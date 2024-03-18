Шольц не поздравил Путина с "переизбранием"
Канцлер Германии Олаф Шольц не приветствовал российского диктатора Владимира Путина с победой на так называемых выборах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
Заместитель представителя правительства Кристиане Гоффманн заявила, что Шольц не поздравлял Путина с победой на "выборах".
"Это не были демократические и честные выборы. Россия... сейчас диктатура и руководствуется Владимиром Путиным в авторитарной манере", - сказала она.
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+13 vsbu vsbu
показать весь комментарий18.03.2024 15:26 Ответить Ссылка
+9 Леонід #587957
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+9 володимир омельянов
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Якби велика сімка запросила його на конференцію, то ті хто спілкувався раніше з Путіним могли б спокійно вирахувати, що він не справжній!!!
Про папіка ватіканського не забудь, він першим прогнувся!
зруйнований міст, був би дуже доречний.
Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)
Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)
Гаага: Даванков (56,88), Путин (15,22%)
Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)
Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)
Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%)
Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%)
Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%)
Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%)
Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%)
София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%)
Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%)
Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%)
Що це означає для нас? Що Путина росіяне підтримують достаньо масово, як наприклад свого часу німці підтримували Гітлера, тобто він доволі точно зеркалить їх інтереси.
А росіян досить багато, набато більше ніж нас. І у них більше ресурсів, грошей та зброї.
Тому я завжди казав - що у нас є ЕДИНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ - щоб та росія здулась вщент.
Ми це повинни робити. А зробити це можно единим засобом - стімулювати єміграцію з паРаші.
Тобто наприклад Україна доплачує 10 тисяч доларів под'емних, якщо росіянин ємігрує.
Для нас це копійки, наприклад 10 мільярдів доларів, але якщо з росію ємігрує 10 активних мільонів людей, то її просто не залишиться - там залишаться лише чекісти з баночками новичка та чувалами з гексогеном та люмпени. Росії просто не буде.
От чим ми повинні займатися - стімуляровати єміграцію з росії. Але зараз все робиться РОВНО НАВПАКИ - росію накачують грошима та будь-якими засобами намагаются ускладнити єміграцію тих 10-20 мільонів дійових активних росіян, що й роблять ту помойку росією. Це ВКРАЙ антіукраїнська політика - утримати 10-20 мільонів активних росіян дома у росії, але саме її, нажать проводять ЕС та США.
Ти або куриш/нюхаєш шось не те, або просто на зарплатні у кацапні сидиш.
президент Азербайджану Ільхам Алієв
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президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва
президент Киргизстану Садире Жапарове
президент Таджикистану Емомалі Рахмоне
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