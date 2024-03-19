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Новини Допомога Україні
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Німеччина сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, - Пісторіус

пісторіус

Сьогодні, 19 березня, Німеччина анонсує новий пакет військової допомоги для України. Однак очікувати на далекобійні ракети Taurus не варто.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Пісторіус наголосив на важливості досягнення стійкої підтримки України, що є "щоденним завданням".

За його словами, Німеччина планує розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів, а також дати можливість Україні зрозуміти, що вона й надалі може розраховувати на підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дискусії щодо ракет Taurus доводяться до крайності. Підтримка України в інших галузях важливіша, - Пісторіус

"Прогрес є у напрямку боєприпасів. З одного боку, завдяки чеській ініціативі, однак ми також зможемо оголосити ще один пакет, тут, сьогодні. Справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками. Але головне - це постійне постачання боєприпасів", - зауважив Пісторіус.

Водночас на питання, чи може Україна розраховувати на новини про Taurus, він зауважив, що про це "новин нема".

Читайте також: Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки на підтримку України

Автор: 

Німеччина (7481) допомога (8448) Пісторіус Борис (278)


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Топ коментарі
+3
Іронія - це добре. однак ще можна порахувати скільки Німеччина виділила нам пакетів військової допомоги саме з кінця минулого року, коли застопорилась допомога від США. з листопада минулого року німці виділили нам кілька пакетів допомоги на кілька лярдів Євро, точну цифру можна прогуглити. Німці зараз другі за виділенням військової допомоги Україні після США і перші в Європі. Навіть Британія і Франція уже відчутно відстають. Тому замість іронії краще подякувати німцям. Вони пройшли величезний шлях від касок до лідерства з надання допомоги Україні серед країн Європи.
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19.03.2024 13:25 Відповісти
+2
Каски?
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19.03.2024 13:16 Відповісти
+1
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19.03.2024 13:13 Відповісти
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19.03.2024 13:13 Відповісти
от прям сьодні?!
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19.03.2024 13:13 Відповісти
Каски?
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19.03.2024 13:16 Відповісти
не надасть, а лише анонсує. Тіпа, ми тут подумали і рішили надати допомогу Україні колись в майбутньому
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19.03.2024 13:19 Відповісти
ты читать умеешь, анатоль??
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19.03.2024 14:08 Відповісти
на заборє "***" напісано, а на сам дєлє там дрова
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19.03.2024 14:12 Відповісти
ці дрова кацапам почки відібьють
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19.03.2024 14:14 Відповісти
бірьозовиє почкі
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19.03.2024 14:19 Відповісти
Германія хочаб кордони Украіни не блокує
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19.03.2024 14:26 Відповісти
не п'ю бо нема
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19.03.2024 14:28 Відповісти
Іронія - це добре. однак ще можна порахувати скільки Німеччина виділила нам пакетів військової допомоги саме з кінця минулого року, коли застопорилась допомога від США. з листопада минулого року німці виділили нам кілька пакетів допомоги на кілька лярдів Євро, точну цифру можна прогуглити. Німці зараз другі за виділенням військової допомоги Україні після США і перші в Європі. Навіть Британія і Франція уже відчутно відстають. Тому замість іронії краще подякувати німцям. Вони пройшли величезний шлях від касок до лідерства з надання допомоги Україні серед країн Європи.
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19.03.2024 13:25 Відповісти
нет, полное собрание книг спасителя мира зеленского!
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19.03.2024 14:06 Відповісти
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19.03.2024 13:35 Відповісти
Может, Таурусы трохи поднигили уже на немецких базах?
Столько лежат без проветривания
Вы поставьте свой автомобильчик в гараж лет на 10
Просто чтобы постоял
Шо будет через десять лет?
Отож......
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19.03.2024 13:53 Відповісти
Наверное аптечки дадут.
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19.03.2024 14:09 Відповісти
не дадуть, а пообіцяють колись дати
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19.03.2024 14:13 Відповісти
вологі марення рашистів що нічого не дадуть німецького пісюна вам у рота
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19.03.2024 14:15 Відповісти
артьом гурін всьо о свойом - о гєйськом
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19.03.2024 14:18 Відповісти
"Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги на €500 млн, - Bild
Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні контактної групи «Рамштайн». ЗСУ отримають із запасів Бундесверу 10 000 артилерійських снарядів, 100 броньованих машин піхоти та 100 інших транспортних засобів."
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19.03.2024 14:38 Відповісти
оголосять сьогодні, а коли дадуть?
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19.03.2024 14:22 Відповісти
 
 