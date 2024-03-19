Польские фермеры проведут масштабные акции протеста по всей стране 20 марта

В среду, 20 марта, польские фермеры планируют сотни демонстраций с сельскохозяйственной техникой и блокад около 400 мест по всей территории Польши.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что протесты намечены на важных дорогах на подъездных путях в Варшаву.

Польская полиция предупредила также о трудностях на улицах Кракова, где протестующие планируют въехать прямо в город. Граждан призывают в этот день пересесть с личных авто на общественный транспорт, чтобы избежать пробок.

В каких городах будут протесты

Трудности также ожидают в Гданьске, где акция протеста на улицах города продлится с 10 до 16 часов. Здесь ожидаются усложнения в движении транспорта и в работе общественного транспорта.

Мэрия Вроцлава, где польские фермеры хотели протестовать в городе, не дала разрешения на акции в административном районе города с аргументами, что это создаст проблемы для дорожного движения и безопасности горожан. Организаторы хотят оспорить решение в суде.

В воскресенье и понедельник фермеры заблокировали две дороги на пути в Германию, заставив водителей направляться в объезд, а перед тем начали блокировать дорогу в Словакию в районе поселка Хижне, заявив, что будут оставаться там до конца марта.

В этом месте, как сообщают, блокада как таковая прекратилась, поскольку водители грузовиков сменили маршруты и не едут по этому пути. На границе осталась небольшая группа фермеров и несколько тракторов, стоящих по обе стороны дороги.

Требования польских фермеров

Фермеры хотят изменений к требованиям, которые налагаются на них в соответствии с новым экологическим законодательством ЕС, и регулирование наплыва на европейский рынок агропродукции из стран за пределами ЕС.

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