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Польские фермеры проведут масштабные акции протеста по всей стране 20 марта

протест,фермери

В среду, 20 марта, польские фермеры планируют сотни демонстраций с сельскохозяйственной техникой и блокад около 400 мест по всей территории Польши.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что протесты намечены на важных дорогах на подъездных путях в Варшаву.

Польская полиция предупредила также о трудностях на улицах Кракова, где протестующие планируют въехать прямо в город. Граждан призывают в этот день пересесть с личных авто на общественный транспорт, чтобы избежать пробок.

В каких городах будут протесты

Трудности также ожидают в Гданьске, где акция протеста на улицах города продлится с 10 до 16 часов. Здесь ожидаются усложнения в движении транспорта и в работе общественного транспорта.

Мэрия Вроцлава, где польские фермеры хотели протестовать в городе, не дала разрешения на акции в административном районе города с аргументами, что это создаст проблемы для дорожного движения и безопасности горожан. Организаторы хотят оспорить решение в суде.

В воскресенье и понедельник фермеры заблокировали две дороги на пути в Германию, заставив водителей направляться в объезд, а перед тем начали блокировать дорогу в Словакию в районе поселка Хижне, заявив, что будут оставаться там до конца марта.

В этом месте, как сообщают, блокада как таковая прекратилась, поскольку водители грузовиков сменили маршруты и не едут по этому пути. На границе осталась небольшая группа фермеров и несколько тракторов, стоящих по обе стороны дороги.

Требования польских фермеров

Фермеры хотят изменений к требованиям, которые налагаются на них в соответствии с новым экологическим законодательством ЕС, и регулирование наплыва на европейский рынок агропродукции из стран за пределами ЕС.

Читайте также: Блокирование украинско-польской границы: Вопрос решится в течение нескольких недель, - председатель комитета Сейма Польши Коваль

Автор: 

Польша (8510) протест (5862) фермер (188)


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Топ комментарии
+28
калінінград теж блокуватимуть? чи ***** не дозволив?
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19.03.2024 11:57 Ответить
+25
фермери бастують по всій ЄС і тільки поляки додумались шантажувати Брюссель перекриттям кордонів із стікаючи кров'ю Україною. Польські сцикливі свині тупо сіять блокувати кордони із Білоруссю і Калінінградом бо ризикують тупо дістати по жадним рилам. Я в чомусь неправий?
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19.03.2024 12:00 Ответить
+19
За блокування того кордону не платили..
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19.03.2024 11:59 Ответить
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Та пох на цих польських гівнюків. Ці дебіли не розуміють законів економіки. В ЄС надлишки сільхозпродукціі. Крапка.
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19.03.2024 11:56 Ответить
сажатєлі/собіратєлі пшениці хочуть бути міліонерами
тоді булочники, піцейоли та мясники стануть міліардерами
а польські бабушки перейдуть на дубову кору
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19.03.2024 11:59 Ответить
фермери бастують по всій ЄС і тільки поляки додумались шантажувати Брюссель перекриттям кордонів із стікаючи кров'ю Україною. Польські сцикливі свині тупо сіять блокувати кордони із Білоруссю і Калінінградом бо ризикують тупо дістати по жадним рилам. Я в чомусь неправий?
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19.03.2024 12:00 Ответить
Ці придурки "довийобуються", що всі сусіди їм заблокують торгівлю сільгосппродукцією з ними, повністю І, лише коли з"явиться лозунг: "Не купуй польське!" - вони почнуть "чухать потилицю" Адже з самого вступу в ЄС польські сільгоспвиробники "каламутять воду", вимагаючи для себе "асаблівих вольносцей"!
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19.03.2024 12:26 Ответить
польська гонорова, бл...
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19.03.2024 12:38 Ответить
Усрамсі а нєдамсі.
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19.03.2024 14:01 Ответить
калінінград теж блокуватимуть? чи ***** не дозволив?
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19.03.2024 11:57 Ответить
Звісно ні
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19.03.2024 15:11 Ответить
Най блокують на постійно увесь кордон із **********
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19.03.2024 11:57 Ответить
За блокування того кордону не платили..
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19.03.2024 11:59 Ответить
Задовбали ці нероби.. Так і русня до них прийде, а вони будуть лише шмарклі жувати..
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19.03.2024 11:58 Ответить
Перекриваите всі дороги нах - Боротьба за бабло - пздц
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19.03.2024 11:58 Ответить
Ї@анати.
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19.03.2024 11:59 Ответить
куплять білети у варшавське метро і назло кондуктору підуть пішком
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19.03.2024 12:00 Ответить
навіщо їм сіяти ячмінь, за блокування від )(уйла отримають бонуси.
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19.03.2024 12:01 Ответить
розумієте, яка тонка фігня?
ми ж всі говоримо про майдан, про право народу.
то чому ми вважаємо, що поляки не мають такого права?
чому ми підбурюємо, польських мєнтів, жорстко розігнати фермерів, та запакувати, всіх активних?
і при цьому, терпимо зе!бубочку?
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19.03.2024 12:02 Ответить
Нарід має право порушувати міжнародні закони, блокуючи кордони? Чому твій нарід не блокує кордони із Росією і Білоруссю? Троль *******.
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19.03.2024 12:05 Ответить
народ має право на все, у вільній державі! тому, що держава, це і є народ!
як що, закони порушують бажання народу, народ має право на озброєне повстання!
вирішуйте питання! а не футбольте проблему один одному!
що у нас з зовнішною політикою? шмигалть їздив на кордон, і як?
зе!поц обнімався з туском, і як?
мішу ткача заслали, дражнити польські спецслужби?
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19.03.2024 12:13 Ответить
Коли люди живуть у комунальній квартирі - від жильців вимагається дотримання загальних для всієї "комуналки" правил співжиття Якщо хтось один починає "бикувать" - його "ставлять на місце"! ЄС - та сама "комуналка" До того ж - польський уряж проголосував у ЄС за ті правила які польські фермери вимагають скасувать! І як це виглядить у очах Європи? Польський народ делегував своє право вирішувать за нього вибраний ними уряд Уряд проголосував у Брюсселі за "правила" А тепер "народ" вимагає "скасування" цих "правил" І від кого вимагає? Від України (не члена ЄС) та Брюсселя! Але не від власного уряду!
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19.03.2024 12:33 Ответить
А 83% населения поляндии против из-за высоких цен на продукты. И шо им делать, палить фермеров?
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19.03.2024 14:42 Ответить
Ви кажете правильні речі в неправильній ситуації. Це як викинути інваліда-візочника, який затримує автобус, т.к. довго не може в нього залізти. Не, ну а ****? Народ в автобусі спізнюється на роботу. Народ заплатив гроші та має право вчасно приїхати. Фермери (народ) Польщі безумовно мають право на протести ... але не на шкоду витікаючою кров'ю Україні, яка бореться проти нового Гітлера! Брюссель від Варшави не так далеко. Усі рішення щодо ЄС ухвалюються саме там. Їдьте, блокуйте Брюссель. Подивимося, як на це відреагує Бельгійська поліція.
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19.03.2024 12:37 Ответить
Коли вони сіять будуть? Чи просто вимагають гроші-дотації від ЄС , а зерно десь куплять за ці гроші?
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19.03.2024 12:06 Ответить
Скільки ж у Польщі тих фермерів, що вистачає заблокувати всі кордони і всю країну? І по скільки в них тоді виходить землі? По 50 соток?
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19.03.2024 12:10 Ответить
А на землі ці фермери взагалі не працюють?
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19.03.2024 12:11 Ответить
Навіщо? Будеш обробляти то не одержиш компенсацію.
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19.03.2024 12:18 Ответить
НА ВІДМІНУ ВІД БАРИГ-ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ ЯКІ САМІ НА ЗЕМЛІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ А КУПЛЯЮТЬ ЗА ДАРМА УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ ТА ЗА КОПІЙКИ СКУПЛЯЮТЬ ЗЕРНО В УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН польські фермери працюють
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19.03.2024 12:20 Ответить
ПНХ. Методичка вже не працює. Підітри нею свою сраку. Можеш і куратору також.
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19.03.2024 12:22 Ответить
Всі хто пише про бариг -зернотрейдерів сразу відправляти в спам і в бан на три дні. Вже ₴@їбали . Люди не розуміють основ економіки а вже лізуть писати на цензор.
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19.03.2024 12:28 Ответить
Дякую.
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19.03.2024 12:39 Ответить
Найтупіший коментар на цій гілці - твій .
Бо зернотрейдери і дійсно - на землі не працюють . Вони не аграрії , в них інші функції ,, вони є - посередники між виробником і покупцем . Це щось на кшталт - магазину , в виробника товар взяв , споживачеві продав .
Я тобі навіть скажу що - зернотрейдери є в усіх аграрних країнах світу , і в Польщі в тому числі ,, і в жодній з них на землі вони не працюють .
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19.03.2024 13:19 Ответить
Блокують протестують вже мо півроку "козу водять", дограються що всі будуть об'їзжати Польщу десятою дорогою
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19.03.2024 12:16 Ответить
Колись рушійна сила працівників суднобудівних заводів знесла комуняк в Польші та направила країну на економічний підйом. Зараз ,,фермери,, повернуть Польшу вЗад.
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19.03.2024 12:21 Ответить
Ентропія, другий закон термодинаміки..
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19.03.2024 12:23 Ответить
"Польська поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто.
Труднощі також очікують у Гданську, де акція протесту на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.
Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС."

Щось не дуже зрозуміло. До чого тут Краків і Гданськ? Хто там може задовольнити вимоги фермерів? Хіба це в компетенції мерії Кракова чи Гданська?
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19.03.2024 12:23 Ответить
от, особисто мені, насрати з говерли, що поляки роблять у своєму кракові і гданську.
що хочуть, те й нехай і роблять, це їхня земля.
і навіть блокування свого кордону, це їхня справа!
чи ми всі на кацапів перетворилися? суємо свої свинособачі пики до сусідів?
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19.03.2024 12:36 Ответить
Мені теж було б насрати, якби їхні протести не шкодили нашій країні.
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19.03.2024 12:39 Ответить
не треба, пересмикувати.
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19.03.2024 12:47 Ответить
Карточки на хлеб, как я понимаю, уже напечатали?
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19.03.2024 12:26 Ответить
Я так розумію, оскільки посівної в Польщі в цьому році не буде, рольники просто вимагають грошей ні за що?
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19.03.2024 12:33 Ответить
В кінці 23 року вони отримали 150 лярдів евро компенсацій від ЕС, до кінця року їм вистачить, а там ще дадуть.
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19.03.2024 12:40 Ответить
137 из них разблокировано 50 лярдов.
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19.03.2024 14:52 Ответить
Вони сіяти зовсім не збираються? Розраховують купити дешеве ( крадене українське) з раши і видати за своє. А дотації ЕС ДО КИШЕНІ?
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19.03.2024 12:36 Ответить
Коли польському фермерові нема чого робити він ... йде блокувати кордон. І йому вже не має значення с ким цей кордон.
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19.03.2024 13:00 Ответить
Скоро розійдуться, чи посівної не буде?
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19.03.2024 13:04 Ответить
Польский фермер - це вже окреме імʼя - це покидьок без мізків і без принципів, якому начхати на всіх і на все... гніди продажні
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19.03.2024 13:24 Ответить
Polscy rolnicy umierają z głodu, Bruksela chce popełnić ludobójstwo . Och, co się tu dzieje
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19.03.2024 14:17 Ответить
працювати не пробували?
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19.03.2024 14:18 Ответить
Польское сельское хозяйство характеризуется большой раздробленностью хозяйств, высоким уровнем занятых в нем работников, доминированием почв со средней и малой сельхозпригодностью, а также относительно низким использованием промышленных средств производства.
Вот где скрытые резервы - повыгоняйте лишних нероб.
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19.03.2024 14:58 Ответить
******** нет покоя
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19.03.2024 19:32 Ответить
А посевной в Польше нет? Или зерно у пути планируют купить?
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19.03.2024 20:41 Ответить
 
 