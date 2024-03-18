Шольц не привітав Путіна із "переобранням"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не привітав російського диктатора Володимира Путіна із перемогою на так званих виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Заступниця речника уряду Крістіане Гоффманн заявила, що Шольц не вітав Путіна із перемогою на "виборах".

"Це не були демократичні і чесні вибори. Росія... зараз є диктатурою та керується Володимиром Путіним в авторитарній манері", - сказала вона.

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