не были демократические и честные выборы. Россия... сейчас диктатура и руководствуется Владимиром Путиным в авторитарной манере", - сказала она.

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