Польские фермеры проведут масштабные акции протеста по всей стране 20 марта
В среду, 20 марта, польские фермеры планируют сотни демонстраций с сельскохозяйственной техникой и блокад около 400 мест по всей территории Польши.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что протесты намечены на важных дорогах на подъездных путях в Варшаву.
Польская полиция предупредила также о трудностях на улицах Кракова, где протестующие планируют въехать прямо в город. Граждан призывают в этот день пересесть с личных авто на общественный транспорт, чтобы избежать пробок.
В каких городах будут протесты
Трудности также ожидают в Гданьске, где акция протеста на улицах города продлится с 10 до 16 часов. Здесь ожидаются усложнения в движении транспорта и в работе общественного транспорта.
Мэрия Вроцлава, где польские фермеры хотели протестовать в городе, не дала разрешения на акции в административном районе города с аргументами, что это создаст проблемы для дорожного движения и безопасности горожан. Организаторы хотят оспорить решение в суде.
В воскресенье и понедельник фермеры заблокировали две дороги на пути в Германию, заставив водителей направляться в объезд, а перед тем начали блокировать дорогу в Словакию в районе поселка Хижне, заявив, что будут оставаться там до конца марта.
В этом месте, как сообщают, блокада как таковая прекратилась, поскольку водители грузовиков сменили маршруты и не едут по этому пути. На границе осталась небольшая группа фермеров и несколько тракторов, стоящих по обе стороны дороги.
Требования польских фермеров
Фермеры хотят изменений к требованиям, которые налагаются на них в соответствии с новым экологическим законодательством ЕС, и регулирование наплыва на европейский рынок агропродукции из стран за пределами ЕС.
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тоді булочники, піцейоли та мясники стануть міліардерами
а польські бабушки перейдуть на дубову кору
ми ж всі говоримо про майдан, про право народу.
то чому ми вважаємо, що поляки не мають такого права?
чому ми підбурюємо, польських мєнтів, жорстко розігнати фермерів, та запакувати, всіх активних?
і при цьому, терпимо зе!бубочку?
як що, закони порушують бажання народу, народ має право на озброєне повстання!
вирішуйте питання! а не футбольте проблему один одному!
що у нас з зовнішною політикою? шмигалть їздив на кордон, і як?
зе!поц обнімався з туском, і як?
мішу ткача заслали, дражнити польські спецслужби?
Бо зернотрейдери і дійсно - на землі не працюють . Вони не аграрії , в них інші функції ,, вони є - посередники між виробником і покупцем . Це щось на кшталт - магазину , в виробника товар взяв , споживачеві продав .
Я тобі навіть скажу що - зернотрейдери є в усіх аграрних країнах світу , і в Польщі в тому числі ,, і в жодній з них на землі вони не працюють .
Труднощі також очікують у Гданську, де акція протесту на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.
Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС."
Щось не дуже зрозуміло. До чого тут Краків і Гданськ? Хто там може задовольнити вимоги фермерів? Хіба це в компетенції мерії Кракова чи Гданська?
що хочуть, те й нехай і роблять, це їхня земля.
і навіть блокування свого кордону, це їхня справа!
чи ми всі на кацапів перетворилися? суємо свої свинособачі пики до сусідів?
Вот где скрытые резервы - повыгоняйте лишних нероб.