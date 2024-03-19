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Новости Война
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Мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине, - Остин

остін,ллойд

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.

Об этом он заявил на заседании в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Мы еще раз подчеркиваем, что будем оставаться объединенными и сильными. Ведь вопрос свободы Украины для всех нас важен. И поэтому мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине. Мы знаем, что он хочет идти дальше. Но Украина может остановить Путина", – сказал он.

Остин отметил, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.

"Поэтому, если мы будем поддерживать Украину, предоставлять ей необходимое вооружение, то мы инвестируем в свою собственную безопасность. Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины", - добавил глава Пентагона.

Читайте также: Остин на заседании "Рамштайн": Ищем способы, чтобы бесперебойно помогать Украине

Автор: 

США (27131) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+26
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19.03.2024 13:25 Ответить
+18
З Днем народження , Ліно Костенко ‼️‼️‼️
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19.03.2024 13:26 Ответить
+16
Як вони вже задовбали своїми багатозначними громогласними промовами та фактичною бездіяльністю з повними штанями...
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19.03.2024 13:28 Ответить
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Ціною половини України
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19.03.2024 13:23 Ответить
Не факт, що половиною. Він же не сказав, де саме ***** повинен зупинитися.
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19.03.2024 15:06 Ответить
Не потрібно нам його в Україні!
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19.03.2024 13:24 Ответить
Не в Україні, а за її межами
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19.03.2024 13:24 Ответить
Ні - потрібно путлєра вихуярити з Украіни
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19.03.2024 13:24 Ответить
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19.03.2024 13:25 Ответить
З Днем народження , Ліно Костенко ‼️‼️‼️
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19.03.2024 13:26 Ответить
Краще зробіть так щоб Україна зупинилась під Воронєжом.
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19.03.2024 13:25 Ответить
Нахрєна він нам тут в Україні,може зупинити десь там за Курськом краще ?
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19.03.2024 13:26 Ответить
нах.. він нам тут сдався, зупинить його треба в мокшанськіх болотах там же й втопити
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19.03.2024 13:27 Ответить
Як вони вже задовбали своїми багатозначними громогласними промовами та фактичною бездіяльністю з повними штанями...
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19.03.2024 13:28 Ответить
Не пишіть такі дурнуваті заголовки будь ласка
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19.03.2024 13:28 Ответить
Чим вам не подобається заголовок? Нарешті написали правду,- "щоб путін зупинився в Україні".
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19.03.2024 14:32 Ответить
вам не кажется странным что он должен тут остановиться??? может он в россии должен остановиться??!
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20.03.2024 00:03 Ответить
Чемпіонат по толочінню води в ступі. Як це все мерзенно виглядає.
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19.03.2024 13:28 Ответить
на кордоні з польщею
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19.03.2024 13:31 Ответить
пока под тоненьким,бердычами сосут,и стираються в крынках)
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19.03.2024 13:32 Ответить
Коли та Польша почне виконувати рішення ЕС? Неподобаеться ЕС то пішли нах звідти і всі трактори верніть що за кошти ЕС покупляли, богачі бл.
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19.03.2024 13:41 Ответить
Лойд, якого ти фуя приїхав туди? Щоб попистіти?
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19.03.2024 13:35 Ответить
***** уже "зупинився" тут, ... але ж нам потрібно щоб він звідсіля здриснув!
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19.03.2024 13:44 Ответить
Давайте мобілізувати українців з 18? Замість зброї.
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19.03.2024 13:45 Ответить
Хай зупиняється на Алясці !
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19.03.2024 13:48 Ответить
Це чисто по американо-кацапськи -ішов 6 місяць розмов про табуретку-прорив.........
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19.03.2024 13:50 Ответить
Для початку ви її розоружили дякуючи ще і нашим безмозглим правителям і населенню яке їх вибрало, а зараз здаете *****
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19.03.2024 13:51 Ответить
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19.03.2024 13:55 Ответить
дякуємо, друзі:

- Україна не повинна програти

- путін повинен зупинитись в Україні і не йти далі .

- Україна може зупинити путіна. А ліндсі грем доповнив: але треба мобілізувати всіх Микол ( це безкоштовно ), а зброю отримувати за кредит ( бо для сша це бізнес ). Позика буде безвідсотковою, бо штати й так наваряться на оціночній вартості зброї.
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19.03.2024 13:56 Ответить
та якраз мобілізувати всіх микол це дуже дорого для країни з і так непрацюючою економікою
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19.03.2024 14:42 Ответить
І на х*я воно нам тут "зупинене"?
Нах*й за Урал і хай там "зупиняється"...
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19.03.2024 14:02 Ответить
А можна цитату з оригіналу, а не переклад? Щоб порівняти, як саме він це сказав. Бо є підозра, що перекладачі неточно переклали
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19.03.2024 14:04 Ответить
Саме "не програв", а "зупинився". "Зупинка" може бути у Львові, Чопі, Ягодині etc...
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19.03.2024 14:22 Ответить
Тобто,зупинити рашистів в Україні,а не перемогти,я правильно зрозумів?
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19.03.2024 14:25 Ответить
Ну в общем всё ясно. Подстава.
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19.03.2024 14:37 Ответить
То есть, Ллойд - мать твою Остин, остановить плешивого в Украине, что бы он ее себе забрал???
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19.03.2024 14:39 Ответить
Тільки зупинився? Не пішов з України? Вам головне, щоб далі нікого з НАТО не зачепило, бо тоді самим прийдеться піднімати сраки і воювати? Зрозуміло.
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19.03.2024 15:05 Ответить
Спасіння потопаючих - справа рук самих потопаючих …
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19.03.2024 15:23 Ответить
Цей режим ліквідовувати потрібно.Зупинка це лише виграти час.Таку рашку потрібно задавити остаточно.
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19.03.2024 15:35 Ответить
Бункер, наступна -нари.
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19.03.2024 15:51 Ответить
не зупинився, а геть пишов
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19.03.2024 16:10 Ответить
А може, нехай путін зупиниться не в Україні, а поза її кордонами ?
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19.03.2024 16:23 Ответить
Перемогти чи зупинити? Не чує баба...
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19.03.2024 16:35 Ответить
І тому ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні. -Невже будуть здавати Україну куйлу і не дадуть Україні достатньої допомоги,щоб куйло із своїми вбивцями спинився в 3,14дерації. силою наданої зброї Україні....???
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19.03.2024 16:38 Ответить
Язиком ? Не кращий спосіб !
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19.03.2024 18:31 Ответить
дикое заявление. Остин, сдохни лучше. И остановись в аду
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20.03.2024 00:05 Ответить
 
 