Росія, Китай та Іран посилили свою військову присутність в Антарктиді
Після десятиліть спокою статус-кво в Антарктиді руйнується. Сьогодні континент балансує на межі краху — як у прямому, так і в переносному сенсі. Все нові країни зацікавленаі у використанні території Антарктиди, йдеться про Іран, Росію та Китай.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті Foreign Affairs.
Як пише видання, зміна клімату міняє фізичне середовище, політика щодо Антарктиди стрімко змінюється, оскільки суперництво великих держав і зростаючий попит на ресурси вивели її на перший план у глобальному порядку денному.
Китай, Іран та інші країни розширюють межі санкціонованих видів діяльності на континенті та обмірковують майбутні територіальні претензії, - повідомляє Foreign Affairs.
Наприклад, минулої осені командувач іранських військово-морських сил Шахрам Ірані заявив, що його країна планує побудувати постійну військову базу в Антарктиді. Він зайшов так далеко, що заявив, ніби Іран якимось чином має "права власності" на Південний полюс.
Тою ж осінню в Антарктиду прибув найбільший дослідницький корпус із Китаю, чисельністю у 460 науковців. Вони завершили роботу за три місяці, і станція відкрилася в лютому. Відповідно до договору про Антарктику, який регулює діяльність на континенті, дії Китаю цілком допустимі, - інформує видання.
"Прихід суперництва великих держав до берегів Антарктики ознаменує собою розрив із довгою епохою, коли цей континент був місцем міжнародного співробітництва. Договір про Антарктику, що набув чинності 1961 року, забороняє використовувати континент у військових цілях, а натомість виступає за наукове співробітництво. Зараз ця система зазнає більшого навантаження, ніж будь-коли", - повідомляє Foreign Affairs.
Що ж стосується Росії, то збройні сили надають матеріально-технічну підтримку деяким національним антарктичним місіям. Ця практика нібито відповідає положенням Договору про Антарктику, але її неоднозначність створює очевидні наслідки для безпеки. Важко визначити, чи проводить персонал цивільні або військові операції.
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немає грошей, не будують та закривають
Якщо він більше ні на що не здатний...
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Турецьке озеро Ван мексиканцям не по зубах. Там Ердоган бдіт!
А тим часом країна, яка мала б їбашить нечисть в кашу, займається ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ ***** питанням чорносраких нелегалів. Питанням, яке на раз-два вирішується сквадом прикордонників з кулеметом... ну дочекаєтесь, довирішуєтесь.
- Увезу к седым снегаам )))
свободу пінгвінам!
пінгвіни, теж люди і мають права! ой, це не те....
- Пустеля, сер.
- Де пустеля ?!
- Всюди, сер.
В Арктиці немає системи договорів, а в Антарктиці є.
Спочатку договiр був розроблений, щоб зупинити перекидання напруженості часів холодної війни на Південний полюс, призначивши Антарктиду науковим заповідником.
Bійськова діяльність і випробування ядерної зброї на континенті заборонені. Сторони договору зобов'язані забезпечити вільний і справедливий доступ нa дослідні станції (і судна), які підлягають інспекції.
Багато країн покладаються на свої збройні сили для дій в Антарктиді. Аргентина, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати розгортають військові сили та персонал для антарктичних дослідницьких експедицій.
Збройні сили Китаю та Росії також забезпечують матеріально-технічне забезпечення для деяких національних антарктичних місій.
Витрати Ірану, який прагне виконувати військову функцію для будь-якої станції або наземної інфраструктури в Антарктиді, здаються непомірно високими з точки зору дипломатичної та звичайної проекції сили.
Важко уявити, щоб будь-яка існуюча антарктична держава (включно з Росією та Китаєм) була готова ігнорувати, не кажучи вже про підтримку, об'єкт відверто військового призначення або використання в Антарктиді.
окрім глибоко занепокоєння, інструментів впливу на них більше немає
В тапочках не холодно ?
"антарктік наш" нехай усі 500 тисяч прямо лягають на лід а йще крайще - під лід !
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"Так це ж було вже!" (с)
а ще й від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD кого ! Доречі на сайті перша вкладка рашистський недорейх, а не Україна!
у іранців багато крутезних заяв і намірів, але дякувати Богу - все прутня.
для іранців там є ще https://www.ats.aq/e/antarctictreaty.html прикол особливо в https://documents.ats.aq/recatt/att005_e.pdf ХІІІ параграфі перші 3 пункти наміри ірану будуть просто кваліфіковані як акт агресії з послідовною військовою операцією союзників згідно міжнародного права.
цікаво, що ніхто з ботів *********** не висерся про прибульців, нацистів 3 - го Райху в Антарктиді...
Всі... на виборах?