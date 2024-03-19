Польські фермери проведуть масштабні акції протесту по всій країні 20 березня

У середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій з сільськогосподарською технікою та блокад у близько 400 місць по всій території Польщі.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що протести заплановані на важливих дорогах на під'їзних шляхах до Варшави.

Польська поліція попередила також про труднощі на вулицях Кракова, де протестувальники планують заїхати безпосередньо у місто. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.

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В яких містах будуть протести

Труднощі також очікують у Гданську, де акція протесту на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години. Тут очікуються ускладнення в русі транспорту та в роботі громадського транспорту.

Мерія Вроцлава, де польські фермери також хотіли протестувати у місті, не дала дозволу на акції в адміністративному районі міста з аргументами, що це створить проблеми для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори хочуть оскаржувати рішення у суді.

У неділю й понеділок фермери заблокували дві дороги на шляху до Німеччини, змусивши водіїв прямувати в об’їзд, а перед тим почали блокувати дорогу до Словаччини в районі селища Хижне, заявивши, що лишатимуться там до кінця березня.

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У цьому місці, як повідомляють, блокада як така припинилася, оскільки водії вантажівок змінили маршрути та не їдуть цим шляхом. На кордоні залишилася невелика група фермерів і кілька тракторів, які стоять обабіч дороги.

Вимоги польських фермерів

Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС.