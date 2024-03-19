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Новости Помощь Украине
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Германия сегодня объявит о новом пакете военной помощи Украине, - Писториус

пісторіус

Сегодня, 19 марта, Германия анонсирует новый пакет военной помощи для Украины. Однако ожидать дальнобойных ракет Taurus не стоит.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Писториус отметил важность достижения устойчивой поддержки Украины, что является "ежедневной задачей".

По его словам, Германия планирует расширить сотрудничество с Польшей, в частности в производстве боеприпасов, а также дать возможность Украине понять, что она и дальше может рассчитывать на поддержку.

"Прогресс есть в направлении боеприпасов. С одной стороны, благодаря чешской инициативе, однако мы также сможем объявить еще один пакет, здесь, сегодня. Дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами. Но главное - это постоянная поставка боеприпасов", - отметил Писториус.

В то же время на вопрос, может ли Украина рассчитывать на новости о Taurus, он отметил, что об этом "новостей нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дискуссии по ракетам Taurus доводятся до крайности. Поддержка Украины в других отраслях важнее, - Писториус

Автор: 

Германия (7070) помощь (7876) Писториус Борис (230)


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Топ комментарии
+3
Іронія - це добре. однак ще можна порахувати скільки Німеччина виділила нам пакетів військової допомоги саме з кінця минулого року, коли застопорилась допомога від США. з листопада минулого року німці виділили нам кілька пакетів допомоги на кілька лярдів Євро, точну цифру можна прогуглити. Німці зараз другі за виділенням військової допомоги Україні після США і перші в Європі. Навіть Британія і Франція уже відчутно відстають. Тому замість іронії краще подякувати німцям. Вони пройшли величезний шлях від касок до лідерства з надання допомоги Україні серед країн Європи.
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19.03.2024 13:25 Ответить
+2
Каски?
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19.03.2024 13:16 Ответить
+1
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19.03.2024 13:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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19.03.2024 13:13 Ответить
от прям сьодні?!
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19.03.2024 13:13 Ответить
Каски?
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19.03.2024 13:16 Ответить
не надасть, а лише анонсує. Тіпа, ми тут подумали і рішили надати допомогу Україні колись в майбутньому
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19.03.2024 13:19 Ответить
ты читать умеешь, анатоль??
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19.03.2024 14:08 Ответить
на заборє "***" напісано, а на сам дєлє там дрова
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19.03.2024 14:12 Ответить
ці дрова кацапам почки відібьють
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19.03.2024 14:14 Ответить
бірьозовиє почкі
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19.03.2024 14:19 Ответить
Германія хочаб кордони Украіни не блокує
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19.03.2024 14:26 Ответить
не п'ю бо нема
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19.03.2024 14:28 Ответить
Іронія - це добре. однак ще можна порахувати скільки Німеччина виділила нам пакетів військової допомоги саме з кінця минулого року, коли застопорилась допомога від США. з листопада минулого року німці виділили нам кілька пакетів допомоги на кілька лярдів Євро, точну цифру можна прогуглити. Німці зараз другі за виділенням військової допомоги Україні після США і перші в Європі. Навіть Британія і Франція уже відчутно відстають. Тому замість іронії краще подякувати німцям. Вони пройшли величезний шлях від касок до лідерства з надання допомоги Україні серед країн Європи.
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19.03.2024 13:25 Ответить
нет, полное собрание книг спасителя мира зеленского!
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19.03.2024 14:06 Ответить
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19.03.2024 13:35 Ответить
Может, Таурусы трохи поднигили уже на немецких базах?
Столько лежат без проветривания
Вы поставьте свой автомобильчик в гараж лет на 10
Просто чтобы постоял
Шо будет через десять лет?
Отож......
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19.03.2024 13:53 Ответить
Наверное аптечки дадут.
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19.03.2024 14:09 Ответить
не дадуть, а пообіцяють колись дати
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19.03.2024 14:13 Ответить
вологі марення рашистів що нічого не дадуть німецького пісюна вам у рота
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19.03.2024 14:15 Ответить
артьом гурін всьо о свойом - о гєйськом
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19.03.2024 14:18 Ответить
"Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги на €500 млн, - Bild
Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні контактної групи «Рамштайн». ЗСУ отримають із запасів Бундесверу 10 000 артилерійських снарядів, 100 броньованих машин піхоти та 100 інших транспортних засобів."
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19.03.2024 14:38 Ответить
оголосять сьогодні, а коли дадуть?
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19.03.2024 14:22 Ответить
 
 