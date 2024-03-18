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Шольц не привітав Путіна із "переобранням"

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не привітав російського диктатора Володимира Путіна із перемогою на так званих виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Заступниця речника уряду Крістіане Гоффманн заявила, що Шольц не вітав Путіна із перемогою на "виборах".

"Це не були демократичні і чесні вибори. Росія... зараз є диктатурою та керується Володимиром Путіним в авторитарній манері", - сказала вона.

Читайте: Путін програв вибори на низці дільниць у країнах Європи

Автор: 

путін володимир (24111) Шольц Олаф (1142) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+13
Це красна лінія і агалтєлая русохвобія....фсьо, німцям хана
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18.03.2024 15:26 Відповісти
+9
Сміливо, героїчно, потужно.
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18.03.2024 15:29 Відповісти
+9
Я не знаю а хто з нормальних країн може привітати цього вбивцю терориста ?,лише маргінали як кндр ,іран,білорусь ну а ще диктатури так званого глобального півдня.
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18.03.2024 15:30 Відповісти
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Це красна лінія і агалтєлая русохвобія....фсьо, німцям хана
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18.03.2024 15:26 Відповісти
Путін вже здох давно, залишився двійник!
Якби велика сімка запросила його на конференцію, то ті хто спілкувався раніше з Путіним могли б спокійно вирахувати, що він не справжній!!!
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18.03.2024 16:16 Відповісти
Який жирний диванний карась спіймався на наживку Соловья і Патрушева! І надалі знайом нас з новинами із життя різноманітних двійників!
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18.03.2024 16:44 Відповісти
А хотіввв би … ліверка не дурень послав шифограму по рекомендації штазі фрау меркель через довірених людей в газпромі.
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18.03.2024 15:27 Відповісти
А хто,цікаво,привітав?
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18.03.2024 15:29 Відповісти
здається що й чайна може не привітати, бо заподло, або првітати... через тиждень
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18.03.2024 15:39 Відповісти
Сміливо, героїчно, потужно.
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18.03.2024 15:29 Відповісти
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18.03.2024 15:47 Відповісти
Я не знаю а хто з нормальних країн може привітати цього вбивцю терориста ?,лише маргінали як кндр ,іран,білорусь ну а ще диктатури так званого глобального півдня.
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18.03.2024 15:30 Відповісти


Про папіка ватіканського не забудь, він першим прогнувся!
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18.03.2024 15:36 Відповісти
а ЗЕ!?
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18.03.2024 15:33 Відповісти
Він би радий, але за рейтинги переживає.
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18.03.2024 15:38 Відповісти
Вірчі грамоти коли?
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18.03.2024 15:35 Відповісти
який дєрзкій...
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18.03.2024 15:35 Відповісти
Хутина вітають ТІЛЬКІ СЕРІЙНІ ВБИВЦІ
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18.03.2024 15:37 Відповісти
кндр точно поздравит
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18.03.2024 15:43 Відповісти
Нормально відповів. Без пафосу і твердо.
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18.03.2024 15:47 Відповісти
Папа римський привітав)))
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18.03.2024 15:48 Відповісти
Це не папа, це банк Ватікана(150 млрд. путінських доларів лежить у банку Ватікана)
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18.03.2024 15:59 Відповісти
Це не банк Ватікана, а Інститут релігійних справ
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18.03.2024 16:26 Відповісти
а міг би привітати, таурусами!
зруйнований міст, був би дуже доречний.
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18.03.2024 15:49 Відповісти
це все не важливо, важливо що росіяне навіть за кордоном проголосували за нього, де підробка бюлетеней вкрай ускладнена

Варшава: Даванков (51,01%), Путин (19,78%)
Прага: Даванков (59,89%), Путин (15,68%)
Гаага: Даванков (56,88), Путин (15,22%)
Вильнюс: Даванков (39,22%), Путин (29,74%)
Хайфа: Даванков (40,82%), Путин (33,93%)
Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%)
Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%)
Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%)
Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%)
Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%)
София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%)
Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%)
Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%)

Що це означає для нас? Що Путина росіяне підтримують достаньо масово, як наприклад свого часу німці підтримували Гітлера, тобто він доволі точно зеркалить їх інтереси.

А росіян досить багато, набато більше ніж нас. І у них більше ресурсів, грошей та зброї.

Тому я завжди казав - що у нас є ЕДИНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ - щоб та росія здулась вщент.
Ми це повинни робити. А зробити це можно единим засобом - стімулювати єміграцію з паРаші.
Тобто наприклад Україна доплачує 10 тисяч доларів под'емних, якщо росіянин ємігрує.

Для нас це копійки, наприклад 10 мільярдів доларів, але якщо з росію ємігрує 10 активних мільонів людей, то її просто не залишиться - там залишаться лише чекісти з баночками новичка та чувалами з гексогеном та люмпени. Росії просто не буде.

От чим ми повинні займатися - стімуляровати єміграцію з росії. Але зараз все робиться РОВНО НАВПАКИ - росію накачують грошима та будь-якими засобами намагаются ускладнити єміграцію тих 10-20 мільонів дійових активних росіян, що й роблять ту помойку росією. Це ВКРАЙ антіукраїнська політика - утримати 10-20 мільонів активних росіян дома у росії, але саме її, нажать проводять ЕС та США.
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18.03.2024 15:53 Відповісти
На 10к зелені можна придбати більше десятка дронів щоб знищити кацапську техніку на декілька мильонів та зробити 200-ми та 300-ми з десяток (а то і більше) орків. Що є набагато ефектівніше, ніж платити кацапам під'ємні за еміграцію. Ті що більш-менш при розумі можуть й самі виїхати, і багато хто це вже зробив. А Zебануте біосміття просто не поїде до "пісдтупного загниваюче- гейського" заходу, та й нах вони тут треба, та ще щоб платити їм за це.
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18.03.2024 18:51 Відповісти
Оте біосміття зара заробляє примарні доляри в Україні. Але не усі "заробітчани" до першої зарплатні доживають.
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18.03.2024 19:19 Відповісти
Блть, ше один закордонний стратєг-патріот об'явився, по $10К роздає за гнилу смердючу тушку, котра на наступних виборах буде за кордоном за єдінаю расію та чергового васіліча голосувати!
Ти або куриш/нюхаєш шось не те, або просто на зарплатні у кацапні сидиш.
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18.03.2024 19:16 Відповісти
Дякую, Олофе! Ще з часів Римської імперії ви були найсильнішими в Європі!
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18.03.2024 15:54 Відповісти
Шольц не привітав куйла , особисто і від його імені його привітала "фройндліхь Меркель
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18.03.2024 15:54 Відповісти
А от за таке можна і партбілет на стіл покласти...
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18.03.2024 15:56 Відповісти
Гииии))))))))
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18.03.2024 16:05 Відповісти
Вони (меркель, шрьодер, папа ватіканський тощо) по своїм таємним каналам зв'язку пуйла вітають.
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18.03.2024 19:23 Відповісти
Железный чувак!!!
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18.03.2024 16:02 Відповісти
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18.03.2024 16:06 Відповісти
Я нє тая; я жду трамвая...
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18.03.2024 19:27 Відповісти
А мне абсолютно по барабану, как прошло это шапито в помойной федерации. Почему вообще оно должно меня интересовать, и я только вчера чисто случайно узнал что оно там было,
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18.03.2024 16:25 Відповісти
Штрольц йому смску ********
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18.03.2024 17:20 Відповісти
От взяв,*****,і не привітав! Ну афігеть просто,який герой...
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18.03.2024 17:38 Відповісти
Пэрэмога.Это какие же яйки нужно иметь,чтобы так мощно дерзить.
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18.03.2024 18:28 Відповісти
Ще цього не хватало...
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18.03.2024 18:54 Відповісти
А ось хто привітав:

президент Азербайджану Ільхам Алієв
самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко
президент Казахстану Касим-Жомарта Токаєва
президент Киргизстану Садире Жапарове
президент Таджикистану Емомалі Рахмоне
президент Узбекистану Шавката Мірзійоєва
Сі Цзіньпін
лідер КНДР Кім Чен Ин
президент Венесуели Ніколас Мадуро
лідер Нікарагуа Даніель Ортега
президент Ісламської Республіки Іран ******* Раїсі
президент Гондурасу Сіомара Кастро
президент Болівії Луїс Арсе
прем'єр-міністр М'янми Мін Аун Хлайн
президент ОАЕ Мохаммед бін Зайд аль-Нахайян
папа римський
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18.03.2024 19:23 Відповісти
Головного індуса моді ше забули. Він теж дякує пуйлові за дешеву нафту.
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18.03.2024 19:31 Відповісти
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18.03.2024 19:35 Відповісти
Та ще привітає. А може й привітав, тільки неофіційно
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18.03.2024 19:50 Відповісти
Если ты садишься за один стол с дьяволом, и пытаешься обыграть в его игру, где он придумал правила и играешь крапленой им колодой, то ты помогаешь ему просто своим участием. Без твоего участия, игра дьявола с самим собой не имеет смысла. Но как только ты, наивно полагая, что способен победить его, вступаешь в конфронтацию - ты уже делаешь его победителем. Точно такая же история случилась с "русской оппозицией", которая по странному, совершенно не прогнозируемому стечению обстоятельств, стояла в одной очереди с фанатиками Путина, как на России так и по всему миру. Стояли, чтобы просто своим присутствием проголосовать за Путина! Стояли понимая, что по сути поддерживали государство-агрессора, так как приняли участие в так называемых выборах. Это мнимая демонстрация несогласия осталась внутри, ибо в итоге - "хорошие русские" подняли явку, чем подтвердили легитимность чекистского мафиозно-фашистского режима. Стоящие в очереди сыграли по правилам Кремля, убеждая себя, что играют в некую пародию на протест для "хороших русских". Что реально могли сделать "хорошие русские", так это провести альтернативные выборы и выбрать своего альтернативного президента правительства в изгнании. Выбрать правительство и начать свою не пародийную, а политическую деятельность. Но никто из "русских" на это не пойдет. У "русских" вшит предохранитель против бунта. Они готовы протестовать против царя, только стоя перед ним на коленях! Впрочем и это не выход. Единственный путь к реальной свободе и демаократии лежит через освобождение всех народов концлагеря "Россия" и обретение ими независимости! Все остальное, все эти попытки сделать концлагерь более комфортным и демократичным - это все игры чекистов, которые все равно закончаться диктатурой и войной.
t.me/ch3514v/436
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18.03.2024 22:24 Відповісти
 
 