Германия сегодня объявит о новом пакете военной помощи Украине, - Писториус

Сегодня, 19 марта, Германия анонсирует новый пакет военной помощи для Украины. Однако ожидать дальнобойных ракет Taurus не стоит.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Писториус отметил важность достижения устойчивой поддержки Украины, что является "ежедневной задачей".

По его словам, Германия планирует расширить сотрудничество с Польшей, в частности в производстве боеприпасов, а также дать возможность Украине понять, что она и дальше может рассчитывать на поддержку.

"Прогресс есть в направлении боеприпасов. С одной стороны, благодаря чешской инициативе, однако мы также сможем объявить еще один пакет, здесь, сегодня. Дело продвигается иногда маленькими, иногда большими шагами. Но главное - это постоянная поставка боеприпасов", - отметил Писториус.

В то же время на вопрос, может ли Украина рассчитывать на новости о Taurus, он отметил, что об этом "новостей нет".

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