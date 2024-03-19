Польські фермери проведуть масштабні акції протесту по всій країні 20 березня
У середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій з сільськогосподарською технікою та блокад у близько 400 місць по всій території Польщі.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що протести заплановані на важливих дорогах на під'їзних шляхах до Варшави.
Польська поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.
В яких містах будуть протести
Труднощі також очікують у Гданську, де акція протесту на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години. Тут очікуються ускладнення в русі транспорту та в роботі громадського транспорту.
Мерія Вроцлава, де польські фермери також хотіли протестувати у місті, не дала дозволу на акції в адміністративному районі міста з аргументами, що це створить проблеми для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори хочуть оскаржувати рішення у суді.
У неділю й понеділок фермери заблокували дві дороги на шляху до Німеччини, змусивши водіїв прямувати в об’їзд, а перед тим почали блокувати дорогу до Словаччини в районі селища Хижне, заявивши, що лишатимуться там до кінця березня.
У цьому місці, як повідомляють, блокада як така припинилася, оскільки водії вантажівок змінили маршрути та не їдуть цим шляхом. На кордоні залишилася невелика група фермерів і кілька тракторів, які стоять обабіч дороги.
Вимоги польських фермерів
Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС.
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тоді булочники, піцейоли та мясники стануть міліардерами
а польські бабушки перейдуть на дубову кору
ми ж всі говоримо про майдан, про право народу.
то чому ми вважаємо, що поляки не мають такого права?
чому ми підбурюємо, польських мєнтів, жорстко розігнати фермерів, та запакувати, всіх активних?
і при цьому, терпимо зе!бубочку?
як що, закони порушують бажання народу, народ має право на озброєне повстання!
вирішуйте питання! а не футбольте проблему один одному!
що у нас з зовнішною політикою? шмигалть їздив на кордон, і як?
зе!поц обнімався з туском, і як?
мішу ткача заслали, дражнити польські спецслужби?
Бо зернотрейдери і дійсно - на землі не працюють . Вони не аграрії , в них інші функції ,, вони є - посередники між виробником і покупцем . Це щось на кшталт - магазину , в виробника товар взяв , споживачеві продав .
Я тобі навіть скажу що - зернотрейдери є в усіх аграрних країнах світу , і в Польщі в тому числі ,, і в жодній з них на землі вони не працюють .
Труднощі також очікують у Гданську, де акція протесту на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.
Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС."
Щось не дуже зрозуміло. До чого тут Краків і Гданськ? Хто там може задовольнити вимоги фермерів? Хіба це в компетенції мерії Кракова чи Гданська?
що хочуть, те й нехай і роблять, це їхня земля.
і навіть блокування свого кордону, це їхня справа!
чи ми всі на кацапів перетворилися? суємо свої свинособачі пики до сусідів?
Вот где скрытые резервы - повыгоняйте лишних нероб.