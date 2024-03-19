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Ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні, - Остін

остін,ллойд

Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.

Про це він заявив під час засідання у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вкотре підкреслюємо, що будемо залишатися об'єднаними і сильними. Адже питання свободи України для всіх нас важливе. І тому ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні. Ми знаємо, що він хоче йти далі. Але Україна може зупинити Путіна", - сказав він.

Остін наголосив, що військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.

"Тому якщо ми будемо підтримувати Україну, надавати їй необхідне озброєння, то ми інвестуємо у свою власну безпеку. Саме тому ми будемо продовжувати залишатися об'єднаними проти Путіна. І ми будемо зберігати нашу віру, цінності. Ми солідарні з народом України", - додав очільник Пентагону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін на засіданні "Рамштайн": Шукаємо способи, аби безперебійно допомагати Україні

Автор: 

США (23404) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+26
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19.03.2024 13:25 Відповісти
+18
З Днем народження , Ліно Костенко ‼️‼️‼️
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19.03.2024 13:26 Відповісти
+16
Як вони вже задовбали своїми багатозначними громогласними промовами та фактичною бездіяльністю з повними штанями...
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19.03.2024 13:28 Відповісти
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Ціною половини України
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19.03.2024 13:23 Відповісти
Не факт, що половиною. Він же не сказав, де саме ***** повинен зупинитися.
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19.03.2024 15:06 Відповісти
Не потрібно нам його в Україні!
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19.03.2024 13:24 Відповісти
Не в Україні, а за її межами
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19.03.2024 13:24 Відповісти
Ні - потрібно путлєра вихуярити з Украіни
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19.03.2024 13:24 Відповісти
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19.03.2024 13:25 Відповісти
З Днем народження , Ліно Костенко ‼️‼️‼️
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19.03.2024 13:26 Відповісти
Краще зробіть так щоб Україна зупинилась під Воронєжом.
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19.03.2024 13:25 Відповісти
Нахрєна він нам тут в Україні,може зупинити десь там за Курськом краще ?
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19.03.2024 13:26 Відповісти
нах.. він нам тут сдався, зупинить його треба в мокшанськіх болотах там же й втопити
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19.03.2024 13:27 Відповісти
Як вони вже задовбали своїми багатозначними громогласними промовами та фактичною бездіяльністю з повними штанями...
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19.03.2024 13:28 Відповісти
Не пишіть такі дурнуваті заголовки будь ласка
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19.03.2024 13:28 Відповісти
Чим вам не подобається заголовок? Нарешті написали правду,- "щоб путін зупинився в Україні".
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19.03.2024 14:32 Відповісти
вам не кажется странным что он должен тут остановиться??? может он в россии должен остановиться??!
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20.03.2024 00:03 Відповісти
Чемпіонат по толочінню води в ступі. Як це все мерзенно виглядає.
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19.03.2024 13:28 Відповісти
на кордоні з польщею
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19.03.2024 13:31 Відповісти
пока под тоненьким,бердычами сосут,и стираються в крынках)
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19.03.2024 13:32 Відповісти
Коли та Польша почне виконувати рішення ЕС? Неподобаеться ЕС то пішли нах звідти і всі трактори верніть що за кошти ЕС покупляли, богачі бл.
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19.03.2024 13:41 Відповісти
Лойд, якого ти фуя приїхав туди? Щоб попистіти?
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19.03.2024 13:35 Відповісти
***** уже "зупинився" тут, ... але ж нам потрібно щоб він звідсіля здриснув!
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19.03.2024 13:44 Відповісти
Давайте мобілізувати українців з 18? Замість зброї.
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19.03.2024 13:45 Відповісти
Хай зупиняється на Алясці !
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19.03.2024 13:48 Відповісти
Це чисто по американо-кацапськи -ішов 6 місяць розмов про табуретку-прорив.........
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19.03.2024 13:50 Відповісти
Для початку ви її розоружили дякуючи ще і нашим безмозглим правителям і населенню яке їх вибрало, а зараз здаете *****
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19.03.2024 13:51 Відповісти
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19.03.2024 13:55 Відповісти
дякуємо, друзі:

- Україна не повинна програти

- путін повинен зупинитись в Україні і не йти далі .

- Україна може зупинити путіна. А ліндсі грем доповнив: але треба мобілізувати всіх Микол ( це безкоштовно ), а зброю отримувати за кредит ( бо для сша це бізнес ). Позика буде безвідсотковою, бо штати й так наваряться на оціночній вартості зброї.
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19.03.2024 13:56 Відповісти
та якраз мобілізувати всіх микол це дуже дорого для країни з і так непрацюючою економікою
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19.03.2024 14:42 Відповісти
І на х*я воно нам тут "зупинене"?
Нах*й за Урал і хай там "зупиняється"...
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19.03.2024 14:02 Відповісти
А можна цитату з оригіналу, а не переклад? Щоб порівняти, як саме він це сказав. Бо є підозра, що перекладачі неточно переклали
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19.03.2024 14:04 Відповісти
Саме "не програв", а "зупинився". "Зупинка" може бути у Львові, Чопі, Ягодині etc...
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19.03.2024 14:22 Відповісти
Тобто,зупинити рашистів в Україні,а не перемогти,я правильно зрозумів?
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19.03.2024 14:25 Відповісти
Ну в общем всё ясно. Подстава.
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19.03.2024 14:37 Відповісти
То есть, Ллойд - мать твою Остин, остановить плешивого в Украине, что бы он ее себе забрал???
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19.03.2024 14:39 Відповісти
Тільки зупинився? Не пішов з України? Вам головне, щоб далі нікого з НАТО не зачепило, бо тоді самим прийдеться піднімати сраки і воювати? Зрозуміло.
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19.03.2024 15:05 Відповісти
Спасіння потопаючих - справа рук самих потопаючих …
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19.03.2024 15:23 Відповісти
Цей режим ліквідовувати потрібно.Зупинка це лише виграти час.Таку рашку потрібно задавити остаточно.
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19.03.2024 15:35 Відповісти
Бункер, наступна -нари.
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19.03.2024 15:51 Відповісти
не зупинився, а геть пишов
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19.03.2024 16:10 Відповісти
А може, нехай путін зупиниться не в Україні, а поза її кордонами ?
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19.03.2024 16:23 Відповісти
Перемогти чи зупинити? Не чує баба...
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19.03.2024 16:35 Відповісти
І тому ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні. -Невже будуть здавати Україну куйлу і не дадуть Україні достатньої допомоги,щоб куйло із своїми вбивцями спинився в 3,14дерації. силою наданої зброї Україні....???
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19.03.2024 16:38 Відповісти
Язиком ? Не кращий спосіб !
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19.03.2024 18:31 Відповісти
дикое заявление. Остин, сдохни лучше. И остановись в аду
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20.03.2024 00:05 Відповісти
 
 