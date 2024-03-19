Мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине, - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.

Об этом он заявил на заседании в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Мы еще раз подчеркиваем, что будем оставаться объединенными и сильными. Ведь вопрос свободы Украины для всех нас важен. И поэтому мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине. Мы знаем, что он хочет идти дальше. Но Украина может остановить Путина", – сказал он.

Остин отметил, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.

"Поэтому, если мы будем поддерживать Украину, предоставлять ей необходимое вооружение, то мы инвестируем в свою собственную безопасность. Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины", - добавил глава Пентагона.

Читайте также: Остин на заседании "Рамштайн": Ищем способы, чтобы бесперебойно помогать Украине