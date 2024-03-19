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Новини
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Польські фермери проведуть масштабні акції протесту по всій країні 20 березня

протест,фермери

У середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій з сільськогосподарською технікою та блокад у близько 400 місць по всій території Польщі.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що протести заплановані на важливих дорогах на під'їзних шляхах до Варшави.

Польська поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.

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В яких містах будуть протести

Труднощі також очікують у Гданську, де акція протесту на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години. Тут очікуються ускладнення в русі транспорту та в роботі громадського транспорту. 

Мерія Вроцлава, де польські фермери також хотіли протестувати у місті, не дала дозволу на акції в адміністративному районі міста з аргументами, що це створить проблеми для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори хочуть оскаржувати рішення у суді.

У неділю й понеділок фермери заблокували дві дороги на шляху до Німеччини, змусивши водіїв прямувати в об’їзд, а перед тим почали блокувати дорогу до Словаччини в районі селища Хижне, заявивши, що лишатимуться там до кінця березня.

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У цьому місці, як повідомляють, блокада як така припинилася, оскільки водії вантажівок змінили маршрути та не їдуть цим шляхом. На кордоні залишилася невелика група фермерів і кілька тракторів, які стоять обабіч дороги.

Вимоги польських фермерів 

Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС.

Автор: 

Польща (8628) протест (2402) фермер (398)


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Топ коментарі
+28
калінінград теж блокуватимуть? чи ***** не дозволив?
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19.03.2024 11:57 Відповісти
+25
фермери бастують по всій ЄС і тільки поляки додумались шантажувати Брюссель перекриттям кордонів із стікаючи кров'ю Україною. Польські сцикливі свині тупо сіять блокувати кордони із Білоруссю і Калінінградом бо ризикують тупо дістати по жадним рилам. Я в чомусь неправий?
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19.03.2024 12:00 Відповісти
+19
За блокування того кордону не платили..
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19.03.2024 11:59 Відповісти
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Та пох на цих польських гівнюків. Ці дебіли не розуміють законів економіки. В ЄС надлишки сільхозпродукціі. Крапка.
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19.03.2024 11:56 Відповісти
сажатєлі/собіратєлі пшениці хочуть бути міліонерами
тоді булочники, піцейоли та мясники стануть міліардерами
а польські бабушки перейдуть на дубову кору
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19.03.2024 11:59 Відповісти
фермери бастують по всій ЄС і тільки поляки додумались шантажувати Брюссель перекриттям кордонів із стікаючи кров'ю Україною. Польські сцикливі свині тупо сіять блокувати кордони із Білоруссю і Калінінградом бо ризикують тупо дістати по жадним рилам. Я в чомусь неправий?
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19.03.2024 12:00 Відповісти
Ці придурки "довийобуються", що всі сусіди їм заблокують торгівлю сільгосппродукцією з ними, повністю І, лише коли з"явиться лозунг: "Не купуй польське!" - вони почнуть "чухать потилицю" Адже з самого вступу в ЄС польські сільгоспвиробники "каламутять воду", вимагаючи для себе "асаблівих вольносцей"!
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19.03.2024 12:26 Відповісти
польська гонорова, бл...
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19.03.2024 12:38 Відповісти
Усрамсі а нєдамсі.
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19.03.2024 14:01 Відповісти
калінінград теж блокуватимуть? чи ***** не дозволив?
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19.03.2024 11:57 Відповісти
Звісно ні
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19.03.2024 15:11 Відповісти
Най блокують на постійно увесь кордон із **********
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19.03.2024 11:57 Відповісти
За блокування того кордону не платили..
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19.03.2024 11:59 Відповісти
Задовбали ці нероби.. Так і русня до них прийде, а вони будуть лише шмарклі жувати..
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19.03.2024 11:58 Відповісти
Перекриваите всі дороги нах - Боротьба за бабло - пздц
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19.03.2024 11:58 Відповісти
Ї@анати.
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19.03.2024 11:59 Відповісти
куплять білети у варшавське метро і назло кондуктору підуть пішком
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19.03.2024 12:00 Відповісти
навіщо їм сіяти ячмінь, за блокування від )(уйла отримають бонуси.
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19.03.2024 12:01 Відповісти
розумієте, яка тонка фігня?
ми ж всі говоримо про майдан, про право народу.
то чому ми вважаємо, що поляки не мають такого права?
чому ми підбурюємо, польських мєнтів, жорстко розігнати фермерів, та запакувати, всіх активних?
і при цьому, терпимо зе!бубочку?
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19.03.2024 12:02 Відповісти
Нарід має право порушувати міжнародні закони, блокуючи кордони? Чому твій нарід не блокує кордони із Росією і Білоруссю? Троль *******.
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19.03.2024 12:05 Відповісти
народ має право на все, у вільній державі! тому, що держава, це і є народ!
як що, закони порушують бажання народу, народ має право на озброєне повстання!
вирішуйте питання! а не футбольте проблему один одному!
що у нас з зовнішною політикою? шмигалть їздив на кордон, і як?
зе!поц обнімався з туском, і як?
мішу ткача заслали, дражнити польські спецслужби?
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19.03.2024 12:13 Відповісти
Коли люди живуть у комунальній квартирі - від жильців вимагається дотримання загальних для всієї "комуналки" правил співжиття Якщо хтось один починає "бикувать" - його "ставлять на місце"! ЄС - та сама "комуналка" До того ж - польський уряж проголосував у ЄС за ті правила які польські фермери вимагають скасувать! І як це виглядить у очах Європи? Польський народ делегував своє право вирішувать за нього вибраний ними уряд Уряд проголосував у Брюсселі за "правила" А тепер "народ" вимагає "скасування" цих "правил" І від кого вимагає? Від України (не члена ЄС) та Брюсселя! Але не від власного уряду!
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19.03.2024 12:33 Відповісти
А 83% населения поляндии против из-за высоких цен на продукты. И шо им делать, палить фермеров?
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19.03.2024 14:42 Відповісти
Ви кажете правильні речі в неправильній ситуації. Це як викинути інваліда-візочника, який затримує автобус, т.к. довго не може в нього залізти. Не, ну а ****? Народ в автобусі спізнюється на роботу. Народ заплатив гроші та має право вчасно приїхати. Фермери (народ) Польщі безумовно мають право на протести ... але не на шкоду витікаючою кров'ю Україні, яка бореться проти нового Гітлера! Брюссель від Варшави не так далеко. Усі рішення щодо ЄС ухвалюються саме там. Їдьте, блокуйте Брюссель. Подивимося, як на це відреагує Бельгійська поліція.
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19.03.2024 12:37 Відповісти
Коли вони сіять будуть? Чи просто вимагають гроші-дотації від ЄС , а зерно десь куплять за ці гроші?
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19.03.2024 12:06 Відповісти
Скільки ж у Польщі тих фермерів, що вистачає заблокувати всі кордони і всю країну? І по скільки в них тоді виходить землі? По 50 соток?
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19.03.2024 12:10 Відповісти
А на землі ці фермери взагалі не працюють?
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19.03.2024 12:11 Відповісти
Навіщо? Будеш обробляти то не одержиш компенсацію.
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19.03.2024 12:18 Відповісти
НА ВІДМІНУ ВІД БАРИГ-ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ ЯКІ САМІ НА ЗЕМЛІ НЕ ПРАЦЮЮТЬ А КУПЛЯЮТЬ ЗА ДАРМА УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ ТА ЗА КОПІЙКИ СКУПЛЯЮТЬ ЗЕРНО В УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН польські фермери працюють
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19.03.2024 12:20 Відповісти
ПНХ. Методичка вже не працює. Підітри нею свою сраку. Можеш і куратору також.
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19.03.2024 12:22 Відповісти
Всі хто пише про бариг -зернотрейдерів сразу відправляти в спам і в бан на три дні. Вже ₴@їбали . Люди не розуміють основ економіки а вже лізуть писати на цензор.
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19.03.2024 12:28 Відповісти
Дякую.
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19.03.2024 12:39 Відповісти
Найтупіший коментар на цій гілці - твій .
Бо зернотрейдери і дійсно - на землі не працюють . Вони не аграрії , в них інші функції ,, вони є - посередники між виробником і покупцем . Це щось на кшталт - магазину , в виробника товар взяв , споживачеві продав .
Я тобі навіть скажу що - зернотрейдери є в усіх аграрних країнах світу , і в Польщі в тому числі ,, і в жодній з них на землі вони не працюють .
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19.03.2024 13:19 Відповісти
Блокують протестують вже мо півроку "козу водять", дограються що всі будуть об'їзжати Польщу десятою дорогою
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19.03.2024 12:16 Відповісти
Колись рушійна сила працівників суднобудівних заводів знесла комуняк в Польші та направила країну на економічний підйом. Зараз ,,фермери,, повернуть Польшу вЗад.
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19.03.2024 12:21 Відповісти
Ентропія, другий закон термодинаміки..
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19.03.2024 12:23 Відповісти
"Польська поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто.
Труднощі також очікують у Гданську, де акція протесту на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.
Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС."

Щось не дуже зрозуміло. До чого тут Краків і Гданськ? Хто там може задовольнити вимоги фермерів? Хіба це в компетенції мерії Кракова чи Гданська?
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19.03.2024 12:23 Відповісти
от, особисто мені, насрати з говерли, що поляки роблять у своєму кракові і гданську.
що хочуть, те й нехай і роблять, це їхня земля.
і навіть блокування свого кордону, це їхня справа!
чи ми всі на кацапів перетворилися? суємо свої свинособачі пики до сусідів?
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19.03.2024 12:36 Відповісти
Мені теж було б насрати, якби їхні протести не шкодили нашій країні.
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19.03.2024 12:39 Відповісти
не треба, пересмикувати.
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19.03.2024 12:47 Відповісти
Карточки на хлеб, как я понимаю, уже напечатали?
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19.03.2024 12:26 Відповісти
Я так розумію, оскільки посівної в Польщі в цьому році не буде, рольники просто вимагають грошей ні за що?
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19.03.2024 12:33 Відповісти
В кінці 23 року вони отримали 150 лярдів евро компенсацій від ЕС, до кінця року їм вистачить, а там ще дадуть.
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19.03.2024 12:40 Відповісти
137 из них разблокировано 50 лярдов.
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19.03.2024 14:52 Відповісти
Вони сіяти зовсім не збираються? Розраховують купити дешеве ( крадене українське) з раши і видати за своє. А дотації ЕС ДО КИШЕНІ?
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19.03.2024 12:36 Відповісти
Коли польському фермерові нема чого робити він ... йде блокувати кордон. І йому вже не має значення с ким цей кордон.
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19.03.2024 13:00 Відповісти
Скоро розійдуться, чи посівної не буде?
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19.03.2024 13:04 Відповісти
Польский фермер - це вже окреме імʼя - це покидьок без мізків і без принципів, якому начхати на всіх і на все... гніди продажні
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19.03.2024 13:24 Відповісти
Polscy rolnicy umierają z głodu, Bruksela chce popełnić ludobójstwo . Och, co się tu dzieje
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19.03.2024 14:17 Відповісти
працювати не пробували?
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19.03.2024 14:18 Відповісти
Польское сельское хозяйство характеризуется большой раздробленностью хозяйств, высоким уровнем занятых в нем работников, доминированием почв со средней и малой сельхозпригодностью, а также относительно низким использованием промышленных средств производства.
Вот где скрытые резервы - повыгоняйте лишних нероб.
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19.03.2024 14:58 Відповісти
******** нет покоя
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19.03.2024 19:32 Відповісти
А посевной в Польше нет? Или зерно у пути планируют купить?
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19.03.2024 20:41 Відповісти
 
 