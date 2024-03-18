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Росія, Китай та Іран посилили свою військову присутність в Антарктиді

антарктида,сніг

Після десятиліть спокою статус-кво в Антарктиді руйнується. Сьогодні континент балансує на межі краху — як у прямому, так і в переносному сенсі. Все нові країни зацікавленаі у використанні території Антарктиди, йдеться про Іран, Росію та Китай.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті Foreign Affairs.

Як пише видання, зміна клімату міняє фізичне середовище, політика щодо Антарктиди стрімко змінюється, оскільки суперництво великих держав і зростаючий попит на ресурси вивели її на перший план у глобальному порядку денному.

Китай, Іран та інші країни розширюють межі санкціонованих видів діяльності на континенті та обмірковують майбутні територіальні претензії, - повідомляє Foreign Affairs.

Наприклад, минулої осені командувач іранських військово-морських сил Шахрам Ірані заявив, що його країна планує побудувати постійну військову базу в Антарктиді. Він зайшов так далеко, що заявив, ніби Іран якимось чином має "права власності" на Південний полюс.

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Тою ж осінню в Антарктиду прибув найбільший дослідницький корпус із Китаю, чисельністю у 460 науковців. Вони завершили роботу за три місяці, і станція відкрилася в лютому. Відповідно до договору про Антарктику, який регулює діяльність на континенті, дії Китаю цілком допустимі, - інформує видання.

"Прихід суперництва великих держав до берегів Антарктики ознаменує собою розрив із довгою епохою, коли цей континент був місцем міжнародного співробітництва. Договір про Антарктику, що набув чинності 1961 року, забороняє використовувати континент у військових цілях, а натомість виступає за наукове співробітництво. Зараз ця система зазнає більшого навантаження, ніж будь-коли", - повідомляє Foreign Affairs.

Що ж стосується Росії, то збройні сили надають матеріально-технічну підтримку деяким національним антарктичним місіям. Ця практика нібито відповідає положенням Договору про Антарктику, але її неоднозначність створює очевидні наслідки для безпеки. Важко визначити, чи проводить персонал цивільні або військові операції.

Також читайте: Китай у розробці гіперзвукової зброї випереджає РФ та США, - Пентагон

Антарктида (99) Іран (2067) Китай (4695) росія (66021)


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Топ коментарі
+13
Іран?! іпануцца! невже санкції так подіяли?
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18.03.2024 16:13 Відповісти
+12
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18.03.2024 17:11 Відповісти
+10
Ну це Бідена проблема хай висловить стурбованість і у 99 раз закличе республіканців проголосувати за 65 лярдів.
Якщо він більше ні на що не здатний...
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18.03.2024 16:08 Відповісти
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18.03.2024 16:06 Відповісти
є гроші, будують
немає грошей, не будують та закривають
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18.03.2024 16:07 Відповісти
Ну це Бідена проблема хай висловить стурбованість і у 99 раз закличе республіканців проголосувати за 65 лярдів.
Якщо він більше ні на що не здатний...
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18.03.2024 16:08 Відповісти
+++
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18.03.2024 19:09 Відповісти
Ви там в США дивіться щоб мексиканці ван не захопили.
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18.03.2024 16:09 Відповісти
щоб мексиканці ван не захопили
*************
Турецьке озеро Ван мексиканцям не по зубах. Там Ердоган бдіт!

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18.03.2024 20:31 Відповісти
Іран?! іпануцца! невже санкції так подіяли?
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18.03.2024 16:13 Відповісти
В цьому списку нема бульбяндії та недокореї.
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18.03.2024 16:15 Відповісти
Ну північним корейцям харчів не вистачить туди допливти, вони й так траву жеруть. А бульбостан то регіон рашки.
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18.03.2024 16:23 Відповісти
Нічого дивного.
А тим часом країна, яка мала б їбашить нечисть в кашу, займається ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ ***** питанням чорносраких нелегалів. Питанням, яке на раз-два вирішується сквадом прикордонників з кулеметом... ну дочекаєтесь, довирішуєтесь.
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18.03.2024 16:17 Відповісти
це все від ситості і убезпеченості , зона коміорту така приємна але підступна у підсумку
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18.03.2024 16:24 Відповісти
Кожен буде захищати ''своємовних'' пінгвінів.
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18.03.2024 16:20 Відповісти
Наші пінгвіни там теж тримають оборону. )))

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18.03.2024 20:37 Відповісти
Та Іран? Який сто років під "нищівними санкціями"? Пздцнхйблд...
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18.03.2024 16:58 Відповісти
Працює тільки одна санкція - томагавком по *****. Всі інші не працюють, бо цитую "інвесторам морально байдуже".
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18.03.2024 17:20 Відповісти
Якщо Китай тих санкцій не дотримувався і купував іранську нафту, до лампочки ті санкції.
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18.03.2024 18:33 Відповісти
- Увезу тебя я в тундру,
- Увезу к седым снегаам )))
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18.03.2024 17:01 Відповісти
Хана Антарктиді!
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18.03.2024 17:03 Відповісти
де гретта тумберг? де грінпіс? де ці всі екологи дармоїди, за буржуйські гранти?

свободу пінгвінам!
пінгвіни, теж люди і мають права! ой, це не те....
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18.03.2024 17:06 Відповісти
Гроші рахують...
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18.03.2024 17:54 Відповісти
***** здогадався що в нього ще в Антарктиді бункера нема.Думає відсидітись там з співучасниками...
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18.03.2024 17:09 Відповісти
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18.03.2024 17:11 Відповісти
Сподіваються, що Антарктида залишиться чистою від ядерного попелу?
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18.03.2024 17:14 Відповісти
Двуногі всюди вже добралися. І чому це саме покидьки світу цього? Замість створювати, вони руйнують і проводять експансію. Шкода нема кому спалити тих китайців з арабами. Розплодилося нечисті і всі хочуть жерти і серти.
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18.03.2024 17:23 Відповісти
- Беррімор, як ви думаєте що буде якщо схрестити кацапів, китайців та північних корейців?
- Пустеля, сер.
- Де пустеля ?!
- Всюди, сер.
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18.03.2024 17:26 Відповісти
Географічно Арктика є морською територією, тоді як Антарктида є континентальною сушею.

В Арктиці немає системи договорів, а в Антарктиці є.

Спочатку договiр був розроблений, щоб зупинити перекидання напруженості часів холодної війни на Південний полюс, призначивши Антарктиду науковим заповідником.

Bійськова діяльність і випробування ядерної зброї на континенті заборонені. Сторони договору зобов'язані забезпечити вільний і справедливий доступ нa дослідні станції (і судна), які підлягають інспекції.
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18.03.2024 17:34 Відповісти
Хоча Договір про Антарктику забороняє мілітаризацію або розгортання військ на південь від 60 градусів широти, що охоплює весь континент, військовий персонал і техніка дозволені, якщо вони підтримують цілі наукових досліджень.

Багато країн покладаються на свої збройні сили для дій в Антарктиді. Аргентина, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати розгортають військові сили та персонал для антарктичних дослідницьких експедицій.

Збройні сили Китаю та Росії також забезпечують матеріально-технічне забезпечення для деяких національних антарктичних місій.
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18.03.2024 17:39 Відповісти
Робота в Антарктиді обходиться недешево.

Витрати Ірану, який прагне виконувати військову функцію для будь-якої станції або наземної інфраструктури в Антарктиді, здаються непомірно високими з точки зору дипломатичної та звичайної проекції сили.

Важко уявити, щоб будь-яка існуюча антарктична держава (включно з Росією та Китаєм) була готова ігнорувати, не кажучи вже про підтримку, об'єкт відверто військового призначення або використання в Антарктиді.
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18.03.2024 17:50 Відповісти
"Люльок! Как там в Чілі? Я волнуюсь!" (с)
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18.03.2024 17:35 Відповісти
От що таке пустити свиней під стіл.
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18.03.2024 17:41 Відповісти
і хто їм що зробить?

окрім глибоко занепокоєння, інструментів впливу на них більше немає
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18.03.2024 17:46 Відповісти
А иранцам чалму в Арктике ветром не сдувает ?
В тапочках не холодно ?
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18.03.2024 17:52 Відповісти
Ось це я розумію гідне місце для засилання окрів як поки йще в живому вигляді , так й в кондиціях "харЬОших рюзькіх" тобто зконалих !

"антарктік наш" нехай усі 500 тисяч прямо лягають на лід а йще крайще - під лід !
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18.03.2024 18:07 Відповісти
США традиційно висловили стурбованість.
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18.03.2024 19:14 Відповісти
Бійтеся тих кому пофіг, бо з їх мовчазної "озабоченої" згоди все більше підіймає голову лайно...
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18.03.2024 20:19 Відповісти
Росія, Китай та Іран посилили свою військову присутність в Антарктиді Джерело:
***********
"Так це ж було вже!" (с)

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18.03.2024 20:25 Відповісти
знову ми обговорюємо нікчемний вкид "на грані червоних ліній"
а ще й від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD кого ! Доречі на сайті перша вкладка рашистський недорейх, а не Україна!
у іранців багато крутезних заяв і намірів, але дякувати Богу - все прутня.
для іранців там є ще https://www.ats.aq/e/antarctictreaty.html прикол особливо в https://documents.ats.aq/recatt/att005_e.pdf ХІІІ параграфі перші 3 пункти наміри ірану будуть просто кваліфіковані як акт агресії з послідовною військовою операцією союзників згідно міжнародного права.
цікаво, що ніхто з ботів *********** не висерся про прибульців, нацистів 3 - го Райху в Антарктиді...
Всі... на виборах?
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18.03.2024 22:30 Відповісти
 
 