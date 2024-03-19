Німеччина сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, - Пісторіус

Сьогодні, 19 березня, Німеччина анонсує новий пакет військової допомоги для України. Однак очікувати на далекобійні ракети Taurus не варто.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Пісторіус наголосив на важливості досягнення стійкої підтримки України, що є "щоденним завданням".

За його словами, Німеччина планує розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів, а також дати можливість Україні зрозуміти, що вона й надалі може розраховувати на підтримку.

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"Прогрес є у напрямку боєприпасів. З одного боку, завдяки чеській ініціативі, однак ми також зможемо оголосити ще один пакет, тут, сьогодні. Справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками. Але головне - це постійне постачання боєприпасів", - зауважив Пісторіус.

Водночас на питання, чи може Україна розраховувати на новини про Taurus, він зауважив, що про це "новин нема".

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