Россия, Китай и Иран усилили свое военное присутствие в Антарктиде
После десятилетий покоя статус-кво в Антарктиде рушится. Сегодня континент балансирует на грани краха как в прямом, так и в переносном смысле. Все новые страны заинтересованы в использовании территории Антарктиды, речь идет об Иране, России и Китае.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Foreign Affairs.
Как пишет издание, изменение климата меняет физическую среду, политика в отношении Антарктиды стремительно меняется, поскольку соперничество крупных государств и растущий спрос на ресурсы вывели ее на первый план в глобальной повестке дня.
Китай, Иран и другие страны расширяют границы санкционированных видов деятельности на континенте и обдумывают будущие территориальные претензии, сообщает Foreign Affairs.
К примеру, прошлой осенью командующий иранскими военно-морскими силами Шахрам Ирани заявил, что его страна планирует построить постоянную военную базу в Антарктиде. Он зашел так далеко, что заявил, что Иран каким-то образом имеет "права собственности" на Южный полюс.
В ту же осень в Антарктиду прибыл крупнейший исследовательский корпус из Китая, численностью в 460 ученых. Они завершили работу через три месяца, и станция открылась в феврале. Согласно договору об Антарктике, регулирующему деятельность на континенте, действия Китая вполне допустимы, - информирует издание.
"Приход соперничества великих держав к берегам Антарктики ознаменует собой разрыв с долгой эпохой, когда этот континент был местом международного сотрудничества. Договор об Антарктике, вступивший в силу 1961 года, запрещает использовать континент в военных целях, вместо этого выступает за научное сотрудничество. Сейчас эта система испытывает большую нагрузку, чем когда-либо", - сообщает Foreign Affairs.
Что же касается России, то ее вооруженные силы оказывают материально-техническую поддержку некоторым национальным антарктическим миссиям. Эта практика вроде бы соответствует положениям Договора об Антарктике, но ее неоднозначность создает очевидные последствия для безопасности. Трудно определить, проводит ли персонал гражданские или военные операции.
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немає грошей, не будують та закривають
Якщо він більше ні на що не здатний...
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Турецьке озеро Ван мексиканцям не по зубах. Там Ердоган бдіт!
А тим часом країна, яка мала б їбашить нечисть в кашу, займається ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ ***** питанням чорносраких нелегалів. Питанням, яке на раз-два вирішується сквадом прикордонників з кулеметом... ну дочекаєтесь, довирішуєтесь.
- Увезу к седым снегаам )))
свободу пінгвінам!
пінгвіни, теж люди і мають права! ой, це не те....
- Пустеля, сер.
- Де пустеля ?!
- Всюди, сер.
В Арктиці немає системи договорів, а в Антарктиці є.
Спочатку договiр був розроблений, щоб зупинити перекидання напруженості часів холодної війни на Південний полюс, призначивши Антарктиду науковим заповідником.
Bійськова діяльність і випробування ядерної зброї на континенті заборонені. Сторони договору зобов'язані забезпечити вільний і справедливий доступ нa дослідні станції (і судна), які підлягають інспекції.
Багато країн покладаються на свої збройні сили для дій в Антарктиді. Аргентина, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати розгортають військові сили та персонал для антарктичних дослідницьких експедицій.
Збройні сили Китаю та Росії також забезпечують матеріально-технічне забезпечення для деяких національних антарктичних місій.
Витрати Ірану, який прагне виконувати військову функцію для будь-якої станції або наземної інфраструктури в Антарктиді, здаються непомірно високими з точки зору дипломатичної та звичайної проекції сили.
Важко уявити, щоб будь-яка існуюча антарктична держава (включно з Росією та Китаєм) була готова ігнорувати, не кажучи вже про підтримку, об'єкт відверто військового призначення або використання в Антарктиді.
окрім глибоко занепокоєння, інструментів впливу на них більше немає
В тапочках не холодно ?
"антарктік наш" нехай усі 500 тисяч прямо лягають на лід а йще крайще - під лід !
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"Так це ж було вже!" (с)
а ще й від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD кого ! Доречі на сайті перша вкладка рашистський недорейх, а не Україна!
у іранців багато крутезних заяв і намірів, але дякувати Богу - все прутня.
для іранців там є ще https://www.ats.aq/e/antarctictreaty.html прикол особливо в https://documents.ats.aq/recatt/att005_e.pdf ХІІІ параграфі перші 3 пункти наміри ірану будуть просто кваліфіковані як акт агресії з послідовною військовою операцією союзників згідно міжнародного права.
цікаво, що ніхто з ботів *********** не висерся про прибульців, нацистів 3 - го Райху в Антарктиді...
Всі... на виборах?