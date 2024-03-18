Росія, Китай та Іран посилили свою військову присутність в Антарктиді

Після десятиліть спокою статус-кво в Антарктиді руйнується. Сьогодні континент балансує на межі краху — як у прямому, так і в переносному сенсі. Все нові країни зацікавленаі у використанні території Антарктиди, йдеться про Іран, Росію та Китай.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті Foreign Affairs.

Як пише видання, зміна клімату міняє фізичне середовище, політика щодо Антарктиди стрімко змінюється, оскільки суперництво великих держав і зростаючий попит на ресурси вивели її на перший план у глобальному порядку денному.

Китай, Іран та інші країни розширюють межі санкціонованих видів діяльності на континенті та обмірковують майбутні територіальні претензії, - повідомляє Foreign Affairs.

Наприклад, минулої осені командувач іранських військово-морських сил Шахрам Ірані заявив, що його країна планує побудувати постійну військову базу в Антарктиді. Він зайшов так далеко, що заявив, ніби Іран якимось чином має "права власності" на Південний полюс.

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Тою ж осінню в Антарктиду прибув найбільший дослідницький корпус із Китаю, чисельністю у 460 науковців. Вони завершили роботу за три місяці, і станція відкрилася в лютому. Відповідно до договору про Антарктику, який регулює діяльність на континенті, дії Китаю цілком допустимі, - інформує видання.

"Прихід суперництва великих держав до берегів Антарктики ознаменує собою розрив із довгою епохою, коли цей континент був місцем міжнародного співробітництва. Договір про Антарктику, що набув чинності 1961 року, забороняє використовувати континент у військових цілях, а натомість виступає за наукове співробітництво. Зараз ця система зазнає більшого навантаження, ніж будь-коли", - повідомляє Foreign Affairs.

Що ж стосується Росії, то збройні сили надають матеріально-технічну підтримку деяким національним антарктичним місіям. Ця практика нібито відповідає положенням Договору про Антарктику, але її неоднозначність створює очевидні наслідки для безпеки. Важко визначити, чи проводить персонал цивільні або військові операції.

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