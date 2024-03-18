РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9120 посетителей онлайн
Новости
8 451 38

Россия, Китай и Иран усилили свое военное присутствие в Антарктиде

антарктида,сніг

После десятилетий покоя статус-кво в Антарктиде рушится. Сегодня континент балансирует на грани краха как в прямом, так и в переносном смысле. Все новые страны заинтересованы в использовании территории Антарктиды, речь идет об Иране, России и Китае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Foreign Affairs.

Как пишет издание, изменение климата меняет физическую среду, политика в отношении Антарктиды стремительно меняется, поскольку соперничество крупных государств и растущий спрос на ресурсы вывели ее на первый план в глобальной повестке дня.

Китай, Иран и другие страны расширяют границы санкционированных видов деятельности на континенте и обдумывают будущие территориальные претензии, сообщает Foreign Affairs.

К примеру, прошлой осенью командующий иранскими военно-морскими силами Шахрам Ирани заявил, что его страна планирует построить постоянную военную базу в Антарктиде. Он зашел так далеко, что заявил, что Иран каким-то образом имеет "права собственности" на Южный полюс.

Читайте также: Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения с привлечением флота и авиации

В ту же осень в Антарктиду прибыл крупнейший исследовательский корпус из Китая, численностью в 460 ученых. Они завершили работу через три месяца, и станция открылась в феврале. Согласно договору об Антарктике, регулирующему деятельность на континенте, действия Китая вполне допустимы, - информирует издание.

"Приход соперничества великих держав к берегам Антарктики ознаменует собой разрыв с долгой эпохой, когда этот континент был местом международного сотрудничества. Договор об Антарктике, вступивший в силу 1961 года, запрещает использовать континент в военных целях, вместо этого выступает за научное сотрудничество. Сейчас эта система испытывает большую нагрузку, чем когда-либо", - сообщает Foreign Affairs.

Что же касается России, то ее вооруженные силы оказывают материально-техническую поддержку некоторым национальным антарктическим миссиям. Эта практика вроде бы соответствует положениям Договора об Антарктике, но ее неоднозначность создает очевидные последствия для безопасности. Трудно определить, проводит ли персонал гражданские или военные операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай считает "неоправданной и очень несправедливой" критику за помощь России, - посол Ван Шитин

Автор: 

Антарктида (106) Иран (1829) Китай (3042) россия (96184)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Іран?! іпануцца! невже санкції так подіяли?
показать весь комментарий
18.03.2024 16:13 Ответить
+12
показать весь комментарий
18.03.2024 17:11 Ответить
+10
Ну це Бідена проблема хай висловить стурбованість і у 99 раз закличе республіканців проголосувати за 65 лярдів.
Якщо він більше ні на що не здатний...
показать весь комментарий
18.03.2024 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кумедні звірушки...
показать весь комментарий
18.03.2024 16:06 Ответить
є гроші, будують
немає грошей, не будують та закривають
показать весь комментарий
18.03.2024 16:07 Ответить
Ну це Бідена проблема хай висловить стурбованість і у 99 раз закличе республіканців проголосувати за 65 лярдів.
Якщо він більше ні на що не здатний...
показать весь комментарий
18.03.2024 16:08 Ответить
+++
показать весь комментарий
18.03.2024 19:09 Ответить
Ви там в США дивіться щоб мексиканці ван не захопили.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:09 Ответить
щоб мексиканці ван не захопили
*************
Турецьке озеро Ван мексиканцям не по зубах. Там Ердоган бдіт!

показать весь комментарий
18.03.2024 20:31 Ответить
Іран?! іпануцца! невже санкції так подіяли?
показать весь комментарий
18.03.2024 16:13 Ответить
В цьому списку нема бульбяндії та недокореї.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:15 Ответить
Ну північним корейцям харчів не вистачить туди допливти, вони й так траву жеруть. А бульбостан то регіон рашки.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:23 Ответить
Нічого дивного.
А тим часом країна, яка мала б їбашить нечисть в кашу, займається ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ ***** питанням чорносраких нелегалів. Питанням, яке на раз-два вирішується сквадом прикордонників з кулеметом... ну дочекаєтесь, довирішуєтесь.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:17 Ответить
це все від ситості і убезпеченості , зона коміорту така приємна але підступна у підсумку
показать весь комментарий
18.03.2024 16:24 Ответить
Кожен буде захищати ''своємовних'' пінгвінів.
показать весь комментарий
18.03.2024 16:20 Ответить
Наші пінгвіни там теж тримають оборону. )))

показать весь комментарий
18.03.2024 20:37 Ответить
Та Іран? Який сто років під "нищівними санкціями"? Пздцнхйблд...
показать весь комментарий
18.03.2024 16:58 Ответить
Працює тільки одна санкція - томагавком по *****. Всі інші не працюють, бо цитую "інвесторам морально байдуже".
показать весь комментарий
18.03.2024 17:20 Ответить
Якщо Китай тих санкцій не дотримувався і купував іранську нафту, до лампочки ті санкції.
показать весь комментарий
18.03.2024 18:33 Ответить
- Увезу тебя я в тундру,
- Увезу к седым снегаам )))
показать весь комментарий
18.03.2024 17:01 Ответить
Хана Антарктиді!
показать весь комментарий
18.03.2024 17:03 Ответить
де гретта тумберг? де грінпіс? де ці всі екологи дармоїди, за буржуйські гранти?

свободу пінгвінам!
пінгвіни, теж люди і мають права! ой, це не те....
показать весь комментарий
18.03.2024 17:06 Ответить
Гроші рахують...
показать весь комментарий
18.03.2024 17:54 Ответить
***** здогадався що в нього ще в Антарктиді бункера нема.Думає відсидітись там з співучасниками...
показать весь комментарий
18.03.2024 17:09 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 17:11 Ответить
Сподіваються, що Антарктида залишиться чистою від ядерного попелу?
показать весь комментарий
18.03.2024 17:14 Ответить
Двуногі всюди вже добралися. І чому це саме покидьки світу цього? Замість створювати, вони руйнують і проводять експансію. Шкода нема кому спалити тих китайців з арабами. Розплодилося нечисті і всі хочуть жерти і серти.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:23 Ответить
- Беррімор, як ви думаєте що буде якщо схрестити кацапів, китайців та північних корейців?
- Пустеля, сер.
- Де пустеля ?!
- Всюди, сер.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:26 Ответить
Географічно Арктика є морською територією, тоді як Антарктида є континентальною сушею.

В Арктиці немає системи договорів, а в Антарктиці є.

Спочатку договiр був розроблений, щоб зупинити перекидання напруженості часів холодної війни на Південний полюс, призначивши Антарктиду науковим заповідником.

Bійськова діяльність і випробування ядерної зброї на континенті заборонені. Сторони договору зобов'язані забезпечити вільний і справедливий доступ нa дослідні станції (і судна), які підлягають інспекції.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:34 Ответить
Хоча Договір про Антарктику забороняє мілітаризацію або розгортання військ на південь від 60 градусів широти, що охоплює весь континент, військовий персонал і техніка дозволені, якщо вони підтримують цілі наукових досліджень.

Багато країн покладаються на свої збройні сили для дій в Антарктиді. Аргентина, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати розгортають військові сили та персонал для антарктичних дослідницьких експедицій.

Збройні сили Китаю та Росії також забезпечують матеріально-технічне забезпечення для деяких національних антарктичних місій.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:39 Ответить
Робота в Антарктиді обходиться недешево.

Витрати Ірану, який прагне виконувати військову функцію для будь-якої станції або наземної інфраструктури в Антарктиді, здаються непомірно високими з точки зору дипломатичної та звичайної проекції сили.

Важко уявити, щоб будь-яка існуюча антарктична держава (включно з Росією та Китаєм) була готова ігнорувати, не кажучи вже про підтримку, об'єкт відверто військового призначення або використання в Антарктиді.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:50 Ответить
"Люльок! Как там в Чілі? Я волнуюсь!" (с)
показать весь комментарий
18.03.2024 17:35 Ответить
От що таке пустити свиней під стіл.
показать весь комментарий
18.03.2024 17:41 Ответить
і хто їм що зробить?

окрім глибоко занепокоєння, інструментів впливу на них більше немає
показать весь комментарий
18.03.2024 17:46 Ответить
А иранцам чалму в Арктике ветром не сдувает ?
В тапочках не холодно ?
показать весь комментарий
18.03.2024 17:52 Ответить
Ось це я розумію гідне місце для засилання окрів як поки йще в живому вигляді , так й в кондиціях "харЬОших рюзькіх" тобто зконалих !

"антарктік наш" нехай усі 500 тисяч прямо лягають на лід а йще крайще - під лід !
показать весь комментарий
18.03.2024 18:07 Ответить
США традиційно висловили стурбованість.
показать весь комментарий
18.03.2024 19:14 Ответить
Бійтеся тих кому пофіг, бо з їх мовчазної "озабоченої" згоди все більше підіймає голову лайно...
показать весь комментарий
18.03.2024 20:19 Ответить
Росія, Китай та Іран посилили свою військову присутність в Антарктиді Джерело:
***********
"Так це ж було вже!" (с)

показать весь комментарий
18.03.2024 20:25 Ответить
знову ми обговорюємо нікчемний вкид "на грані червоних ліній"
а ще й від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD кого ! Доречі на сайті перша вкладка рашистський недорейх, а не Україна!
у іранців багато крутезних заяв і намірів, але дякувати Богу - все прутня.
для іранців там є ще https://www.ats.aq/e/antarctictreaty.html прикол особливо в https://documents.ats.aq/recatt/att005_e.pdf ХІІІ параграфі перші 3 пункти наміри ірану будуть просто кваліфіковані як акт агресії з послідовною військовою операцією союзників згідно міжнародного права.
цікаво, що ніхто з ботів *********** не висерся про прибульців, нацистів 3 - го Райху в Антарктиді...
Всі... на виборах?
показать весь комментарий
18.03.2024 22:30 Ответить
 
 