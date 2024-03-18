Россия, Китай и Иран усилили свое военное присутствие в Антарктиде

После десятилетий покоя статус-кво в Антарктиде рушится. Сегодня континент балансирует на грани краха как в прямом, так и в переносном смысле. Все новые страны заинтересованы в использовании территории Антарктиды, речь идет об Иране, России и Китае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Foreign Affairs.

Как пишет издание, изменение климата меняет физическую среду, политика в отношении Антарктиды стремительно меняется, поскольку соперничество крупных государств и растущий спрос на ресурсы вывели ее на первый план в глобальной повестке дня.

Китай, Иран и другие страны расширяют границы санкционированных видов деятельности на континенте и обдумывают будущие территориальные претензии, сообщает Foreign Affairs.

К примеру, прошлой осенью командующий иранскими военно-морскими силами Шахрам Ирани заявил, что его страна планирует построить постоянную военную базу в Антарктиде. Он зашел так далеко, что заявил, что Иран каким-то образом имеет "права собственности" на Южный полюс.

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В ту же осень в Антарктиду прибыл крупнейший исследовательский корпус из Китая, численностью в 460 ученых. Они завершили работу через три месяца, и станция открылась в феврале. Согласно договору об Антарктике, регулирующему деятельность на континенте, действия Китая вполне допустимы, - информирует издание.

"Приход соперничества великих держав к берегам Антарктики ознаменует собой разрыв с долгой эпохой, когда этот континент был местом международного сотрудничества. Договор об Антарктике, вступивший в силу 1961 года, запрещает использовать континент в военных целях, вместо этого выступает за научное сотрудничество. Сейчас эта система испытывает большую нагрузку, чем когда-либо", - сообщает Foreign Affairs.

Что же касается России, то ее вооруженные силы оказывают материально-техническую поддержку некоторым национальным антарктическим миссиям. Эта практика вроде бы соответствует положениям Договора об Антарктике, но ее неоднозначность создает очевидные последствия для безопасности. Трудно определить, проводит ли персонал гражданские или военные операции.

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