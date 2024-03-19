Ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні, - Остін
Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.
Про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.
"Ми вкотре підкреслюємо, що будемо залишатися об'єднаними і сильними. Адже питання свободи України для всіх нас важливе. І тому ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні. Ми знаємо, що він хоче йти далі. Але Україна може зупинити Путіна", - сказав він.
Остін наголосив, що військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.
"Тому якщо ми будемо підтримувати Україну, надавати їй необхідне озброєння, то ми інвестуємо у свою власну безпеку. Саме тому ми будемо продовжувати залишатися об'єднаними проти Путіна. І ми будемо зберігати нашу віру, цінності. Ми солідарні з народом України", - додав очільник Пентагону.
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- Україна не повинна програти
- путін повинен зупинитись в Україні і не йти далі .
- Україна може зупинити путіна. А ліндсі грем доповнив: але треба мобілізувати всіх Микол ( це безкоштовно ), а зброю отримувати за кредит ( бо для сша це бізнес ). Позика буде безвідсотковою, бо штати й так наваряться на оціночній вартості зброї.
Нах*й за Урал і хай там "зупиняється"...