Мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине, - Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.
Об этом он заявил на заседании в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.
"Мы еще раз подчеркиваем, что будем оставаться объединенными и сильными. Ведь вопрос свободы Украины для всех нас важен. И поэтому мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине. Мы знаем, что он хочет идти дальше. Но Украина может остановить Путина", – сказал он.
Остин отметил, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.
"Поэтому, если мы будем поддерживать Украину, предоставлять ей необходимое вооружение, то мы инвестируем в свою собственную безопасность. Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины", - добавил глава Пентагона.
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- Україна не повинна програти
- путін повинен зупинитись в Україні і не йти далі .
- Україна може зупинити путіна. А ліндсі грем доповнив: але треба мобілізувати всіх Микол ( це безкоштовно ), а зброю отримувати за кредит ( бо для сша це бізнес ). Позика буде безвідсотковою, бо штати й так наваряться на оціночній вартості зброї.
Нах*й за Урал і хай там "зупиняється"...